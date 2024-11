in

Le borse cinesi chiudono in positivo

Le borse cinesi hanno concluso la giornata di ieri con risultati incoraggianti, in un contesto di attesa per la decisione sui tassi di interesse da parte della banca centrale cinese. A Shanghai, l’indice Composite ha registrato un incremento dello 0,67%, raggiungendo i 3.346,01 punti. Questo aumento è stato sostenuto da un clima di ottimismo tra gli investitori, che si preparano a ricevere notizie cruciali per l’andamento dell’economia cinese.

Performance del settore high-tech

Particolarmente significativa è stata la performance della borsa di Shenzhen, dove l’indice ha visto un balzo del 2,19%, attestandosi a 2.009,86 punti. Questo risultato è stato trainato dalla spinta del settore high-tech, in attesa dei risultati finanziari del colosso tecnologico Nvidia. Gli investitori sembrano fiduciosi riguardo alla capacità delle aziende tecnologiche di continuare a prosperare, nonostante le sfide economiche globali.

Andamento della borsa di Hong Kong

Anche la borsa di Hong Kong ha seguito la tendenza positiva, con l’Indice Hang Seng che ha chiuso con un guadagno dello 0,44%, raggiungendo i 19.663,67 punti. Questo incremento riflette l’ottimismo generale degli investitori nei confronti delle prossime decisioni economiche e delle performance del settore tecnologico. La stabilità dei mercati cinesi è vista come un segnale positivo per l’intera regione, contribuendo a rafforzare la fiducia degli investitori.

Inflazione nell’Eurozona

In un contesto economico globale, è interessante notare che l’inflazione nell’Eurozona si è confermata al 2% su base annua per ottobre 2024, come riportato da Eurostat. Questo dato segna un incremento rispetto al mese precedente, mentre l’inflazione core, che esclude le componenti più volatili, rimane stabile al 2,7%. Nell’intera Unione Europea, l’inflazione annuale è salita al 2,3%, evidenziando le sfide che i mercati europei devono affrontare.