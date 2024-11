in

Situazione attuale delle borse europee

Le borse europee hanno registrato una seduta negativa, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha chiuso in ribasso dello 0,48%, attestandosi a 33.816,58 punti. Tra i titoli in evidenza, Mps ha guadagnato il 3,1% e Pirelli il 2,8% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Al contrario, Unipol ha subito un calo significativo del 6,1% a causa dei conti deludenti.

Le decisioni della Fed e le loro ripercussioni

Ieri, la Federal Reserve ha deciso di ridurre i tassi di interesse di 25 punti base, come previsto dagli analisti. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha sottolineato la sua disponibilità a proteggere l’istituzione dalle pressioni politiche, specialmente in vista della rielezione di Donald Trump. Gli investitori stanno ora monitorando attentamente le future politiche commerciali e gli investimenti che il nuovo presidente degli Stati Uniti potrebbe adottare.

Indicatori economici e produzione industriale in Italia

Dal fronte macroeconomico, sono stati pubblicati i dati dell’Università del Michigan, che mostrano un incremento della fiducia dei consumatori americani, ora a 73 punti, il livello più alto da aprile. In Italia, la situazione è più complessa: la produzione industriale ha registrato un calo dello 0,4%, mentre le vendite al dettaglio hanno mostrato un incremento dell’1,2% su base mensile a settembre. Questi dati suggeriscono una certa fragilità nell’economia italiana, nonostante i segnali positivi provenienti dal settore dei consumi.

Mercati obbligazionari e materie prime

Nel mercato obbligazionario, i rendimenti sono in calo sia in Europa che negli Stati Uniti, con lo spread Btp-Bund che si attesta a 129 punti base. Il rendimento del decennale italiano è sceso al 3,65%, mentre il benchmark tedesco si attesta al 2,36%. Per quanto riguarda le materie prime, il prezzo del petrolio Brent è scivolato a 73,6 dollari al barile, influenzato dalle delusioni riguardanti le misure di stimolo economico della Cina. Anche il prezzo dell’oro ha subito una flessione, scendendo a 2.685 dollari l’oncia.

Andamento delle valute e criptovalute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro è sceso a 1,074, mentre il dollaro/yen si è deprezzato a 152,5. Tra le criptovalute, il Bitcoin ha mostrato segni di ripresa, salendo in area 76.380 dollari. Questi movimenti evidenziano l’instabilità e le opportunità che caratterizzano attualmente i mercati finanziari.