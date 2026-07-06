Criptovalute e Fisco: le nuove regole per gli investitori e i controlli in arrivo

Il Fisco italiano sta intensificando i controlli sugli investitori in criptovalute. Scopri le nuove regole europee e come adeguarsi per evitare sanzioni

Il mercato delle criptovalute è in piena rivoluzione normativa. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo MiCA, il Fisco italiano sta intensificando i controlli sugli investitori in valute digitali. Le nuove regole mirano a porre fine all’anonimato finanziario e a garantire maggiore trasparenza nel settore.

Dal 1° luglio 2026, il vecchio registro nazionale Vasp è stato sostituito dalle nuove autorizzazioni Casp, in linea con il regolamento comunitario MiCar. Questo cambiamento ha un impatto significativo sugli operatori del settore, che devono adeguarsi alle Nuove normative per continuare a operare legalmente nell’Unione Europea.

Le nuove regole europee e i controlli del Fisco

Le autorità fiscali italiane stanno inviando lettere di compliance ai contribuenti con irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2026 e 2026. Queste lettere richiedono documenti dettagliati, come l’elenco completo dei wallet virtuali, le chiavi pubbliche identificative, lo storico dei movimenti e gli estratti conto bancari associati.

L’obiettivo è verificare la provenienza dei capitali, la consistenza del portafoglio e i guadagni effettivi. Il Fisco sta incrociando i dati informatici per scovare omissioni e garantire che tutti gli investitori rispettino le normative fiscali.

La fine dell’anonimato finanziario

Con l’addio al vecchio regime Vasp e l’ingresso delle regole Casp, le zone d’ombra nel mercato delle criptovalute si stanno riducendo. Nei flussi informatici dell’Oam risiedono già dati sensibili come codici fiscali, nomi completi, numero di operazioni e saldi totali. La Guardia di Finanza ha libero accesso a questi archivi e confronta le giacenze con le dichiarazioni dei redditi.

Le nuove normative internazionali, come la direttiva europea Dac8, trasformano in obbligo strutturale la comunicazione annuale dei dati da parte dei fornitori di servizi cripto. A partire dalle operazioni eseguite nel 2026, il primo invio massivo di informazioni partirà entro il 30 giugno 2027, garantendo uno scambio automatico di informazioni a livello internazionale.

Come rispondere all’avviso del Fisco

La lettera di compliance non costituisce ancora un avviso di accertamento formale, ma un invito bonario a giustificare le somme o a sanare eventuali dimenticanze. Gli investitori devono ricostruire con precisione i propri movimenti, rendicontando depositi, prelievi, transazioni e vendite incassate in euro.

Un esempio concreto: un lavoratore dipendente che ha investito tremila euro in valute digitali nel 2026 e ha omesso di dichiarare la plusvalenza tassabile, deve ora ricalcolare le plusvalenze, pagare le imposte con il ravvedimento operoso e dimostrare la tracciabilità di ogni singolo euro investito.

Questo giro di vite produce un effetto collaterale molto positivo: la fine dell’anonimato operativo e la tracciabilità assoluta allontanano dal mercato gli operatori poco trasparenti, garantendo maggiore sicurezza per gli investitori.

Hodli, la startup genovese pioniera nel settore

Nel cuore di Genova, la startup Hodli è diventata uno dei primi asset manager autorizzati in Italia per custodire e gestire patrimoni in criptovalute. Fondata da tre ingegneri, Hodli ha ottenuto l’autorizzazione MiCAR dalla Consob, con il parere positivo della Banca d’Italia.

La società, con sede nel Waterfront di Levante, si affida all’intelligenza artificiale per monitorare i mercati 24 ore su 24. Hodli offre soluzioni di custodia per i digital asset, garantendo sicurezza, controllo e trasparenza. La nuova normativa europea permette a Hodli di collaborare con banche e consulenti finanziari, aprendo le porte al mercato europeo.

Il board di amministrazione di Hodli si è rafforzato con l’ingresso di manager ed esperti del settore finanziario, tra cui Annapaola Negri-Clementi, avvocato partner in Charles Russell Speechlys, e Daniela Pesci, esperta di compliance e antiriciclaggio.

Il futuro delle criptovalute in Italia

Con la fine del periodo transitorio previsto dal MiCA, solo i soggetti autorizzati potranno offrire servizi nell’Unione Europea. In Italia, Consob e Banca d’Italia hanno autorizzato nove operatori, tra cui Hodli, CheckSig, Conio e Young Platform.

Gli operatori autorizzati sono iscritti nel registro europeo gestito dall’ESMA e possono offrire i propri servizi in tutti i Paesi dell’Unione grazie al passaporto europeo. Per i soggetti non autorizzati, scatta l’obbligo di cessare l’attività, limitandosi alle operazioni necessarie per la chiusura dei rapporti con la clientela.

Il mercato delle criptovalute è in continua evoluzione e le nuove normative mirano a garantire maggiore trasparenza e sicurezza per gli investitori. Con l’adozione delle nuove regole, il settore delle cripto-attività è destinato a crescere, offrendo nuove opportunità per gli investitori e gli operatori del settore.