Chiusura delle borse europee

Le borse europee hanno registrato una chiusura debole, con il Ftse Mib che ha terminato in ribasso dello 0,4% a 34.740 punti. Tra i titoli più colpiti, Stellantis ha perso 4,6%, seguito da Iveco con un ribasso del 4,4% e Ferrari che ha chiuso a -2,6%. Questi dati evidenziano un clima di incertezza che continua a gravare sui mercati, influenzato da vari fattori economici e geopolitici.

Telecom Italia in evidenza

Contrariamente al trend generale, Telecom Italia ha visto un incremento del 5,7% grazie a voci di mercato riguardanti un possibile interesse di CVC Capital Partners per la quota di maggioranza detenuta da Vivendi. Questo sviluppo ha suscitato l’attenzione degli investitori, che vedono in questa operazione un potenziale cambiamento strategico per l’azienda. La possibilità di un’acquisizione potrebbe portare a una ristrutturazione e a nuove opportunità di crescita per Telecom Italia.

Indicatori economici e previsioni

Oltre ai movimenti di mercato, i dati economici diffusi hanno mostrato un quadro meno negativo del previsto per l’eurozona. Gli indici Pmi hanno evidenziato un miglioramento, con il composito che è risalito a 49,5 punti, vicino alla soglia di non variazione. Questo è stato supportato da una leggera espansione nel settore terziario, che ha compensato la contrazione continua del manifatturiero. Tuttavia, la situazione rimane fragile, con l’attenzione rivolta alla riunione della Fed, prevista per mercoledì, dove si prevede un possibile taglio dei tassi di 25 punti base.

Focus sulle politiche monetarie

In Europa, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha confermato che ci saranno ulteriori tagli, ma che tutto dipenderà dai dati economici in arrivo. Questa settimana è attesa anche la riunione della BoE e della BoJ, con quest’ultima che dovrebbe mantenere i tassi invariati. Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta intorno ai 115 punti base, con il decennale italiano in rialzo al 3,39% e il benchmark tedesco al 2,44%.

Andamento delle materie prime e valute

Le materie prime mostrano un andamento misto, con il petrolio Brent che scambia leggermente al di sotto dei 74 dollari al barile e l’oro che si stabilizza in area 2.650 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro rimane stabile intorno a 1,05, mentre il dollaro/yen è in aumento oltre quota 154, con la valuta nipponica che si mostra debole in attesa della riunione della BoJ.

Criptovalute in crescita

Infine, nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin ha toccato un nuovo massimo storico, superando i 106.000 dollari. Questo aumento di valore riflette l’interesse crescente degli investitori verso le criptovalute, nonostante le incertezze economiche globali. La continua evoluzione del mercato delle criptovalute potrebbe influenzare le strategie di investimento nei prossimi mesi.