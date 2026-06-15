Btp Italia Sì, raccolta quasi 3,18 miliardi nel primo giorno: i numeri e come funziona

Il collocamento del Btp Italia Sì, riservato al mercato retail, è iniziato il 15 giugno 2026 e nella prima giornata ha registrato una raccolta vicina a 3,18 miliardi di euro. Il titolo è indicizzato all'inflazione italiana, prevede cedole semestrali e ha una cedola minima garantita dell'1,6%. Il codice ISIN per l'acquisto è IT0005713539.

Il collocamento del nuovo Btp Italia Sì è stato avviato il 15 giugno 2026 per la fascia retail e ha registrato, al termine della prima giornata, un controvalore di raccolta prossimo a 3,18 miliardi di euro. Il titolo, destinato ai risparmiatori individuali, è indicizzato all’inflazione italiana e seguirà un periodo di offerta che si estende fino al 19 giugnosalvo chiusura anticipata.

Flussi e progressione della raccolta durante la prima giornata

La giornata di debutto si è caratterizzata per una raccolta costante e più volte monitorata nel corso delle ore. Alle Ore 17.30 il dato definitivo riportava circa 95.571 contratti sottoscritti, con un valore medio unitario di 33.237 euro. Questo risultato è confrontabile con la precedente emissione, con scadenza a giugno 2032che nel primo giorno aveva raccolto oltre 3,14 miliardi di euro su circa 86mila contratti.

Nel dettaglio dell’andamento orario, a circa mezz’ora dal termine della prima giornata la domanda aveva già superato i 3,12 miliardi di euro su circa 93mila contratticon un importo medio per contratto intorno a 33.500 euro. Più indietro, dopo sette ore di collocamento, gli ordini avevano raggiunto i 2,86 miliardi di euro su quasi 87mila contrattimentre nelle prime sei ore la domanda si era attestata sui 2,51 miliardi provenienti da circa 77mila contratti (valore medio circa 32.700 euro).

Fasi iniziali e confronto con emissioni precedenti

Nei primi momenti del collocamento, dopo oltre un’ora e mezzo, erano stati raccolti 932 milioni di euro da più di 29mila contrattimentre dopo quasi un’ora gli ordini ammontavano a 443 milioni di euro su quasi 15mila contratti. Alla partenza, il Tesoro ha ricordato che, nelle precedenti venti edizioni, i Btp Italia avevano portato a una raccolta complessiva di circa 212 miliardi di eurocon un valore medio per emissione di 10,59 miliardiun minimo di 1,74 miliardi registrato a giugno 2012 e un massimo di 22,3 miliardi a maggio 2026.

Caratteristiche operative e condizioni note del titolo

Il nuovo titolo è indicizzato all’inflazione italiana e, come previsto, stacca ogni sei mesi una cedola. Il Ministero ha inoltre comunicato che la cedola minima garantita sarà pari all’1,6%. Per chi intende acquistare durante il periodo di collocamento il codice ISIN necessario è IT0005713539.

Il Btp Italia Sì ha scadenza fissata per il 23 giugno 2031 e il collocamento per il mercato retail è aperto tramite i canali tradizionali previsti per le emissioni di Stato: banche, sportelli postali e canali di home banking. Trattandosi di uno strumento pensato per i sottoscrittori individuali, la semplicità della modalità di acquisto e la periodicità della cedola rappresentano elementi chiave per la sua offerta sul mercato.

Il quadro numerico raccolto nella prima giornata fornisce indicazioni utili sul gradimento da parte dei risparmiatori e permette di confrontare l’appeal della nuova emissione con le tranche precedenti. I dati orari e il confronto con la serie storica dei Btp Italia offrono elementi per valutare l’andamento del collocamento fino alla chiusura prevista il 19 giugno.