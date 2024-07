Bonus senza ISEE 2024: quali sono e come richiederli

Nel 2024 sono disponibili diversi bonus che è possibile richiedere senza presentare l’ISEE.

Si tratta di aiuti e agevolazioni accessibili alle famiglie e alle persone indipendentemente dal loro reddito. In questa guida dettagliata, presentiamo l’elenco aggiornato dei bonus senza ISEE, spiegando come funzionano, quando scadono e come richiederli.

Quali sono i bonus senza ISEE 2024

Ecco l’elenco dei bonus senza ISEE disponibili nel 2024 con una spiegazione dettagliata di ciascuno.

1. Bonus auto

Sono previsti diversi incentivi auto nel 2024, riconosciuti sotto forma di bonus. Si tratta di aiuti approvati con l’ecobonus auto 2024, destinati a chi intende comprare un’auto nuova o rottamare la vecchia, optando per veicoli più green e sostenibili. In dettaglio, c’è il bonus auto usate 2024, un incentivo di 2.000 euro per chi compra una vettura usata rottamando un’auto vecchia di almeno 12 mesi e di classe fino a Euro 4. Inoltre, ci sono incentivi auto fino a 3.000 euro per l’acquisto di veicoli M1 con emissioni di CO2 tra 61-135 g/km con rottamazione contestuale.

2. Bonus moto e scooter

Il bonus moto e scooter 2024, fino a 4.000 euro, è un aiuto economico statale volto a incentivare l’acquisto di motocicli e scooter a due ruote, ma anche tricicli e quadricicli più ecologici e sostenibili. Le domande per richiedere questo bonus sono partite il 3 giugno 2024 e saranno aperte fino a esaurimento fondi.

3. Bonus 100 e lode

Il bonus 100 e lode 2024 premia l’eccellenza scolastica, assegnato agli studenti che si diplomano con il massimo dei voti. Dal 2007, il governo stanzia risorse specifiche per gli studenti meritevoli che concludono l’esame di maturità con la lode. Questo bonus non è legato al reddito.

4. Bonus docenti

Il bonus docenti 2024, noto anche come “carta del docente”, è un buono spese di 500 euro destinato agli insegnanti per l’aggiornamento professionale. Non richiede la presentazione dell’ISEE.

5. Bonus IMU 2024

Il bonus IMU 2024 può essere richiesto senza ISEE per immobili in comodato d’uso a genitori, figli o parenti diretti. Prevede uno sconto del 50% sull’aliquota IMU per le abitazioni concesse in comodato d’uso ai parenti diretti.

6. Bonus grandi invalidi

Nel 2024 è possibile presentare domanda per il bonus grandi invalidi di 878 euro, destinato agli aventi diritto indipendentemente dal loro ISEE. È un assegno mensile per grandi invalidi che hanno richiesto senza successo il servizio di accompagnamento.

7. Bonus edilizi

Tra i bonus edilizi del 2024 che non richiedono l’ISEE ci sono il Superbonus, il bonus mobili, il bonus barriere architettoniche, il bonus verde, il bonus zanzariere, il bonus tende da sole, il bonus sicurezza, il bonus condizionatori e il bonus caldaia. Anche il bonus ristrutturazione, i bonus stufe e camini, il bonus pellet e il bonus fotovoltaico rientrano in questa categoria.

8. Bonus internet

Il bonus internet 2024, di 100 euro, è destinato alle famiglie che non dispongono di un servizio di connettività a internet o che hanno una connessione lenta. È un contributo per favorire l’accesso alla banda larga.

9. Bonus figli disabili 2024

Il bonus figli disabili 2024 è un contributo per il supporto domiciliare destinato alle famiglie con figli minori di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. L’importo varia da 1.500 a 3.600 euro e non è legato a limiti ISEE.

10. Bonus colonnine elettriche

Il bonus colonnine elettriche 2024 è un contributo per l’acquisto e l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il rimborso è dell’80% del costo, fino a 1.500 euro per colonnine installate in abitazioni private e 8.000 euro per quelle in aree condominiali.

11. Bonus caregiver 2024

Il bonus caregiver è un sostegno economico per i familiari che assistono anziani, malati e disabili. Non è legato all’ISEE, ma a specifici requisiti definiti nei bandi regionali o locali.

12. Bonus chirurgia estetica

Il bonus chirurgia estetica 2024 prevede uno sconto pari all’esenzione dell’IVA per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica e interventi con finalità terapeutiche.

13. Bonus asilo nido senza ISEE

Il bonus asilo nido è un sostegno economico per le famiglie, sotto forma di rimborso delle spese sostenute fino a 3.000 euro all’anno. È destinato ai genitori di figli nati, affidati o adottati per pagare le rette di asili nido pubblici e privati autorizzati, o forme di assistenza domiciliare.

14. Bonus patente

Il bonus patente 2024 è destinato ai giovani fino ai 35 anni che desiderano ottenere la patente di guida per mezzi pesanti per lavorare nel settore dell’autotrasporto. Non richiede la presentazione dell’ISEE.

15. Bonus rottamazione TV

Prorogato anche nel 2024, il bonus rottamazione TV è un incentivo per chi acquista un nuovo televisore rottamando quello obsoleto. Non richiede la presentazione dell’ISEE.

Altri aiuti e agevolazioni riconosciuti senza ISEE

Oltre ai bonus sopra elencati, ci sono altri aiuti e agevolazioni che si possono ottenere nel 2024 senza presentare l’ISEE.

Carta Giovani Nazionale

Destinata a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, offre sconti e agevolazioni su attività culturali, servizi di ristorazione, alloggi, negozi e trasporti.

Bonus casalinghe

Consente alle casalinghe e ai casalinghi di formarsi e acquisire nuove competenze. La misura è rivolta prioritariamente alle donne, ma riguarda anche gli uomini che svolgono attività domestiche.

Assegno Unico Universale Figli

Si può richiedere e ottenere senza ISEE, anche se in misura minima (57 euro mensili) e senza aumenti e maggiorazioni.

I bonus senza ISEE del 2024 offrono molte opportunità per le famiglie e le persone indipendentemente dal loro reddito. È importante informarsi sui requisiti e sulle modalità di accesso per poter beneficiare di queste agevolazioni.