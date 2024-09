Bonus psicologo 2024: come richiederlo e novità 2025

Il Bonus psicologo 2024, gestito dall’INPS, è un contributo a favore dei cittadini con un ISEE inferiore a 50.000 euro per sostenere spese legate a sessioni di psicoterapia.

La misura prevede un contributo massimo di 1.500 euro. In questa guida vedremo come funziona il bonus, come richiederlo, i dettagli sulle graduatorie e le novità in arrivo per il 2025.

Cos’è il Bonus psicologo 2024

Il Bonus psicologo è un contributo economico fino a 1.500 euro destinato a coprire le spese per sessioni di psicoterapia presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi o psicoterapeuti aderenti all’iniziativa. Introdotto in via sperimentale nel 2022, il bonus è stato successivamente reso permanente con la Legge di Bilancio 2023 e rifinanziato nel 2024.

Il bonus è rivolto ai cittadini con un ISEE non superiore a 50.000 euro che soffrono di disturbi psicologici, quali depressione, ansia, stress o fragilità emotiva. L’obiettivo è offrire un supporto psicologico a chi ne ha bisogno, sostenendo i costi delle sedute con specialisti privati.

Graduatoria Bonus psicologo 2024

L’INPS ha pubblicato le graduatorie del Bonus psicologo 2024, basate sul valore dell’ISEE e, in caso di parità, sull’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le graduatorie sono organizzate per regione e provincia autonoma. I beneficiari hanno a disposizione 270 giorni, fino al 6 maggio 2025, per utilizzare il contributo. Trascorso questo periodo, il codice univoco assegnato ai beneficiari verrà annullato.

Come richiedere il Bonus psicologo

Per l’anno 2024, il periodo per richiedere il Bonus psicologo è scaduto il 31 maggio. Tuttavia, ogni anno vengono pubblicate nuove finestre per le domande, comunicate dall’INPS tramite messaggi ufficiali. Le domande possono essere presentate tramite il portale web dell’INPS, accessibile con SPID di livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

È anche possibile contattare il Contact Center Integrato dell’INPS per assistenza nella presentazione della domanda.

Chi ha diritto al Bonus psicologo

Il Bonus psicologo è destinato a tutti i cittadini residenti in Italia con un ISEE non superiore a 50.000 euro. Può essere richiesto per sé o per i propri figli minori se il nucleo familiare soddisfa i requisiti di reddito. L’agevolazione è riservata a chi è impegnato in un percorso psicoterapeutico per trattare condizioni quali depressione, ansia o stress.

A quanto ammonta il Bonus psicologo

L’importo del Bonus psicologo varia in base al reddito ISEE del richiedente:

1.500 euro per redditi con ISEE inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per seduta).

per redditi con ISEE inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per seduta). 1.000 euro per redditi con ISEE tra 15.000 e 30.000 euro (fino a 50 euro per seduta).

per redditi con ISEE tra 15.000 e 30.000 euro (fino a 50 euro per seduta). 500 euro per redditi con ISEE tra 30.000 e 50.000 euro (fino a 50 euro per seduta).

Come funziona il rimborso delle sedute psicoterapeutiche

Il Bonus psicologo copre le spese per le sessioni di psicoterapia presso professionisti aderenti all’iniziativa, regolarmente iscritti all’albo degli psicologi. Per beneficiare del contributo, il richiedente deve selezionare uno psicoterapeuta dalla lista fornita dall’INPS e prenotare una seduta, comunicando il codice univoco ricevuto.

Una volta erogata la prestazione, il professionista emette una fattura e inserisce i dati sulla piattaforma INPS. Il pagamento al professionista verrà poi effettuato dall’INPS utilizzando le risorse regionali.

Novità per il Bonus psicologo 2025

Il governo ha intenzione di rifinanziare il Bonus psicologo anche nel 2025, con uno stanziamento previsto di 10 milioni di euro. Tuttavia, questi fondi potrebbero essere sufficienti per coprire solo 16.000 beneficiari, un numero molto inferiore rispetto alle richieste ricevute nel 2024, che sono state oltre 400.000. Si attende una conferma definitiva sul rifinanziamento e le eventuali modifiche alla misura.

Come prenotare una seduta con il Bonus psicologo

Una volta confermata la domanda, il beneficiario può accedere all’elenco dei professionisti aderenti tramite l’area riservata del sito INPS. Il codice univoco viene utilizzato per prenotare le sedute. Il beneficiario ha la possibilità di scegliere tra diversi professionisti, anche per più sedute, e ogni prestazione sarà successivamente confermata dal professionista tramite la piattaforma INPS.

Scadenze e utilizzo del bonus

Il Bonus psicologo deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’assegnazione. Scaduto questo termine, il codice univoco sarà annullato e le risorse non utilizzate verranno riassegnate ad altri beneficiari in base alle graduatorie regionali.

Il Bonus psicologo 2024 rappresenta un’importante risorsa per chi necessita di supporto psicologico, offrendo un contributo economico per affrontare le spese delle sedute di psicoterapia. Con il rifinanziamento previsto per il 2025, il governo mira a mantenere attiva questa misura, sebbene i fondi possano risultare insufficienti per soddisfare tutte le richieste.