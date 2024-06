Carta risparmio spesa 2024: come richiederla, quando arriva, requisiti

in

Il 2024 porta importanti novità per la Carta risparmio spesa “Dedicata a te”, un’iniziativa che mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica.

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili su come funziona, chi può beneficiarne e come richiederla.

Cos’è la Carta risparmio spesa

La Carta risparmio spesa 2024 è una carta di pagamento elettronica prepagata del valore di 500 euro. Destinata alle famiglie in difficoltà economica, può essere utilizzata per acquistare beni di prima necessità, benzina o abbonamenti ai trasporti pubblici. Questo importo è cumulativo con il bonus benzina 2024.

Come richiedere la Carta risparmio spesa 2024

Non è necessario presentare domanda per ottenere la Carta risparmio spesa. I beneficiari vengono identificati dall’INPS in collaborazione con i Comuni italiani, basandosi su specifici requisiti di reddito e composizione familiare. Entro il 25 luglio 2024, l’INPS renderà noti gli elenchi degli aventi diritto, e i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari.

Dopo aver ricevuto la comunicazione, i beneficiari devono recarsi presso un ufficio di Poste Italiane con i documenti necessari per ritirare la carta elettronica Postepay prepagata, già attiva.

Quando arriva la Carta risparmio spesa 2024

La Carta risparmio spesa sarà rilasciata ai beneficiari a partire da settembre 2024. I Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari entro quella data.

Requisiti per ottenere la Carta risparmio spesa 2024

La Carta risparmio spesa è rivolta alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro, con almeno 3 componenti nel nucleo familiare. I requisiti specifici includono:

Iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della Popolazione Residente.

Certificazione ISEE ordinario valida, con un indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

Identificazione dei beneficiari

I Comuni utilizzano un’applicazione web messa a disposizione dall’INPS per selezionare i beneficiari. La graduatoria viene stilata in base all’ISEE e alla composizione familiare. L’ordine di priorità è il seguente:

Nuclei familiari con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2010 e con ISEE più basso. Nuclei familiari con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006 e con ISEE più basso. Nuclei familiari con almeno 3 componenti e con ISEE più basso.

Esclusi dal contributo

Sono esclusi dal contributo i nuclei familiari che già percepiscono:

Reddito di Cittadinanza

Assegno di inclusione

Qualsiasi altra misura di sostegno alla povertà

Inoltre, non possono beneficiare della Carta risparmio spesa i nuclei familiari con almeno un componente che percepisce:

NASPI

DIS-COLL

Indennità di mobilità

Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito

Cassa integrazione guadagni

Durata della Carta risparmio spesa

La durata della Carta risparmio spesa è specificata sulla card stessa. I beneficiari devono utilizzare il credito entro il 28 febbraio 2025.

A quanto ammonta la Carta risparmio spesa

La Carta risparmio spesa ha un valore di 500 euro per ciascun nucleo familiare nel 2024. Questo importo include 77,2 euro destinati al bonus benzina.

Cosa si può acquistare con la Carta risparmio spesa

Con la Carta risparmio spesa è possibile acquistare:

Beni alimentari di prima necessità

Benzina

Abbonamenti ai trasporti pubblici

Tra i beni alimentari ammessi rientrano carne, pesce, latte, uova, pane, pasta, riso, farine, frutta, verdura, zucchero, caffè e altro ancora. Dal 2024, saranno inclusi anche prodotti DOP e IGP, ortaggi surgelati, prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola.

Dove usare la Carta risparmio spesa

La Carta può essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, benzina o trasporti pubblici, purché aderenti a una convenzione con il Ministero dell’Agricoltura, il MIMIT o il Ministero del Lavoro.