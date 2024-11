Calano le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti

in

Un calo significativo nelle richieste di sussidi

Le ultime statistiche sui sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti mostrano un calo sorprendente delle richieste iniziali, che sono diminuite di 12.000 unità, portandosi a 216.000 nella settimana conclusasi il 26 ottobre. Questo dato rappresenta il livello più basso registrato da maggio, suggerendo una possibile stabilizzazione nel mercato del lavoro. Le previsioni degli economisti, raccolte in un sondaggio Bloomberg, indicavano un numero di richieste pari a 230.000, quindi il dato reale ha superato le aspettative, alimentando un certo ottimismo.

Richieste continue e impatti esterni

Le richieste continue, che rappresentano il numero di persone attualmente in cassa integrazione, sono scese a 1,86 milioni nella settimana precedente. Questo calo è particolarmente significativo in un contesto economico caratterizzato da eventi avversi come gli uragani Helene e Milton, che hanno colpito diverse aree del Sud degli Stati Uniti, causando la chiusura di molte attività commerciali. Tali eventi hanno reso i dati di questo mese più volatili del solito, complicando ulteriormente l’analisi delle tendenze nel mercato del lavoro.

Implicazioni del mercato del lavoro

In aggiunta, un lungo sciopero presso Boeing ha avuto ripercussioni anche sui fornitori, costringendoli a mettere in cassa integrazione i lavoratori. Questo fattore ha contribuito a rendere più difficile l’interpretazione delle tendenze sottostanti nel mercato del lavoro. La media mobile a quattro settimane delle nuove richieste, che serve a livellare le fluttuazioni, è scesa a 236.500, un altro segnale di un possibile raffreddamento delle domande di sussidi. Gli analisti continueranno a monitorare attentamente questi dati, poiché potrebbero fornire indicazioni preziose sulla salute economica generale del paese.