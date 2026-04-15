Buono 3×4 con premio finale: guida pratica al rendimento e alle condizioni

Il buono fruttifero postale 3×4 si propone come un’opzione per chi cerca un investimento a basso profilo di rischio senza rinunciare a una crescita programmata del capitale.

Distribuito da Poste Italiane e emesso da Cassa Depositi e Prestiti, il titolo ha una durata di 12 anni e un meccanismo che alterna periodi di accumulo e accrediti regolari degli interessi. In un panorama finanziario dove la volatilità rimane una preoccupazione per molti risparmiatori, strumenti garantiti pubblicamente attirano chi privilegia la certezza del capitale e dei flussi.

Alla base del prodotto c’è una progressione dei rendimenti articolata su trienni: gli interessi vengono riconosciuti a scaglioni e un premio finale viene erogato solo se il titolo è mantenuto fino alla scadenza. Questa caratteristica lo rende interessante per obiettivi di lungo periodo, ma meno adatto a chi necessita di liquidità a breve termine, dato che il valore effettivo in caso di rimborso anticipato può risultare inferiore rispetto al rendimento atteso.

Struttura dei rendimenti e funzionamento pratico

Il buono applica una logica a intervalli: ogni triennio (al terzo, sesto e nono anno) vengono accreditati gli interessi maturati, mentre al termine dei 12 anni si aggiunge un premio calcolato sul valore nominale non rimborsato anticipatamente. Il premio finale corrisponde a una percentuale del capitale investito e incide in modo significativo sulla redditività complessiva del titolo. In termini lordi, il rendimento a scadenza considerando il premio raggiunge il 2,87%, mentre senza il premio il valore lordo si attesta intorno al 2,50%.

Rimborso anticipato e impatto sui guadagni

È possibile richiedere il rimborso totale o parziale in qualsiasi momento, ma è fondamentale capire che gli interessi sono riconosciuti solo a partire dal completamento del primo triennio. Prima dei tre anni non sono previsti riconoscimenti economici: il valore di rimborso cresce solo dopo ogni periodo di tre anni includendo gli interessi già maturati. Pertanto, chi estrae il capitale prima della scadenza rinuncia al premio del 6% e ottiene un rendimento normalmente inferiore rispetto a chi mantiene il titolo fino al termine.

Costi, tassazione e tutele

Dal punto di vista delle spese, il prodotto non prevede commissioni di sottoscrizione o di rimborso ad eccezione degli oneri fiscali. Gli interessi sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,50%, che lo rende più conveniente rispetto a molte altre soluzioni finanziarie tassate a percentuali più elevate. Inoltre, il buono è esente dall’imposta di successione e beneficia della garanzia pubblica sul capitale: la partecipazione di enti statali come Cassa Depositi e Prestiti contribuisce a posizionarlo tra gli strumenti tradizionali a minor rischio.

Modalità di sottoscrizione e conservazione

La sottoscrizione è accessibile anche con importi contenuti: la soglia minima è di 50 euro e si possono effettuare sottoscrizioni in multipli di tale cifra. L’acquisto è possibile tramite i canali digitali — sito e app di Poste Italiane — oppure recandosi in ufficio postale con documento e codice fiscale per l’identificazione. Il titolo può esistere in forma dematerializzata, con accredito automatico alla scadenza, oppure in formato cartaceo; quest’ultimo è soggetto a prescrizione dei diritti dieci anni dopo la scadenza, conformemente alla normativa vigente.

Quando conviene scegliere il buono 3×4

Il buono si adatta a chi cerca una soluzione di risparmio conservativa con un orizzonte temporale definito e preferisce evitare l’esposizione ai mercati finanziari. La combinazione di rendimenti prevedibili, premio finale condizionato e garanzia statale lo rende idoneo per obiettivi di medio-lungo termine come l’accantonamento per progetti futuri o la protezione del capitale. Tuttavia, per chi privilegia flessibilità o rendimenti potenzialmente più elevati, strumenti alternativi con diversa propensione al rischio potrebbero risultare più adatti.

In sintesi, il buono fruttifero postale 3×4 offre una proposta chiara: un percorso di rendimento a scaglioni con un bonus significativo alla fine a patto di rispettare l’orizzonte dei 12 anni. Valutare la propria esigenza di liquidità, la tolleranza al rischio e il confronto con altre alternative di mercato rimane essenziale per decidere se inserire questo strumento nel proprio piano di investimento.