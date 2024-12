in

Tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina

La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo, risentendo delle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Queste tensioni, che si sono intensificate negli ultimi mesi, hanno generato preoccupazioni tra gli investitori, contribuendo a un clima di incertezza sui mercati finanziari. Le relazioni tra le due potenze economiche sono sempre più tese, con l’imposizione di tariffe e restrizioni commerciali che influenzano non solo il commercio bilaterale, ma anche l’economia globale.

Impatto dei conflitti in Medio Oriente

Oltre alle tensioni commerciali, i conflitti in Medio Oriente hanno ulteriormente aggravato la situazione. Le notizie di conflitti armati e instabilità politica nella regione hanno portato a un aumento della volatilità sui mercati. Gli investitori, preoccupati per le possibili ripercussioni economiche, hanno reagito vendendo azioni, contribuendo così al calo degli indici di Borsa. Questa situazione ha reso difficile per gli investitori prendere decisioni informate, aumentando l’incertezza e il nervosismo nel mercato.

Andamento degli indici di Borsa

A livello di indici, il Nikkei ha registrato una flessione dello 0,3%, chiudendo a 38.701,90 punti. Anche l’indice Topix ha subito un calo, con una diminuzione dello 0,44%, fermandosi a 2701,99 punti. Questi dati evidenziano un trend negativo che ha caratterizzato la settimana, con quasi tutti i titoli del Ftse Mib in rosso. L’avvio debole a Piazza Affari segna l’ultima seduta di una settimana volatile per l’azionario, con gli investitori che continuano a monitorare gli sviluppi delle relazioni internazionali.