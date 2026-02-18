Calendario accademico 2026-2027: lezioni, appelli e sospensioni

Calendario delle attività didattiche — sintesi chiara e pratica

Questo documento riassume le finestre temporali dedicate a lezioni, recuperi, sospensioni e appelli d’esame per gli anni accademici indicati. Troverai chi coordina il calendario, che cosa include, le scadenze principali e perché differenziare per anno di corso è utile sia agli studenti sia alle segreterie. Qui sotto la versione riorganizzata e più leggibile, con indicazione delle date e dei criteri organizzativi.

Come leggere il calendario

– L’anno accademico è suddiviso in periodi dedicati alla didattica e a valutazioni ufficiali. – Le finestre per le lezioni sono quelle stabilite dall’Ateneo; a seguire sono previste settimane per recuperi e periodi per gli appelli d’esame. – Segreterie e dipartimenti pubblicano le date ufficiali sui portali istituzionali: è lì che valgono comunicazioni e aggiornamenti di dettaglio. – La pianificazione coordinata tra calendario didattico e calendario amministrativo riduce sovrapposizioni e riprogrammazioni.

Anno accademico 2026-2026: calendario essenziale

– Primo semestre (lezioni): 29 settembre – 12 dicembre 2026, con finestre per recuperi durante il periodo di lezione e, se necessario, una ulteriore settimana di recupero dal 15 al 19 dicembre 2026. – Appelli primo semestre: 7 gennaio – 13 febbraio 2026. Per ogni materia sono previsti due appelli. – Nota organizzativa: la concentrazione di più sessioni facilita le iscrizioni agli esami e la distribuzione del carico didattico; eventuali rettifiche saranno comunicate ufficialmente dall’Ateneo.

Secondo semestre: articolazione per anni di corso

– L’organizzazione del secondo semestre varia in funzione dell’anno di iscrizione: 1°/2° anno triennale e 1° anno magistrale seguono una prima articolazione di date, mentre 3° anno triennale e 2° anno magistrale hanno una diversa seconda finestra, pensata per ridurre sovrapposizioni con le sessioni di valutazione. – Per 1° e 2° anno triennale e 1° anno magistrale: lezioni dal 16 febbraio al 1° aprile 2026; ripresa dal 9 aprile al 8 maggio 2026. – Per 3° anno triennale e 2° anno magistrale: lezioni dal 16 febbraio al 1° aprile 2026; secondo intervallo dal 9 aprile al 17 aprile 2026. – Queste differenziazioni aiutano a bilanciare esigenze didattiche, spazi e calendari di esame.

Recuperi e sospensioni

– Sono previste settimane dedicate ai recuperi e brevi sospensioni per consentire attività integrative o esami di riallineamento. – Per i corsi che terminano a maggio: recuperi dal 11 al 15 maggio 2026. – Per i corsi che terminano ad aprile: recuperi dal 20 al 24 aprile 2026. – Sospensione delle lezioni (tutti i corsi): da giovedì 2 aprile a mercoledì 8 aprile 2026.

Sessioni d’esame 2026 (riassunto)

– Sessione estiva per 1°/2° anno triennale e 1° anno magistrale: 18 maggio – 31 luglio 2026, con tre appelli per materia. – Sessione estiva per 3° anno triennale e 2° anno magistrale: 4 maggio – 31 luglio 2026, tre appelli; il primo appello deve svolgersi entro venerdì 22 maggio 2026. – Sessione autunnale comune: 31 agosto – 18 settembre 2026, un appello per materia. – Nota pratica: fissare le date con anticipo consente una migliore distribuzione degli esami e limita conflitti tra studenti e docenti.

Anno accademico 2026-2027: linee guida e date principali

Struttura del primo semestre

– Lezioni: lunedì 28 settembre – venerdì 11 dicembre 2026. – Recuperi: settimana 14–18 dicembre 2026, oltre ad ulteriori finestre individuate durante le lezioni. – Appelli: 11 gennaio – 17 febbraio 2027, con due appelli per materia per offrire maggiore flessibilità.

Struttura del secondo semestre 2026-2027

– Per 1°/2° anno triennale e 1° anno magistrale: lezioni dal 22 febbraio al 24 marzo 2027 e poi dal 1° aprile al 14 maggio 2027. – Per 3° anno triennale e 2° anno magistrale: seconda parte delle lezioni fino al 16 aprile 2027. – Sospensioni per festività primaverili: giovedì 25 marzo – mercoledì 31 marzo 2027.

Recuperi e sessioni estive/autunnali 2027

– Finestrelle di recupero: 19–23 aprile 2027 e 17–21 maggio 2027, con altre opportunità concordate dai dipartimenti durante le lezioni. – Sessione estiva per 1°/2° anno triennale e 1° anno magistrale: 24 maggio – 30 luglio 2027, tre appelli. – Sessione estiva per 3° anno triennale e 2° anno magistrale: 3 maggio – 30 luglio 2027; il primo appello deve essere entro venerdì 21 maggio 2027. – Sessione autunnale comune: 1–21 settembre 2027, un appello per materia.

Regole pratiche e vincoli sugli appelli

– Per certe classi (terzo anno triennale e secondo anno magistrale) il calendario impone vincoli temporali sul primo appello: scadenze anticipate possono essere previste dall’Ateneo per motivi organizzativi. – Gli appelli della stessa materia sono separati da un intervallo minimo di due settimane, per garantire tempi adeguati di correzione e organizzazione delle commissioni. Questo intervallo resta lo standard operativo.

