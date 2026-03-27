Buono per un Buono 6 mesi: come funziona e perché può essere utile

Nel panorama degli strumenti per la gestione della liquidità a breve termine è arrivata una proposta che punta sulla rapidità di rotazione del capitale: il Buono per un Buono 6 mesi, emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito tramite Poste Italiane.

Con un tasso di rendimento annuo lordo a scadenza pari a 1,25%, questo prodotto non pretende di sostituire investimenti a lungo termine, ma si propone come una soluzione pratica per chi cerca un parcheggio remunerato e facilmente accessibile.

La struttura commerciale combina la semplicità digitale con il supporto fisico: la sottoscrizione è possibile via App Poste Italiane o sito web per i titolari di Libretto Smart, mentre gli sportelli restano un canale molto usato, soprattutto dalla clientela più matura. L’investimento minimo è contenuto: bastano 500 euro e si può aumentare per multipli di 50 euro, una soglia che apre il prodotto anche ai piccoli risparmiatori.

Meccanismo operativo e logica del rendimento

Il funzionamento è pensato per chi preferisce operazioni semplici e ricorrenti: alla scadenza del semestre il capitale e gli interessi maturati vengono accreditati sul conto di regolamento, ma il meccanismo prevede che venga automaticamente reinvestito solo il capitale in un nuovo titolo della stessa tipologia. Questo comportamento genera una rendita rotativa senza che l’investitore debba ricordare le scadenze, trasformando il buono in uno strumento di parcheggio attivo del risparmio.

Calcolo del rendimento e convenzione adottata

Il calcolo degli interessi segue la convenzione 30/360, una modalità standard che semplifica la determinazione del guadagno su periodi brevissimi. Su sei mesi la capitalizzazione resta sostanzialmente lineare, quindi il valore effettivo dell’interesse è facilmente prevedibile. È importante notare che chi richiede il rimborso prima della scadenza può farlo in qualsiasi momento, ottenendo il rimborso totale o parziale senza le penalità tipiche di altri vincoli bancari, ciò garantisce una flessibilità operativa rara in prodotti con durata prefissata.

Vantaggi fiscali e posizionamento rispetto ad altri strumenti

Dal punto di vista tributario il buono conserva i privilegi tipici dei titoli della categoria: gli interessi sono soggetti a una ritenuta agevolata pari al 12,50%, significativamente inferiore rispetto al 26% di molti conti deposito e di alcuni prodotti finanziari. Inoltre il titolo gode dell’esenzione dall’imposta di successione, un elemento che lo rende interessante anche nella pianificazione patrimoniale. Pur non essendo la soluzione per combattere una forte inflazione, offre una garanzia statale su una porzione del patrimonio considerata non rischiosa dall’investitore.

Chi dovrebbe considerarlo

Il profilo ideale è il risparmiatore prudent e con necessità di liquidità a breve termine: professionisti che attendono flussi in entrata, chi vuole separare una riserva di emergenza, o chi semplicemente preferisce una soluzione a basso stress che paghi qualcosa in più rispetto al conto corrente. La combinazione di accessibilità, reinvestimento automatico e vantaggi fiscali rende il prodotto attrattivo per chi cerca equilibrio tra rendimento e sicurezza.

Un richiamo storico: perché i titoli postali possono avere valore insospettato

La vicenda del ritrovamento di un vecchio titolo del 1925 illustra un rischio-opportunità del mondo dei titoli di Stato e postali: esistono emissioni antiche che possono mantenere un valore considerevole se correttamente riscattate. Un caso esaminato da Giustitalia riguarda un titolo del 1925 il cui rimborso è stato stimato oltre i 7 milioni di euro dopo rivalutazioni e interessi, una stima che ha spinto il ritrovante ad attivare vie legali nei confronti di Poste Italiane e del Ministero dell’Economia.

Profili legali e interpretazioni divergenti

Su questi temi si confrontano posizioni diverse: la Banca d’Italia sostiene che la prescrizione decorra dalla data di scadenza-rimborsabilità del titolo e che non sia possibile maturare interessi oltre tale data, salvo casi di indicizzazione; Giustitalia ritiene invece che, in presenza di un ritrovamento successivo, possa decorre­re un termine di prescrizione ordinaria a partire dalla conoscenza effettiva del titolo, con necessità di prova del momento del ritrovamento. La lezione pratica è che i titoli, anche se datati, vanno verificati e, se necessario, seguiti con assistenza legale specializzata.

Conclusioni pratiche

Il Buono per un Buono 6 mesi si presenta come uno strumento utile per chi desidera mantenere liquidità disponibile ma non vuole lasciarla ferma sul conto corrente: offre 1,25% lordo, accesso digitale e fisico, reinvestimento semplice e vantaggi fiscali. Non sostituisce strategie di investimento più complesse, ma è una valida opzione per una quota prudente del portafoglio. Infine, se si riscontrano vecchi titoli o buoni dimenticati, è opportuno informarsi: talvolta possono celare opportunità di recupero, ma richiedono attenzione ai profili giuridici della prescrizione.