Bonus Ristoranti, Pasticcerie e Gelaterie 2024: Domande aperte dal 1° Ottobre

Dal 1° ottobre 2024 è possibile presentare domanda per il Bonus Ristoranti, Pasticcerie e Gelaterie 2024, una misura destinata a sostenere l’assunzione di giovani diplomati e l’acquisto di attrezzature professionali per le attività del settore enogastronomico e della pasticceria.

L’agevolazione consiste in contributi a fondo perduto fino a 30.000 euro, destinati sia all’inserimento di giovani lavoratori che all’acquisto di macchinari e beni strumentali per migliorare la competitività delle imprese. La misura è stata rifinanziata per permettere a più aziende di accedere a queste risorse.

In questa guida scopriamo tutti i dettagli su come funziona il bonus e come fare domanda.

Cos’è il Bonus Ristoranti, Pasticcerie e Gelaterie 2024?

Il Bonus Ristoranti, Pasticcerie e Gelaterie 2024 è un’iniziativa che prevede contributi a fondo perduto per sostenere l’assunzione di giovani diplomati sotto i 30 anni e per l’acquisto di macchinari e attrezzature professionali necessarie alle attività commerciali del settore.

L’agevolazione fa parte dei “Fondi per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” istituiti dalla Legge di Bilancio 2022 e mira a incentivare il settore ristorativo e dolciario attraverso due principali canali di intervento:

1.Assunzione di giovani diplomati: le aziende che assumono giovani sotto i 30 anni con contratto di apprendistato di primo livello possono richiedere un contributo a fondo perduto.

2.Acquisto di macchinari e beni strumentali: fondi destinati alle imprese per rinnovare le attrezzature necessarie al proprio business.

Decreto attuativo e fondi disponibili

Il Decreto attuativo del 9 settembre 2024 ha riaperto lo sportello per le domande di accesso al bonus, con risorse ancora disponibili pari a 9,3 milioni di euro per l’assunzione di giovani diplomati. Inoltre, sono previsti fondi per circa 33 milioni di euro per l’acquisto di macchinari, con nuove aperture dei bandi nelle prossime settimane.

A chi spetta il Bonus?

Il Bonus è rivolto a imprese che operano nel settore della ristorazione, pasticceria e gelateria e che rispettano i seguenti requisiti:

•Ristoranti (codice ATECO 56.10.11): devono essere attive da almeno 10 anni o aver acquistato prodotti DOP, IGP, SQNPI, SQNZ o biologici per almeno il 25% del totale degli alimenti.

•Gelaterie e pasticcerie (codici ATECO 56.10.30 e 10.71.20): devono essere attive da almeno 10 anni o aver acquistato prodotti certificati per almeno il 5% del totale alimentare.

Le imprese devono inoltre essere in regola con gli adempimenti contributivi (DURC), fiscali e non essere in stato di difficoltà o liquidazione.

Come presentare domanda

Le imprese possono presentare domanda per il Bonus “Giovani diplomati” a partire dal 1° ottobre 2024 fino al 31 ottobre 2024, accedendo alla piattaforma dedicata dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS.

I contributi per l’acquisto di macchinari non sono attualmente disponibili, ma il MASAF ha annunciato che saranno pubblicati ulteriori decreti per permettere alle imprese di accedere ai fondi residui.

Come funziona il Bonus

Il contributo copre il 70% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro per impresa. Le aziende possono richiedere anche un anticipo del 50% del contributo.

Il pagamento deve essere tracciato e gestito tramite un conto corrente dedicato intestato all’impresa, e le spese ammesse devono essere rendicontate entro 30 giorni dalla conclusione.

Requisiti per l’assunzione di giovani diplomati

Le imprese che assumono giovani under 30 con contratto di apprendistato di primo livello possono ottenere il contributo. I giovani devono aver conseguito un diploma presso un Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) da non più di 5 anni.

Contatti e assistenza

Per assistenza sulla domanda è possibile contattare Invitalia all’indirizzo [email protected], specificando “Giovani diplomati” nell’oggetto.

Il Bonus Ristoranti, Pasticcerie e Gelaterie 2024 rappresenta un’opportunità significativa per le imprese che vogliono investire in giovani talenti e in nuove attrezzature. Con fondi ancora disponibili, le imprese hanno tempo fino a ottobre per approfittare di questa agevolazione, che mira a sostenere la qualità e la competitività del settore.