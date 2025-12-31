Cenone di San Silvestro in Puglia: Analisi della Spesa Media e Tendenze Emerse dalla Ricerca

Con l’approssimarsi della notte di San Silvestro, Coldiretti Puglia ha effettuato un’analisi sulle abitudini di spesa delle famiglie pugliesi in vista del cenone.

I risultati indicano che ogni famiglia prevede di spendere mediamente 130 euro, con una partecipazione di circa sette persone a tavola, tra amici e parenti.

Variazioni nelle spese per il cenone

La spesa per il cenone varia notevolmente: alcune famiglie prevedono di investire cifre superiori, arrivando fino a 300 euro per un menù ricco, mentre altre cercano di mantenere il budget tra i 50 e 80 euro. Questo divario è influenzato dall’aumento dei prezzi di alimenti chiave come pesce e dolci, che rappresentano una parte importante delle tradizioni alimentari pugliesi.

La predominanza del pesce locale

Nonostante i rincari, il pesce a chilometro zero rimane un elemento fondamentale sulle tavole festive. Tra le specie più richieste ci sono alici, vongole, anguille e seppie. Tuttavia, molti potrebbero optare per piatti più tradizionali come le cime di rapa stufate o i panzerotti fritti, ripieni di mozzarella e pomodoro, per contenere i costi.

Preferenze alimentari locali

In termini di scelta dei prodotti, la frutta locale prevale decisamente su quella esotica, con una presenza dell’89% contro il 33% delle varietà straniere. Questo riflette un forte legame con il territorio e la ricerca di ingredienti freschi e genuini, che caratterizzano la cucina pugliese.

Il fenomeno delle masserie pugliesi

In aggiunta, si prevede che circa 20.000 persone visiteranno le masserie pugliesi per festeggiare il Capodanno. Queste strutture offrono non solo un’opportunità per gustare piatti tipici, ma anche per immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali, rendendo il cenone un’esperienza unica e condivisa.

La preparazione al cenone di San Silvestro in Puglia evidenzia non solo le abitudini alimentari ma anche un forte attaccamento alla tradizione culinaria e al territorio. Le famiglie pugliesi, nonostante le sfide economiche, continuano a celebrare con passione e creatività, mantenendo vive le loro tradizioni gastronomiche.