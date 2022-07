BTC raggiungerà presto $ 10.000?

Il declino del bitcoin nelle ultime settimane ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori nello spazio. Gli investitori di Wall Street sono ribassisti mentre l’ex Morgan Stanley rimane rialzista.

Il declino del bitcoin nelle ultime settimane ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori nello spazio.

L’asset digitale che aveva raggiunto il picco di $ 69.000 era sceso fino a $ 17.600 e continua a lottare per mantenere $ 20.000, trascinando con sé il sentimento degli investitori. Questo stesso sentimento è stato condiviso da un gruppo di investitori di Wall Street in merito a come vedevano l’asset digitale. Per lo più, gli investitori non vedono alcun movimento rialzista nel prossimo futuro.

La maggioranza dice che Bitcoin sta andando giù

Dei 950 intervistati intervistati da MLIV Pulse, la maggioranza ha rivelato di non aspettarsi alcun recupero significativo per bitcoin. L’asset digitale è attualmente scambiato sopra i $ 20.000, ma questi investitori ritengono che probabilmente crollerà ulteriormente. Un totale del 60% di tutti gli intervistati ha dichiarato di aspettarsi che il prezzo del bitcoin scenda effettivamente a $ 10.000. Inoltre, ritengono che questo prezzo sia più probabile rispetto al prezzo dell’asset digitale che raggiunge i $ 30.000.

Il rimbalzo di Bitcoin è una questione di tempo

Allo stesso tempo Sharma, un autore di bestseller del New York Times ed ex investitore nei mercati emergenti presso Morgan Stanley (MS), ha previsto che bitcoin potrebbe sperimentare un ritorno simile a quello di Amazon. Il valore di Amazon è diminuito di circa il 90% durante il crollo delle dot-com dei primi anni 2000, ma è aumentato di oltre 300 volte nel corso dei successivi 20 anni.

Sebbene Sharma concordi sul fatto che potrebbero esserci più turbolenze per bitcoin e il più ampio mondo delle risorse digitali nei prossimi mesi, questo potrebbe anche servire a rimuovere i giocatori deboli dal mercato. Alcuni sostengono che si è già verificato.

I tecnici di oggi

Bitcoin è ancora bloccato in un intervallo ristretto in quanto scambia da $ 20.000 a $ 21.000. La criptovaluta è stata respinta a importanti livelli di resistenza e potrebbe ritestare i suoi minimi annuali vicino a $ 17.000.

Al momento della scrittura, il prezzo di BTC viene scambiato a $ 20.600 con una perdita dell’1,4% e un profitto del 7% rispettivamente nelle ultime 24 ore e nella scorsa settimana.

Viene anche scambiato al di sotto della media mobile semplice di 100 ore. Si è persino stabilizzato al di sotto del livello di ritracciamento Fib del 76,4% del movimento al rialzo dal minimo di oscillazione di $ 19.301 a $ 22.500 di swing high.

Tuttavia, c’è un supporto importante in attesa vicino a $ 19.500. Al rialzo, il prezzo potrebbe resistere vicino ai livelli di $ 20.000 e $ 20.150.

Le tendenze dei prezzi di BTC al ribasso sul grafico a 4 ore. Fonte: BTCUSD Tradingview

Ulteriori informazioni crittografiche in tempo reale , nel nostro canale Telegram https://t.me/Choise_com_Chat