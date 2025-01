Chiusura delle borse asiatiche: segnali misti e incertezze economiche

Andamento delle borse cinesi

Le borse cinesi hanno registrato una chiusura in calo alla vigilia della pausa per il Capodanno, influenzate da dati negativi sulla produzione manifatturiera di gennaio. L’indice Composito di Shanghai ha chiuso in leggero calo dello 0,06%, raggiungendo i 3.250,60 punti. In particolare, l’indice di Shenzhen ha subito una flessione più marcata dell’1,30%, scendendo a 1.911,09 punti. Questi risultati evidenziano le incertezze che circondano il settore manifatturiero, un indicatore cruciale per la salute economica del paese.

Performance della Borsa di Hong Kong

In controtendenza, la Borsa di Hong Kong ha mostrato un andamento positivo, con l’Indice Hang Seng che ha guadagnato lo 0,66%, chiudendo a quota 20.197,77 punti. Questo rialzo segnala una performance differente rispetto ai listini cinesi, suggerendo che gli investitori potrebbero cercare rifugio in mercati più stabili o in crescita, nonostante le incertezze globali. La divergenza tra le borse cinesi e quella di Hong Kong potrebbe riflettere le diverse dinamiche economiche e politiche che influenzano questi mercati.

Impatto dei dati economici globali

Un altro fattore da considerare è l’ultimo sondaggio dell’IFO Institute, che rivela un miglioramento delle condizioni economiche in Germania a gennaio, con l’indice IFO che supera le aspettative. Anche l’indice delle condizioni attuali è in crescita, mentre le aspettative future sono in leggero calo. Questi dati forniscono un quadro complesso ma positivo dell’economia tedesca, fondamentale per analisti e investitori, poiché la Germania rappresenta la locomotiva economica dell’Europa. La stabilità economica tedesca potrebbe influenzare positivamente i mercati asiatici, creando opportunità per gli investitori.

Chiusura della Borsa di Tokyo

La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso dello 0,9%, influenzata negativamente dai titoli del comparto high-tech ed elettronico. Mentre aziende come SoftBank Group e Advantest registrano cali significativi, i titoli bancari come Sumitomo Mitsui Financial Group mostrano performance positive grazie all’aumento dei tassi deciso dalla Banca del Giappone. L’indice Topix termina in leggero rialzo dello 0,3%, evidenziando la complessità del mercato giapponese, dove le politiche monetarie e le performance aziendali giocano un ruolo cruciale.

Prospettive per le borse europee

Le borse europee, inclusa Piazza Affari, hanno aperto in calo, con il Ftse Mib in flessione dello 0,75% a 35.925 punti. Questo andamento negativo potrebbe essere influenzato dalle notizie globali e dalle preoccupazioni riguardanti la crescita economica. Inoltre, Ryanair ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dei passeggeri per il 2026, a causa dei ritardi di Boeing nelle consegne degli aerei. Tali sviluppi potrebbero avere ripercussioni significative sul settore aereo e sull’economia europea nel suo complesso.