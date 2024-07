Cassa Integrazione 2024 per caldo estremo: requisiti e come funziona

La cassa integrazione per il caldo eccessivo è un ammortizzatore sociale concesso in via transitoria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche, come temperature sopra i 35 gradi.

È una misura confermata anche per il 2024 con il Decreto Agricoltura convertito in legge.

Cosa Dice la Legge sul Caldo al Lavoro nel 2024

La legge sul caldo al lavoro nel 2024 è definita dal Decreto Agricoltura convertito in legge, che introduce norme transitorie per gli ammortizzatori sociali in caso di eccezionali situazioni climatiche. La legge ha stanziato 2 milioni di euro per il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) e 11 milioni di euro per la CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE).

Chi Può Richiedere la CISOA per Caldo Eccessivo

Possono richiedere la cassa integrazione per caldo eccessivo le aziende i cui lavoratori devono affrontare temperature superiori ai 35°. La valutazione sull’integrabilità della causale “eventi meteo” deve considerare sia le temperature registrate sia quelle percepite.

A Chi Spetta la Cassa Integrazione per Caldo

La cassa integrazione spetta ai lavoratori a tempo indeterminato di specifici settori, come lavori agricoli, stesura del manto stradale, rifacimento di facciate e tetti, e altre attività all’aperto non protette dal sole. La CIGO per caldo eccessivo è applicabile anche ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.

Come Funziona la Cassa Integrazione per Caldo Eccessivo

La cassa integrazione con causale eventi climatici si attua come l’integrazione salariale ordinaria, senza che i periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile. L’azienda deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto, senza necessità di dichiarazioni di ARPAL o altri organismi certificati.

Come Richiedere la Cassa Integrazione per Caldo

La procedura per richiedere la cassa integrazione per caldo eccessivo è prevista attraverso il portale web dell’INPS, autenticandosi con SPID, CIE o CNS.

1) Presentare Domanda CIGO per Caldo: La domanda può essere presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” nel portale INPS. L’erogazione avviene tramite conguaglio su UNIEMENS o pagamento diretto al lavoratore.

2) Presentare Domanda CISOA per Caldo: Le domande di CISOA per caldo eccessivo devono essere presentate secondo le modalità consuete, indicando la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” entro 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione.

I trattamenti di CISOA saranno corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto.

Riferimenti Normativi e di Prassi