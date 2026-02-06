Negli ultimi mesi, la crescita economica della Cina ha suscitato un acceso dibattito tra esperti e analisti.

Secondo le statistiche del National Bureau of Statistics (NBS), la crescita del PIL nel quarto trimestre del 2026 ha mostrato un rallentamento, scendendo al 4,5% rispetto al 4,8% del trimestre precedente. Questo cambiamento ha portato a riflessioni sulla reale salute dell’economia cinese e sulle sue prospettive future.

Dati ufficiali e crescita reale

Il NBS ha riportato che la domanda di consumo ha contribuito per 2,4 punti percentuali alla crescita del PIL nel quarto trimestre, mentre gli investimenti e le esportazioni nette hanno rispettivamente fornito 0,7 e 1,4 punti percentuali. Nel complesso, la crescita annuale si è attestata al 5,0%, in linea con l’obiettivo fissato durante il Congresso Nazionale del Popolo.

Calcoli alternativi e divergenze

Tuttavia, il BOFIT, un’agenzia finlandese, ha messo in luce che la sua stima alternativa per la crescita del PIL cinese è di circa 1 punto percentuale inferiore rispetto al dato ufficiale, posizionandosi attorno al 4,0%. Nel quarto trimestre, la crescita sarebbe stata solo del 3,3%, suggerendo che i dati ufficiali potrebbero non riflettere completamente la realtà economica. Questo scenario solleva interrogativi sulla credibilità delle statistiche cinesi.

Problemi strutturali e impatti sul mercato

Uno dei principali fattori che hanno contribuito a questa discrepanza è stata la crisi nel settore immobiliare, iniziata nel 2026. La manipolazione dei dati potrebbe essere aumentata in seguito a questa crisi, portando a una sovrastima della crescita economica. Nel 2026, i dati suggerivano già un evidente sfasamento rispetto alla realtà. Le importazioni dai paesi partner indicano che la crescita interna potrebbe essere stata notevolmente sopravvalutata.

Il ruolo delle esportazioni

Nonostante le difficoltà interne, le esportazioni hanno continuato a svolgere un ruolo cruciale nel sostenere la crescita economica. Tuttavia, la dipendenza dalle esportazioni ha reso l’economia cinese vulnerabile alle crescenti pressioni protezionistiche a livello globale, specialmente in Europa e in Asia orientale. Le politiche commerciali potrebbero influenzare negativamente la capacità della Cina di mantenere tassi di crescita sostenibili.

Prospettive future per l’economia cinese

I dati ufficiali mostrano una crescita robusta, ma stime alternative e analisi evidenziano una realtà più complessa. La manipolazione dei dati e le difficoltà strutturali, come il crollo del mercato immobiliare e la dipendenza dalle esportazioni, sollevano interrogativi sulla sostenibilità della crescita futura della Cina. È importante che analisti e investitori mantengano un atteggiamento critico nei confronti delle statistiche ufficiali.

La trasparenza dei dati economici è fondamentale per una comprensione accurata della situazione economica. La Cina deve affrontare la sfida di fornire informazioni più affidabili per preservare la fiducia a livello internazionale e promuovere una crescita economica equilibrata e sostenibile.