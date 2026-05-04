Il suo successo commerciale non accenna a rallentare: le liste d’attesa sono ormai estese fino al 2026 inoltrato, con consegne che in molti mercati superano i due anni. Un fenomeno che non riguarda solo l’Italia, ma l’intero panorama internazionale, dove la domanda supera costantemente la capacità produttiva della Casa di Sant’Agata Bolognese. In questo scenario, sempre più appassionati valutano alternative come il noleggio auto di lusso per un giorno, soluzione immediata per vivere un’esperienza di guida entusiasmante con un modello top di gamma o una supercar “mangia strada”, senza lunghe tempistiche di attesa.

A spiegare questa situazione non c’è un solo motivo, ma un insieme di fattori che hanno trasformato la Urus in un caso unico nel settore dei SUV di lusso. Presentata nel 2017 e rinnovata nelle versioni più recenti, la Urus ha ampliato la base clienti del marchio, diventando il modello più venduto della gamma e contribuendo in modo decisivo ai record commerciali degli ultimi anni.

Questa crescita si riflette anche nei numeri più recenti: nel 2025 Lamborghini ha superato nuovamente la soglia delle 10.000 consegne globali, con una crescita trainata soprattutto dall’area EMEA, mentre l’arrivo di modelli come Revuelto, Urus SE e Temerario ha ulteriormente saturato la capacità produttiva.

L’alternativa all’attesa: il noleggio di lusso

In un contesto in cui acquistare una Urus significa attendere anni, sempre più appassionati scelgono il noleggio di lusso come soluzione immediata per vivere l’esperienza senza vincoli e senza attese.

Il noleggio premium offre vantaggi concreti:

Disponibilità immediata dei modelli più richiesti.

dei modelli più richiesti. Consegna personalizzata presso hotel, aeroporti o abitazioni private.

presso hotel, aeroporti o abitazioni private. Garanzia del modello scelto , senza sorprese o categorie generiche.

, senza sorprese o categorie generiche. Assistenza umana e dedicata , elemento fondamentale per il cliente alto spendente.

, elemento fondamentale per il cliente alto spendente. Possibilità di provare la vettura prima di un eventuale acquisto.

Per molti, guidare una Urus per un giorno significa trasformare un desiderio in un’esperienza reale, senza dover attendere anni per la consegna.

Perché i tempi di attesa della Lamborghini sono così lunghi

La Urus rappresenta oltre il 60% delle vendite Lamborghini: un risultato che da solo spiega la pressione sulla produzione.

A questo si aggiungono:

Domanda globale altissima , soprattutto in Europa e Medio Oriente.

, soprattutto in Europa e Medio Oriente. Transizione tecnologica del brand , con l’arrivo di versioni elettrificate che richiedono investimenti e riorganizzazione delle linee produttive.

, con l’arrivo di versioni elettrificate che richiedono investimenti e riorganizzazione delle linee produttive. Nuovi modelli in arrivo , come la Temerario, che assorbono ulteriori slot produttivi.

, come la Temerario, che assorbono ulteriori slot produttivi. Strategia di esclusività, che mantiene volutamente limitati i volumi per preservare il valore del marchio.

Il risultato è un mercato in cui acquistare una Urus significa accettare tempi di consegna che possono superare i 24 mesi.

Prestazioni da supercar: il record alla Pikes Peak

A rendere la Urus ancora più desiderata contribuisce anche la sua immagine di SUV iper‑performante. Prima ancora del debutto della nuova serie, la vettura ha stabilito il record per i SUV di produzione sul percorso della Pikes Peak International Hill Climb, una delle cronoscalate più impegnative al mondo: 20 km di salita, 156 curve e un traguardo a oltre 4.300 metri di altitudine.

Un risultato che ha fatto il giro del mondo e che ha rafforzato la percezione della Urus come un modello capace di unire lusso, versatilità e prestazioni da vera supercar.

Un’esperienza che va oltre la guida

La Urus non è solo un SUV di lusso: è un simbolo di performance, design e status. Per questo il noleggio a breve termine è diventato una scelta naturale per chi vuole vivere un momento speciale, celebrare un’occasione, organizzare un evento o semplicemente concedersi un’esperienza unica.

In un mercato in cui l’esclusività è definita non solo dal prezzo, ma anche dalla disponibilità, il noleggio rappresenta la via più immediata per accedere a un modello che continua a essere sold out in tutto il mondo. E nel 2026, con una domanda che supera ogni previsione, la possibilità di guidare una Urus senza attese è un lusso che solo i servizi premium possono offrire.