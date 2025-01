in

Andamento delle borse europee

Le borse europee stanno vivendo un momento di crescita, con il Ftse Mib di Piazza Affari che registra un aumento dello 0,4%, raggiungendo i 35.970 punti. Questo trend positivo è alimentato da investimenti significativi in aziende come Stellantis e Campari, che hanno visto rispettivamente un incremento del 2,1% e del 2%. Tuttavia, non tutte le aziende stanno beneficiando di questo clima favorevole; Snam e Nexi hanno subito un calo, rispettivamente del 1% e dello 0,6%.

Inflazione e dati economici statunitensi

La settimana si avvia verso la conclusione con l’analisi dei dati chiave sull’inflazione negli Stati Uniti, che si sono rivelati migliori delle attese. Le prime trimestrali delle banche americane hanno mostrato risultati incoraggianti, contribuendo a un clima di ottimismo nei mercati. Oggi, la Cina ha pubblicato i dati sul Pil del 2024, rivelando che l’economia cinese ha raggiunto il target di crescita del 5% fissato dal governo, grazie a stimoli economici e a un buon andamento delle esportazioni.

Le sfide dell’economia cinese

Tuttavia, il futuro dell’economia cinese potrebbe essere messo a rischio dal ritorno di Trump, che ha minacciato l’introduzione di dazi fino al 60% contro Pechino. Questo scenario potrebbe indebolire le esportazioni cinesi, un fattore cruciale per la crescita economica del paese. Con l’insediamento del tycoon alla Casa Bianca previsto per lunedì, gli investitori stanno monitorando attentamente gli sviluppi. Nel frattempo, nel pomeriggio, sono attesi i dati sulla produzione industriale e le nuove costruzioni di case negli Stati Uniti, oltre alla lettura finale dell’inflazione nella zona euro.

Mercati obbligazionari e materie prime

Nel mercato obbligazionario, il rendimento del decennale statunitense si mantiene intorno al 4,6%, mentre lo spread Btp-Bund resta stabile a 110 punti base. Il titolo italiano presenta un rendimento del 3,62%, rispetto al 2,52% del titolo tedesco. Per quanto riguarda le materie prime, il prezzo del petrolio Brent è risalito a 81,8 dollari al barile, mentre l’oro si attesta sopra i 2.710 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, l’euro/dollaro scambia ancora in area 1,029, mentre il dollaro/yen si posiziona a 155,5, influenzato dalle aspettative di aumenti dei tassi da parte della Bank of Japan.

Criptovalute in ascesa

Infine, nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin ha visto un incremento significativo, raggiungendo il valore di $101.700. Questo aumento riflette l’interesse crescente degli investitori verso le criptovalute, nonostante le incertezze economiche globali. La situazione attuale dei mercati richiede un’attenta analisi e monitoraggio, poiché le dinamiche economiche globali continuano a influenzare le borse europee e i mercati finanziari in generale.