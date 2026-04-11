Calo record del sentiment e differenze politiche nelle aspettative dei consumatori

Il sondaggio della University of Michigan registra un calo marcato della fiducia dei consumatori, con l’indice principale che scende a 47,6, un livello senza precedenti.

Questo dato riflette un peggioramento generalizzato degli umori e una significativa revisione al rialzo delle aspettative di inflazione a breve termine, che salgono a 4,8% rispetto al 3,8% del mese precedente. L’analisi dei componenti dell’indice mostra che sia le valutazioni delle condizioni attuali sia le prospettive future sono diminuite, segnalando un clima di preoccupazione che attraversa età, livelli di reddito e appartenenza politica.

Dietro al calo c’è una forte componente legata allo shock energetico: il dato mensile dei prezzi al consumo pubblicato dal BLS indica un aumento dello 0,9%, con l’indice energetico che è cresciuto del 10,9% in termini mensili, spinto da rincari del 21,2% per la benzina e del 30,7% per il gasolio combustibile. Le risposte aperte del sondaggio collegano direttamente l’incertezza internazionale — in particolare il conflitto in Iran e le interruzioni delle forniture — alla peggiore valutazione dell’economia.

Numeri chiave e composizione del peggioramento

Il quadro statistico è netto: l’indice delle condizioni correnti è sceso del 10,2% fino a 50,1, mentre l’indice delle aspettative ha perso il 10,8% toccando 46,1. Queste misure, insieme al calo complessivo dell’indice di sentiment, spiegano perché il sondaggio abbia fatto registrare un minimo assoluto. Inoltre, le aspettative a cinque anni sull’inflazione hanno raggiunto il 3,4%, in aumento di 0,2 punti rispetto al mese precedente, il livello più alto da novembre 2026: un segnale che le pressioni sui prezzi stanno iniziando a radicarsi nelle previsioni di medio termine.

Dinamica temporale e contesto dell’indagine

Il direttore del sondaggio ha ricordato che la maggior parte delle interviste — circa il 98% — è stata effettuata prima dell’annuncio di un cessate il fuoco temporaneo il 7 aprile, ragion per cui l’attuale lettura incorpora prevalentemente le reazioni alla fase acuta dello shock. Questo elemento è importante per interpretare la possibile evoluzione: se le interruzioni delle forniture energetiche si attenessero, è plausibile che le aspettative a breve termine tornino a moderarsi, con un recupero progressivo della fiducia.

Divari politici nelle aspettative

Un tratto distintivo dell’analisi è la differente risposta dei gruppi politici. Sebbene il calo del sentimento da febbraio sia simile per Repubblicani e Democratici, le prospettive future mostrano una variabilità marcata: le aspettative dei Repubblicani sono diminuite di circa il 2,5% rispetto ai livelli di febbraio 2026, contro il 26% dei Democratici e il 19% complessivo. Questo indica che, nonostante lo stesso shock esogeno, le percezioni di rischio e resilienza economica variano significativamente a seconda dell’appartenenza politica.

Interpretazioni e significato pratico

Le divergenze politiche nelle previsioni hanno implicazioni concrete: consumatori più ottimisti tendono a posticipare meno spese discrezionali e a valutare in modo più favorevole la stabilità delle proprie finanze, mentre chi peggiora le aspettative potrebbe ridurre consumi e investimenti personali. Nel sondaggio, le valutazioni delle finanze personali sono calate di circa l’11%, e le aspettative sulle condizioni di impresa per il prossimo anno sono scese del 20%, segnalando timori sia sul reddito corrente sia sui ritorni degli asset.

Effetti sui prezzi e implicazioni di politica economica

Lo scossone energetico è stato il canale principale del recente aumento dei prezzi: il forte balzo dei carburanti ha trasmesso pressioni inflazionistiche immediate rilevate dal CPI. Di fronte a questo scenario il Federal Reserve mostra segnali contrastanti: i verbali della riunione di marzo documentano un dibattito tra responsabili se l’impatto del conflitto richieda un irrigidimento o un allentamento della politica monetaria. Al momento il tasso ufficiale è rimasto in un intervallo del 3,5%-3,75%, con la decisione successiva programmata per il meeting del 28–29 aprile.

In conclusione, il sondaggio della U. Michigan mette in evidenza come uno shock esterno alle forniture energetiche possa abbattere la fiducia in modo trasversale, ma manifestarsi in modo diverso tra gruppi politici. La traiettoria futura dipenderà dalla persistenza dello shock sui prezzi e dalla reazione degli attori politici e della politica monetaria: se le forniture si stabilizzassero e i prezzi del petrolio rientrassero, le aspettative potrebbero migliorare, riducendo parte dell’ansia che ha portato a questo livello record di pessimismo.