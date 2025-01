Borse europee in rialzo grazie a Wall Street e segnali di inflazione moderata

Andamento delle borse europee

Le borse europee hanno chiuso la seduta in rialzo, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha registrato un incremento dell’1,25%, raggiungendo i 36.267 punti. Questo andamento positivo è stato sostenuto anche dall’ottima performance di Wall Street, che si prepara a chiudere la settimana con risultati tra i migliori dall’elezione di novembre. Tra i titoli più performanti spiccano Iveco (+5,7%), Buzzi (+4,3%) e Azimut (+2,95%), mentre Amplifon ha mostrato un calo dell’1,5%.

Inflazione e politiche monetarie

I segnali di moderazione dell’inflazione negli Stati Uniti hanno generato un clima di ottimismo tra gli investitori, alimentando gli acquisti nel settore delle big tech. Gli analisti attendono con interesse l’insediamento di Trump, previsto per lunedì, e le sue possibili implicazioni sulle politiche economiche. Dall’agenda macroeconomica sono emersi dati migliori delle attese sulla produzione industriale statunitense, che ha registrato un incremento dello 0,9%. Inoltre, la lettura finale dell’inflazione nella zona euro si è attestata al 2,4%, con il Cpi core al 2,7%.

Previsioni economiche e focus futuri

Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, portandole al +2,7% nel 2025, mentre ha abbassato quelle per l’eurozona all’1%. La stima sul Pil dell’Italia è stata ridotta da +0,8% a +0,7%. Oltre all’insediamento di Trump, l’attenzione si sposterà nei prossimi giorni sul forum di Davos e sugli indici Pmi delle principali economie, nonché sul prosieguo della stagione delle trimestrali. Sul fronte obbligazionario, il rendimento del decennale Usa si mantiene poco sopra il 4,6%, mentre lo spread Btp-Bund si attesta leggermente sopra i 110 punti base.

Materie prime e mercato valutario

Nel mercato delle materie prime, il petrolio Brent ha visto un calo, scivolando sotto gli 80 dollari al barile, mentre l’oro si è stabilizzato a 2.715 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, l’euro/dollaro continua a scambiare in area 1,029, mentre il dollaro/yen è salito a 156,3, in attesa della riunione della Bank of Japan prevista per la prossima settimana. Infine, tra le criptovalute, il Bitcoin ha registrato un aumento, raggiungendo i 104.600 dollari, sostenuto dall’aspettativa di nuove misure per gli asset digitali da parte di Trump.