Casobet Casino è sicuro?

Vuoi portare il tuo sincero desiderio di giocare ai giochi di casinò e scommesse sportive online su un casinò senza restrizioni a un livello finale? Inoltre, vuoi utilizzare la criptovaluta principalmente per effettuare un deposito minimo e afferrare le tue vincite in un casinò che accetta tali tipi di opzioni di pagamento in generale? Se sì, allora non guardare oltre CasoBet Casino! Dopotutto, secondo la recensione più Casobet e la nostra ricerca, Casobet è davvero il casinò online migliore e più popolare che la maggior parte dei giocatori sceglie oggi.

Avendo fatto la sua presenza nel competitivo settore del gioco d’azzardo online solo nel 2021, il casinò CasoBet è diventato drammaticamente uno degli operatori di casinò online più preferiti della maggior parte dei giocatori d’azzardo crittografici. Ciò significa che i giocatori d’azzardo possono giocare qui felici e fortunati con i loro soldi.

Quando si tratta della sezione casinò dal vivo o dei giochi di casinò dal vivo, c’è un’ampia varietà di giochi disponibili per farti divertire al massimo.

Questi giochi di casinò dal vivo includono giochi di slot online, giochi di poker dal vivo, bingo, blackjack dal vivo, giochi di video poker, Deuces Wild, roulette dal vivo, baccarat dal vivo, giochi da tavolo, Sic Bo, Live Craps, Dream Catcher, scommesse sportive, persino giochi con croupier dal vivo e altri giochi da casinò. Secondo la recensione online di Casobet e la nostra ricerca, possiamo dire che questo sito di casinò offre anche una serie di allettanti bonus di deposito e offerte di jackpot su giochi dal vivo che spingeranno i giocatori a registrare il casinò senza pensarci due volte e vincere alla grande!

Informazioni su Casobet Casino

Casino Casobet offre un casinò completo che offre tutti i giochi da casinò aggiornati e un’ampia varietà di opzioni di siti di scommesse sportive crittografiche (nella sezione scommesse sportive) alla comunità di scommesse hardcore.

Il team di Casobet è armato di una serie di professionisti iGaming ben qualificati che si impegnano a offrire un’esperienza di gioco responsabile unica nel suo genere ai loro preziosi nuovi clienti.

L’interfaccia del casinò CasoBet è semplicemente superba ed è anche user-friendly.

L’ambiente di gioco nel casinò è completamente sicuro e privato per i giocatori, quindi è certo che ci sarebbe un’esperienza di prodotti di gioco responsabile e un’esperienza personale secondo le recensioni degli utenti.

Per gestire le domande e la confusione dei clienti, Casino Casobet ha una generosa offerta di assistenza in termini di servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questa recensione di CasoBet Casino, esploriamo diverse opzioni di pagamento, giochi di casinò dal vivo, bonus offerti e molti altri fatti utili. Quindi iniziamo ora la recensione online completa di Casobet.

Casobet è un casinò legittimo?

Indubbiamente, Casino Casobet è un casinò legittimo e riconosciuto in cui i visitatori o i nuovi giocatori possono giocare istantaneamente con una mente libera. Questo perché il casinò ha ottenuto una licenza ufficiale dalla licenza di Curacao eGaming, un’illustre autorità di gioco internazionale. Gli Stati Uniti, il Regno Unito (giocatori del Regno Unito) e altri giocatori possono facilmente scegliere questa offerta di casinò online e iniziare a giocare al massimo.

Esperienza utente Casobet

L’esperienza utente di Casobet, come risultato di vari bonus finali, promozioni, esperienza di gioco del casinò mobile, un numero incredibile di versioni di gioco, molti fornitori leader e più popolari (fornitori di software), più opzioni bancarie, assistenza clienti 24×7, opzioni di sicurezza, offerte di jackpot, supporto di più lingue popolari, interfaccia vivace e user-friendly, condizioni bonus, offerta di jackpot e molto altro contribuiscono a garantire l’unicità nel loro genere. Il casinò utilizza 23 fornitori di software come Betsoft, Felix Gaming, gioco pragmatico e altro ancora. Il casinò Casobet offre molte opzioni linguistiche, tra cui 11 lingue: inglese, russo, tedesco, polacco, francese, italiano, spagnolo, turco, svedese, norvegese, finlandese.

La pagina di gioco responsabile della piattaforma Casobet è vuota e non esiste una sezione di giochi da tavolo fornita separatamente agli utenti. Gli utenti devono utilizzare la barra di ricerca per trovare i giochi da tavolo a cui vogliono giocare. Il sito è colorato e audace ma non segue alcun tema specifico, ed è facile per l’utente capire cosa viene visualizzato sul sito con un layout semplice.

Caratteristiche di Casobet Casino

Prima di iniziare a spendere i tuoi soldi su qualsiasi casinò online per ottenere un beneficio, vale la pena conoscere le sue caratteristiche. CasoBet casino scommesse sportive alcune caratteristiche salienti e sorprendenti che dovresti conoscere prima di unirti ad esso:

Nuovo operatore di casinò

CasoBet Casino è un nuovo ragazzo sul blocco nel settore. Basti dire che attualmente non fa parte di GamStop. Questo importante fattore assicura che tu e gli altri giocatori possiate giocare qui senza riserve senza sperimentare alcuna limitazione imposta.

Nessuna verifica KYC difficile e veloce

La maggior parte dei casinò online rende obbligatorio convincere ogni giocatore registrato a fare un KYC. Tuttavia, CasoBet Casino è un’eccezione, in quanto per fortuna comporta qualsiasi requisito da soddisfare.

Operatore autorizzato

CasoBet Casino è concesso in licenza con Curacao eGaming. Il fattore saliente si rivelerà anche il vantaggio dei giocatori.

Molteplici opzioni bancarie

Mentre forse stai cercando buoni casinò online non GamStop con depositi PayPal, CasoBet Casino non è tra questi casinò online. Tuttavia, mentre PayPal non è disponibile, puoi scegliere tra vari altri metodi di pagamento convenienti (tramite Visa, Mastercard) e sfruttarli.

Recensione di Casobet Casino: pro e contro

Pro Contro Ampio portafoglio di giochi bonus da casinò Licenza offshore Grande generoso bonus di benvenuto del casinò Limiti di scommessa elevati Criptovalute accettate Limiti di prelievo Giocatori statunitensi e britannici accettati Il limite massimo di prelievo si applica ai jackpot progressivi grandi vincite

Processo di registrazione casobet

Quando si tratta di iscrivere i nuovi giocatori al sito web, è piacevolmente molto semplice in quanto il pulsante di iscrizione è presente nell’angolo in alto a destra della home page. Come il processo di registrazione di molte offerte di siti di casinò online affidabili, devi semplicemente inserire la tua e-mail valida, la password desiderata, insieme a un nome utente, e il gioco è fatto.

Questa è davvero una grande cosa per gli utenti del casinò Casobet, in quanto non devono compilare un ampio modulo di iscrizione e aggiungere ulteriori informazioni personali per eseguire il processo.

Giochi forniti da Casobet Casino

Una volta effettuato l’accesso al sito ufficiale di Casobet, i giocatori avranno l’opportunità di scegliere tra numerose categorie di gioco, tra cui troviamo All the Games, New Games, Most Popular Game, Prize Pools, Megaways slots e Bonus buy. All’interno della prima categoria, “Tutti i giochi”, sarà possibile trovare tutti i giochi da casinò online disponibili sulla piattaforma di gioco. Inoltre, se il giocatore è alla ricerca di un particolare gioco bonus con le sue regole di gioco, ad esempio bitcoin video poker, poker dal vivo, bingo, roulette, blackjack, slot online, Big Bad Wolf e molti giochi dal vivo, quest’ultimo può facilmente trovarlo semplicemente inserendo il nome del gioco nella barra di ricerca.

Il seguente elenco comprende i più recenti giochi da casinò come: –

Potere di Thor

Frutti succosi

Mulinelli Fishin

Frutta Cash

Trifoglio meccanico

3 Frutti Vincono

Sic Bo

Dragon Tiger e altro ancora.

Per quanto riguarda i giochi più popolari tra i giocatori troviamo: –

Sentiero dei bisonti

15 Perle del Drago

Frutti soleggiati

Buffalo Potenza

Libro d’oro

Tom Horn

e Lucky Dolphin

Di seguito troviamo l’area dedicata ai giochi a montepremi. Tra questi, troviamo titoli come: –

Ricchezze di trifoglio

Dei vichinghi Thor & Loki

Oro della tigre

Mappa dei pirati

3 Frutti Vincono

Mighty Africa e altro ancora

Per quanto riguarda i titoli dei giochi di slot, sono: –

Eredità di Ra

Leggenda di Cleopatra

Sciopero dell’illuminazione

Luck o Gli irlandesi

Occhio di Horus

Fishin’ Frenzy

Jackpot Genie

Dei dell’Olimpo

Gorilla Gold e

Eredità degli Dei

Infine, troviamo l’area del casinò dedicata ai giochi bonus del casinò in cui troviamo titoli come: –

Martello di Vulcano

Safari Oro

Caduta del drago

Il ritorno di Kong

La Valletta

Tom Horn

Jackpot Genie e altro ancora.

Turbo Games di Casobet Casino

Casobet Casino ha una vasta selezione di giochi di giochi crittografici da casinò (con bonus inclusi) per intrattenere i suoi stimati giocatori di casinò e consentire loro di afferrare anche le vincite. Una delle sedicenti categorie di giochi dal vivo che hanno una nuova funzionalità sul loro sito Web sono i giochi turbo. I titoli di questi giochi turbo sono CrashX, Dice, Mines e Neko, che sono incontrovertibilmente solo titoli di criptovaluta frenetici. Ti divertirai a giocare a CrashX, Dice, ecc., Giochi da casinò online al massimo su Casobet. Pertanto, se vuoi fare il massimo di scommesse o scommesse e fare grandi vincite, puoi provare a giocare ai suddetti giochi turbo.

Metodi di pagamento di Casobet Casino

Casobet Casino offre una vasta gamma di metodi di pagamento (metodi di deposito e metodi di prelievo) / opzioni bancarie per i suoi giocatori d’azzardo.

Sebbene la maggior parte dei metodi di pagamento siano utilizzati dai giocatori sono carte di credito (Visa, MasterCard), bitcoin, bitcoin cash e portafogli elettronici. In questo senso, i portafogli elettronici, in particolare, sono estremamente sicuri, veloci e semplici da usare da pagare. Allo stesso modo, i bitcoin si sono dimostrati uno strumento di pagamento estremamente valido e, per questo motivo, sono sempre più utilizzati da ogni giocatore per giocare.

Tuttavia, i bonifici bancari sono usati raramente poiché richiedono tempi di accredito piuttosto lunghi e impongono commissioni elevate da pagare. Le valute supportate da Casobet Casino includono RUB, USD, BCH (bitcoin cash), TRY, USDT, XMR, EUR, GBP, BSV, BTC, DOGE, XRP, LTC, ETH, ZEC, DASH, TRX e oltre 10 principali criptovalute sia per depositi che per prelievi. Il limite minimo di prelievo dell’utente è fino a € 1.000 al giorno, € 4.000 a settimana e € 10.000 al mese, ma l’importo minimo di deposito e prelievo è impostato rispettivamente su € 1 e € 50.

Casobet Scommesse Live & Eventi

L’ondata di siti Web e app di scommesse sportive ha contribuito enormemente a prendere d’assalto il mercato delle scommesse online. E Casobet Casino non fa eccezione a questo proposito nel fornire la migliore esperienza di gioco d’azzardo personale di criptovaluta in termini di opzioni ed eventi di scommesse sui giochi da casinò dal vivo.

C’è un diluvio di casinò di scommesse sportive dal vivo e vari eventi sportivi nella sezione scommesse sportive per farti partecipare e scommettere a tuo piacimento. Un sacco di giochi sportivi disponibili su questa sezione di scommesse sportive del sito per consentire ai giocatori la massima scommessa. Ciò implica che la tua esperienza personale sarà fuori dal mondo qui in questo uno dei principali casinò web. La sezione scommesse sportive è ben organizzata con giochi visualizzati a sinistra, la schedina sul lato destro e l’evento centrale.

Ecco i giochi sportivi che la sezione scommesse sportive di Casobet offre: –

Calcio

Pallacanestro

Hockey su ghiaccio

Boxe

Pallacanestro

Tennis

Ping-pong

MMA ·

Pallavolo

Grillo

Dota 2 ·

Casobet Giri Gratis

Sfortunatamente, non ci sono giri gratuiti sulle slot che Casobet offre attualmente. Per richiedere i bonus sul primo deposito senza slot, effettuare il deposito originale utilizzando qualsiasi metodo di deposito è un must. Forse troverai opportunità per guadagnare giri senza slot su alcuni giochi di slot lungo la strada. I giocatori di giochi di slot sanno che attivare giri gratuiti e giochi bonus è difficile.

Casobet Bonus e Promozioni Offerte

Il pacchetto di benvenuto di bonus e promozioni offerto da Casobet Casino è molto speciale ed è da utilizzare diviso sui primi dieci depositi. Il Casobet offre un bonus di benvenuto del casinò o un pacchetto di benvenuto ai propri giocatori. Ecco come funziona il bonus di benvenuto sportivo: –

120% di bonus sul 1 ° deposito fino a € 1000 o valuta equivalente all’importo del bonus.

Bonus sul 2° deposito 50% fino a € 1000 o valuta equivalente all’importo del bonus.

Bonus sul 3° deposito 50% fino a € 1000 o valuta equivalente all’importo del bonus.

Bonus sul 4° deposito del 70% fino a € 1000 o valuta equivalente all’importo del bonus.

5 ° bonus di deposito 30% fino a € 1000 o valuta equivalente all’importo del bonus.

6 ° bonus di deposito 30% fino a € 1000 o valuta equivalente all’importo del bonus.

7 ° bonus di deposito 40% fino a € 1000 o valuta equivalente all’importo del bonus.

8 ° bonus di deposito 40% fino a € 1000 o valuta equivalente all’importo del bonus.

Bonus sul 9° deposito del 50% fino a € 1000 o valuta equivalente all’importo del bonus.

Bonus sul 10° deposito del 60% fino a € 1000 o valuta equivalente all’importo del bonus.

Questo pacchetto di benvenuto o bonus di benvenuto sportivo può essere utilizzato solo nella sezione “casinò” e “casinò dal vivo”. Il 2 ° deposito bonus del 50% fino a $ 3.000. Il deposito minimo su Casobet Casino deve essere di almeno € 10 utilizzando qualsiasi metodo di primo deposito. Le scommesse sportive, comprese le quote minime di 1,30, saranno conteggiate sotto il fatturato del requisito di scommessa. I requisiti di scommessa del bonus sono dieci volte il fatturato del saldo iniziale. I nuovi clienti possono usufruire del pacchetto di benvenuto con bonus sui primi nove depositi degli utenti; anche il nuovo giocatore può parzialmente recuperare le perdite attraverso cashback settimanali. I primi nove depositi dei giocatori possono guadagnare bonus fino a $ 3.000, ma le percentuali della partita variano.

Viene offerto il bonus sul 1 ° deposito o bonus di benvenuto. L’importo del deposito bonus è soggetto a un requisito di scommessa trentacinque volte (35x) prima dei limiti di prelievo utilizzando qualsiasi metodo di prelievo. Bonus sul 1° Deposito del 120% fino a €2500. Inoltre, una volta attivato il bonus sul primo deposito, il requisito di scommessa deve essere soddisfatto entro 30 giorni; in caso contrario, l’offerta di jackpot o i fondi bonus e tutte le vincite pertinenti verranno persi.

Altri bonus

Su Casobet Casino, troverai anche un interessante bonus cashback da utilizzare nell’area dei casinò con croupier dal vivo e giochi dal vivo. Il Casobet offre un bonus gratuito ai fan del sito di scommesse sportive. La scommessa di rimborso dei bonus minimi di cashback è di € 20, mentre l’importo massimo dei bonus cashback è illimitato. Casobet bonus senza deposito è attualmente atteso. Pertanto, continua a visitare la pagina di promozione del sito Web del casinò dal vivo per massimizzare tali tipi di bonus Casobet e altre promozioni non appena si presenta.

Programma di affiliazione Casobet

Il programma di affiliazione di Casobet Casino, secondo molte recensioni degli utenti, è il primo del suo genere che prospera con il tempo e offre ai clienti del casinò Casobet una grande opportunità per guadagnare un’enorme quantità di denaro. In parole più semplici, chiunque sia interessato a promuovere il marchio di punta dell’affiliato guadagnerà una commissione di compartecipazione alle entrate fino al 50%.

Nel caso in cui si desideri ottenere un carico aggiuntivo di informazioni essenziali visibili sul programma, il team di assistenza esecutiva del cliente si piega sempre all’indietro per fornire ogni possibile aiuto.

Requisiti di scommessa Casobet

I requisiti di scommessa casobet, sebbene siano molto alti, sono i seguenti: –

Il requisito minimo di scommessa per il bonus di benvenuto del casinò dal vivo e l’importo massimo del deposito è 35 volte prima che i giocatori possano prendere il prelievo.

Fare scommesse mentre c’è un bonus Casobet attivo nel tuo account del casinò spazzerà via i fondi in contanti in via preliminare e i tuoi fondi bonus successivamente.

Una volta iniziata l’attivazione del bonus Casobet, il requisito di scommessa deve essere soddisfatto entro 30 giorni, altrimenti i fondi (relativi al bonus) e tutte le vincite pertinenti saranno rinunciati.

La scommessa massima che puoi fare mentre hai un bonus attivo è di 10 € / £ / $ per giro / scommessa. I giri / scommesse con il valore monetario superiore a 10 € / £ / $ non porteranno verso i requisiti di scommessa bonus e qualsiasi potenziale vincita verrà gettata in mare.

Restrizioni del paese di Casobet

Casobet Casino limita i seguenti paesi dalla registrazione del suo sito web: –

Algeria

Angola

Cina

Repubblica Ceca

Estonia

Etiopia

Hong Kong

Indonesia

Iran

Iraq

Libia

Lituania

Macao

Malaysia

Marocco

Slovenia

Sudan

Siria

Tunisia

Turchia

Sud Sudan

D’altra parte, accetta giocatori provenienti da 30 paesi del mondo, tra cui: –

India

Stati Uniti d’America

Regno Unito

Opzioni di sicurezza e protezione casobet

Ogni giocatore è invariabilmente preoccupato per la sicurezza e la protezione prima di fare il passo per iscriversi o unirsi a un sito web di casinò dal vivo. Sono sempre alla ricerca di una piattaforma affidabile in cui le loro informazioni personali o denaro sul conto possano invariabilmente rimanere salvati. Il sito web di Casobet Casino, simile ad altri gloriosi casinò web, è uno di questi siti di casinò affidabili, che utilizza la crittografia SSL, che protegge notevolmente tutte le loro informazioni.

Assistenza clienti Casobet

Il team di assistenza clienti di Casobet, come molti altri casinò online affidabili, è molto buono. Il loro team (composto da dirigenti dell’assistenza clienti ben qualificati) è sempre a disposizione di nuovi clienti per aiutarli con i loro servizi favorevoli e utili. Forniscono supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai propri clienti. Il casinò dal vivo Casobet offre due modalità di contatto dell’assistenza clienti, ovvero e-mail valide ([email protected]), chat dal vivo e sezione FAQ per i suoi giocatori in caso di dubbio, query o risoluzione di qualsiasi problema.

La parola di raccomandazione è prendere in considerazione l’utilizzo della chat dal vivo se si cerca un’attenzione tempestiva in caso di emergenza. Il tempo di risposta abituale dei rappresentanti del supporto chat online è di circa trenta secondi. Ciò significa che otterrai praticamente supporto sotto forma di risposte istantanee alle tue domande attraverso la funzione di chat dal vivo.

D’altra parte, se ci sono domande o reclami generali, puoi inviare loro le tue domande o reclami via e-mail ([email protected]) per ottenere supporto in alternativa.

Termini e condizioni di Casobet

La gamma dei termini e delle condizioni generali della casa da gioco è vasta. La lettura delle informazioni ti fornirà tutti i nuovi dettagli sui casinò completi su regole di gioco complete, limite di età, valute approvate, commissioni e tasse, inclusa la politica antifrode.

Recensioni di Casobet Casino: Conclusione

In conclusione, secondo la nostra recensione di Casobet Casino e la recensione di altri utenti di casinò, il Casinò è un casinò online molto giovane, che opera in oltre 30 paesi grazie alla specifica licenza valida rilasciata dal governo di Curacao oltre ai paesi soggetti a restrizioni. I giocatori dei paesi soggetti a restrizioni non sono autorizzati ad accedere ai giochi da casinò come Hong Kong, Macao.

Secondo la nostra recensione, l’offerta di Casobet Casino è molto ampia e piena di oltre 1300 giochi d’azzardo da casinò, slot classiche e video slot machine, baccarat dal vivo, keno, giochi da tavolo, video poker e 200 giochi con croupier dal vivo: all’interno della sezione dedicata al casinò dal vivo (sezione casinò dal vivo), puoi giocare a molti giochi da tavolo dal vivo e con croupier reali del casinò dal vivo.

Inoltre, considerando le promozioni del Casinò di Casobet, c’è un’offerta di bonus di benvenuto molto speciale riservata ai nuovi utenti, che consiste in dieci diversi bonus e promozioni che puoi richiedere sui primi dieci depositi, oltre a un’interessante offerta di bonus cashback del casinò dedicata a tutti gli utenti della piattaforma. Si prega di leggere le condizioni e i termini del bonus del sito web di Casobet Casino per richiedere questi bonus (promozioni). Il casinò offre una vasta gamma di opzioni linguistiche ai propri clienti come lingue: inglese, russo, tedesco, spagnolo, turco, svedese e altro ancora.

Casobet Casino si presenta come un sito di qualità e affidabile, che offre ai suoi utenti una vasta selezione di scelte per quanto riguarda il metodo di pagamento disponibile per effettuare depositi e prelievi delle tue vincite. Anche il servizio clienti è molto efficiente e a nostra disposizione tutti i giorni della settimana, 24 ore al giorno.

Ultimo ma non meno importante, il sito casobet Casino è facile da usare ed è ottimizzato per i giocatori d’azzardo del casinò mobile. Ciò significa che scegliendo la versione mobile o il browser mobile, puoi giocare alle versioni di giochi di casinò mobile crittografico in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo semplicemente visitando il sito utilizzando il browser installato sui tuoi dispositivi (tablet o dispositivo mobile). La versione mobile di molti giochi è giocabile su dispositivi mobili come ping pong, dota 2 e molti altri giochi per casinò mobili. Quindi abbiamo fornito la recensione del casinò Casobet e abbiamo trovato e consigliamo vivamente che ha una grande offerta per ogni giocatore d’azzardo di unirsi ad esso.

Domande frequenti

Casobet Casino è legittimo?

Sì, Casobet è completamente legale per l’esperienza di gioco un gioco pragmatico. Questo perché questo casinò virtuale appena lanciato e concesso in licenza ha ottenuto una licenza con Curacao eGaming, che consente ai giocatori di assicurarsi di poter garantire legalmente un gioco pragmatico.

Casobet accetta giocatori statunitensi?

Sì, Casobet, come molti altri casinò online bitcoin, accetta giocatori statunitensi a braccia aperte.

Quanto è sicuro un casinò Casobet?

Casobet è un casinò sicuro per giocare a tutti i tuoi prodotti di gioco preferiti, ad esempio roulette dal vivo, video poker, slot, poker, bingo, baccarat, keno, roulette, blackjack, scommesse sportive e altri tipi di gioco. La casa da gioco ha acquisito la sua licenza di gioco da Curacao eGaming, che è un segno distintivo di protezione per i giocatori.

Come prelevare denaro da Casobet?

I tuoi soldi (vinti come parte dei bonus) possono essere prelevati sul tuo portafoglio crittografico in qualsiasi momento. Fai clic sul pulsante di prelievo in Account una volta effettuato l’accesso e segui i passaggi offerti. Tieni presente che non è necessario prelevare fondi alla fine di ogni sessione di gioco di un gioco e saranno conservati nel tuo account e disponibili durante le tue prossime sessioni di gioco. Puoi leggere di più sui metodi di pagamento, sul limite massimo e minimo di prelievo utilizzando diversi metodi di prelievo (Visa, Mastercard) sul tuo account e sulla politica di rimborso nella pagina Termini e condizioni.

Qual è il deposito minimo in Casobet Casino?

Come molti altri casinò online, non esiste un importo minimo di deposito su Casobet mentre ti unisci, in particolare utilizzando opzioni di criptovaluta (come Bitcoin Cash, ZEC, DASH). D’altra parte, se si utilizza USD, EUR o GBP, che sono le valute più ampiamente accettate dal casinò, il limite minimo di deposito è di 20 EUR / GBP / USD. Inoltre, l’opzione di prelievo minimo è 50 EUR / USD / GBP.