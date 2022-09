Cammina di più su Sweatcoin per attivare l’account: come risolvere l’errore

in

Come risolvere “Errore: cammina un po ‘di più su Sweatcoin per attivare l’account”

Cammina per 10 minuti (mentre l’app Sweatcoin è in esecuzione in background).

Attendere fino a 24 ore.

Invia un’e-mail [email protected] e comunica loro la marca del telefono, la versione e la tua e-mail Sweatcoin.

Prima di poter accedere a Sweat Wallet, devi camminare per 10 minuti mentre l’app Sweatcoin è in esecuzione in background.

Per fare ciò, è necessario consentire all’app Sweatcoin di accedere a “Motion & Fitness”.

Puoi farlo aprendo l’app Impostazioni > Sweatcoin > Motion & Fitness > Enable.

Ho riscontrato personalmente l’errore “Cammina un po ‘di più” quando sto cercando di accedere a Sweat Wallet per la prima volta.

L’errore si è verificato quando ho toccato “Accedi al tuo Sweat Wallet” nell’e-mail di benvenuto.

Sono riuscito a correggere l’errore forzato chiudendo Sweat Wallet, camminando per 10 minuti e toccando “Accedi al tuo Sweat Wallet”.

In alcuni casi, devi solo aspettare un po ‘di tempo prima di provare ad accedere.

Se non riesci ad accedere anche dopo aver aspettato 24 ore, devi contattare il team di Sweatcoin per chiedere aiuto.

Per fare ciò, vai su https://help.sweateconomy.com/hc/en-us e fai clic su “Invia una richiesta”.