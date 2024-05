Bonus Ricerca, Innovazione e Competitività per le Imprese del Mezzogiorno: Guida Completa

in

Dal 25 giugno 2024 è possibile compilare le domande per il bonus ricerca, innovazione e competitività rivolto alle imprese del Mezzogiorno, così da essere pronti per l’invio effettivo dal 10 luglio 2024.

Questa agevolazione, rivolta alle aziende delle regioni meno sviluppate, finanzia progetti di ricerca e sviluppo tramite contributi o finanziamenti agevolati.

In questa guida dettagliata vi spieghiamo cos’è il bonus, a chi spetta, come fare domanda e come funziona.

Cos’è il Bonus Ricerca, Innovazione e Competitività per le Imprese del Mezzogiorno

Il bonus ricerca, innovazione e competitività è un’agevolazione rivolta alle imprese del Mezzogiorno per finanziare progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni meno sviluppate del Paese. I progetti devono essere in linea con le aree tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), mirate a identificare traiettorie evolutive tecnologiche e applicative.

A Chi Spetta

Le agevolazioni sono destinate a:

imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati, operanti nei settori industriali, agroindustriali, artigianali e nei servizi all’industria (come definiti dall’articolo 2195 del Codice Civile, numeri 1, 3 e 5)

centri di ricerca.

Gli organismi di ricerca possono essere co-proponenti in progetti congiunti. I progetti sono finanziabili solo per le imprese situate nelle regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Cosa Finanzia il Bonus

Il bonus finanzia contributi alla spesa e finanziamenti agevolati. In particolare, prevede:

Contributi alla spesa: 30% per le piccole imprese 25% per le medie imprese 15% per le grandi imprese non PMI 10% di maggiorazione per progetti nelle regioni del Mezzogiorno che prevedono partenariati con PMI o altre condizioni specifiche.

Finanziamenti agevolati della Cassa Depositi e Prestiti, pari al 50% delle spese ammissibili. Se le PMI accedono alla maggiorazione del contributo alla spesa del 10%, il finanziamento è pari al 40%.

Al finanziamento agevolato si associa un finanziamento bancario non inferiore al 20% delle spese ammesse. Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono ottenere una valutazione creditizia positiva da una banca finanziatrice.

Come Funziona il Bonus

Il bonus viene erogato su domanda per finanziare specifici progetti entro 90 giorni dall’esito positivo della domanda. Sostiene progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le aree tematiche della SNSI, in particolare:

materiali avanzati e nanotecnologia

fotonica e micro/nano elettronica

sistemi avanzati di produzione

tecnologie delle scienze della vita

intelligenza artificiale

connessione e sicurezza digitale.

I progetti devono:

essere realizzati in unità locali ubicate nelle regioni del Mezzogiorno

prevedere spese ammissibili tra 3 e 20 milioni di euro

durare tra 12 e 36 mesi

essere avviati dopo la presentazione della domanda.

Quando Presentare Domanda

Le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 del 10 luglio 2024. Dal 25 giugno 2024 è disponibile la procedura di compilazione delle domande.

Come Fare Domanda

Le domande devono essere presentate online utilizzando il modello disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’autenticazione avviene con credenziali o SPID, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, a partire dal 25 giugno 2024.