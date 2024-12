in

Rialzo delle borse europee

La giornata di oggi ha visto un andamento positivo per le borse europee, con Piazza Affari che ha registrato un incremento dell’1,0%, portando il Ftse Mib a 33.829 punti. Questo rialzo è stato sostenuto principalmente da acquisti su titoli come la Banca Popolare di Sondrio, che ha visto un balzo del 7% grazie all’aggiornamento del target price da parte di Jefferies, che lo ha portato da 6,6 a 8,0 euro.

Performance dei titoli

Oltre a Banca Popolare di Sondrio, anche Saipem e Prysmian hanno mostrato buone performance, rispettivamente con un aumento del 2,8% e del 2,1%. Tuttavia, non tutte le notizie sono state positive: Nexi ha subito una flessione del 3,8%, mentre Italgas ha registrato un calo dell’1,6%. Anche Azimut ha visto un decremento del 1,6% dopo il downgrade di Deutsche Bank, che ha ridotto il prezzo obiettivo da 30,16 a 27,8 euro.

Dati macroeconomici e prospettive future

La giornata è stata caratterizzata da una scarsità di spunti macroeconomici, con l’unico dato significativo riguardante le offerte di lavoro negli Stati Uniti, che sono aumentate oltre le attese, raggiungendo 7,744 milioni nel mese di ottobre. Questo incremento dei posti vacanti suggerisce un rallentamento nella domanda di lavoratori, in attesa del job report di novembre, previsto per venerdì. Questo rapporto sarà cruciale per definire le future mosse di politica monetaria della Federal Reserve.

Interventi delle banche centrali

Inoltre, l’attenzione degli investitori è rivolta agli interventi di Jerome Powell e Christine Lagarde, programmati per domani. Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund è sceso a 119 punti base, con il rendimento del decennale italiano fissato al 3,25% e quello del benchmark tedesco al 2,06%.

Andamento delle materie prime e del Forex

Nel mercato delle materie prime, il petrolio Brent ha visto un aumento, raggiungendo 73,3 dollari al barile, in attesa della riunione dell’Opec+ del 5 dicembre. L’oro, invece, rimane stabile a 2.643 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro si attesta poco sopra quota 1,05, mentre il dollaro/yen si trova a 149,5. Il won sudcoreano ha ridotto le perdite dopo l’annuncio di misure per stabilizzare il mercato finanziario.

Criptovalute e chiusura della giornata

Infine, nel settore delle criptovalute, il Bitcoin scambia a 95.700 dollari. La nuova composizione dell’indice europeo sarà attiva dal prossimo 23 dicembre, mentre Wall Street ha aperto senza grandi variazioni, con l’attenzione rivolta alle banche centrali e ai dati macroeconomici in arrivo.