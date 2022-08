Coinbase Quiz Answers: tutte le risposte al test

in

Coinbase Earn ti consente di conoscere diverse criptovalute.

Se sei idoneo, puoi sbloccare lezioni oltre al contenuto in cui puoi guadagnare criptovalute.

Coinbase Earn ti premia guardando alcuni video su una criptovaluta e completando un quiz su di essa.

Ciò include quiz su The Graph, Compound, Amp e altri.

Nuove criptovalute vengono aggiunte a Coinbase Guadagna frequentemente.

Puoi vedere quale criptovaluta puoi guadagnare navigando nella pagina “Impara e guadagna”.

Puoi iscriverti a Coinbase Guadagna qui: https://www.coinbase.com/join/lim_di1.

Coinbase Loopring domande di risposta al quiz

D: Cos’è Loopring?

A: Un protocollo di ridimensionamento di Ethereum

D: Cosa NON è un vantaggio dell’utilizzo di Loopring?

R: Richiede un conto bancario tradizionale

D: Cos’è LRC?

R: Token di governance di Loopring

Risposte al quiz Coinbase Bounce

D: Cos’è Bounce?

R: Un protocollo di asta decentralizzato

D: Come puoi usare Bounce?

R: Creare o partecipare ad aste

D: Dove puoi usare l’app Bounce?

R: app.bounce.finance

Coinbase Cartesi domande di risposta al quiz

D: Cosa abilita Cartesi?

R: Per gli sviluppatori di utilizzare il software mainstream per codificare contratti intelligenti.

D: Come si chiama l’innovativa tecnica di ridimensionamento di Cartesi per blockchain?

A: Rollup ottimistici

D: In che modo i detentori di CTSI possono partecipare?

R: Delega o esecuzione di un nodo su Cartesi Explorer

Risposte al quiz Coinbase ANKR

D: Cosa NON fornisce la piattaforma Ankr?

R: Integrazione con le banche tradizionali

D: Cosa NON puoi fare con il token ANKR?

A: Invia bonifici bancari

D: Cosa possono aspettarsi gli utenti Ankr in futuro?

R: Guadagnare ricompense con strategie DeFi avanzate

Risposte al quiz di Coinbase Rally

D: Cos’è il Rally?

R: Una rete decentralizzata per il lancio di token social

D: Quale di questi non è un uso di RLY?

A: Pagare le commissioni di transazione Ethereum

D: Quale di questi di seguito NON è il modo in cui i fan di Val usano ValCoin?

A: Acquisto di Bitcoin

Coinbase Fetch.ai risposte al quiz

D: Cosa possono creare le persone con Fetch.ai?

R: Agenti software che automatizzano le attività

D: Qual è un ruolo del token FET?

R: Per alimentare gli agenti Fetch.ai

D: Cosa prevede di supportare Fetch.ai in futuro?

R: Interazioni automatizzate con settori come i viaggi e l’assistenza sanitaria

Risposte al quiz di Coinbase Balancer

D: Cosa puoi fare con Balancer?

A: Fai trading di criptovalute e investi tramite i pool Di Balancer

D: Cosa sono i pool Balancer?

A: Portafogli crittografici autobilanciati

D: Cos’è BAL?

R: Token di governance di Balancer

Coinbase Clover Finance domande di risposta al quiz

D: Cosa possono costruire gli sviluppatori con clover finance?

R: dApp con compatibilità cross-chain

D: Cosa puoi usare per interagire con le dApp?

A: Portafoglio finanziario Clover

D: Clover finance vuole aumentare l’utilità e l’accessibilità di?

A: DeFi

Coinbase The Graph quiz risposte

D: Quali informazioni sono indicizzate da The Graph?

A: Dati Blockchain

D: Cosa guadagni delegando GRT a un indicizzatore?

A: Token GRT

D: Chi identifica i dati utili e di alta qualità su The Graph?

A: Curatori

D: Qual è il modo migliore per guadagnare GRT Rewards?

R: Delegare GRT a un indicizzatore di alta qualità

Risposte al quiz di Coinbase BarnBridge

D: Cos’è BarnBridge?

A: Un protocollo di gestione del rischio DeFi

D: Cos’è SMART Yield?

R: Uno strumento di gestione del rischio APY

D: Cos’è il token $BOND?

R: Token di governance di BarnBridge

Risposte al quiz Coinbase Amp

D: Cos’è Amp?

A: Un token collaterale

D: Come viene utilizzato Amp su Flexa oggi?

A: Garanzia di liquidazione immediata

D: Cosa puoi guadagnare puntando Amp su Flexa?

A: Ricompense AMP

Risposte al quiz Coinbase Polygon

D: Quale blockchain sta aiutando Polygon a scalare?

A: Ethereum

D: Chi gestisce la rete Polygon?

A: Validatori poligonali

D: Cos’è l’edificio Polygon?

A: Un internet di blockchain su Ethereum

Coinbase Skale domande di risposta al quiz

D: Chi può implementare una blockchain con SKALE?

A: Qualsiasi applicazione Ethereum

D: In che modo i titolari di SKL possono ricevere premi?

R: Delegare SKL a un validatore

D: La rete SKALE è costruita per supportare…

A: Un internet di blockchain

Risposte al quiz di Coinbase Ampleforth

D: Come si chiamano le modifiche automatiche di fornitura di Ampleforth?

R: Ribasamenti

D: Quali due token danno alla comunità il controllo sul protocollo Ampleforth?

A: AMPL e FORTH

D: Ampleforth è un resistente alla censura _ si ribalda una volta al giorno.

A: Blocco di costruzione DeFi

Risposte al quiz UMA di Coinbase

D: UMA consente agli sviluppatori di creare quale tipo di prodotto finanziario?

A: Derivati

D: Quali partecipanti alla rete aiutano UMA a risolvere il problema dell’oracolo?

A: Liquidatori e contestatori

D: Quale di questi può essere utilizzato per creare una derivata su UMA?

R: Tutte queste risposte sono corrette!

Risposte al quiz Coinbase Stellar

D: Cos’è Stellar?

R: Un protocollo decentralizzato che unisce l’infrastruttura finanziaria mondiale

D: A cosa servono gli Stellar Lumens (XLM)?

R: Facilitare i pagamenti universali a basso costo

D: Perché Stellar è buono per l’invio di rimesse?

R: Le transazioni sono veloci, economiche e globali

D: Perché le banche e le aziende dovrebbero utilizzare Stellar?

R: Per emettere, scambiare e trasferire token in modo rapido ed efficiente

D: Come funziona il protocollo di consenso di Stellar?

R: Si basa sulla cooperazione di nodi attendibili per confermare le transazioni

Coinbase Numeraire domande di risposta al quiz

D: Chi invia le previsioni a Numerai?

R: Una comunità globale di data scientist

D: Perché i data scientist puntano sui token NMR?

R: Per eseguire il backup delle previsioni e guadagnare premi

D: Cosa pagano i data scientist per ottenere i dati finanziari di Numerai?

R: Niente

Risposte al quiz Coinbase Celo

D: In che modo Celo offre un maggiore accesso agli strumenti finanziari?

A: Rendendo le criptovalute accessibili sui telefoni cellulari

D: Per cosa vengono utilizzate 3 cose celo?

R: Staking, governance e stabilità

D: Qual è un modo per inviare un Celo Dollar?

R: Utilizzo dell’app mobile Valora

Coinbase Compound domande di risposta al quiz

D: Qual è un vantaggio chiave dell’utilizzo di Compound?

A: Guadagnare interessi sulla tua Crypto.

D: Cosa devi fare per prendere in prestito criptovalute con Compound?

A: Fornire un asset Crypto come garanzia.

D: Chi può decidere il futuro del protocollo Compound?

A: Titolari di token COMP

Coinbase NuCypher domande di risposta al quiz

D: Cosa offre NuCypher a utenti e app?

R: Crittografia end-to-end

D: Cosa utilizza NuCypher per proteggere i tuoi dati?

R: Nodi indipendenti per eseguire attività

D: Quale di questi NON è un uso del token NU?

A: Pagare le commissioni di transazione di Ethereum

Risposte al quiz Coinbase Enzyme

D: Cosa possono fare gli investitori con Enzyme?

A: Gestisci e automatizza i loro investimenti in criptovalute

D: Cosa NON puoi fare con un vault enzimatico?

R: Investire in azioni, immobili e materie prime

D: Le commissioni del Vault su Enzyme devono essere pagate in quale asset?

A: MLN

Risposte al quiz IoTeX di Coinbase

D: Quanti dispositivi intelligenti sono attivi oggi?

A: 35 miliardi

D: Come puoi guadagnare criptovalute con IoTeX?

R: Generazione di dati con dispositivi intelligenti

D: Quali dispositivi offre IoTeX in vendita?

A: Telecamera di sicurezza UCam e tracker di dati Pebble

Coinbase USD Coin quiz risposte

D: Quale non è un requisito per una password complessa?

A: Memorabile (facile da ricordare)

D: Quale non è una forma di verifica in 2 passaggi?

A: 1Password

D: Quale delle seguenti cose non dovresti mai condividere?

A: La tua frase seme

D: Quali controlli è necessario eseguire periodicamente per proteggere il proprio account?

R: Controlla i dispositivi con accesso al tuo account

Coinbase Quant Quiz Risposte

D: Qual è il nome del framework di integrazione di Quant?

A: Sistema operativo Overledger

D: Cosa significa OVN?

A: Rete Overledger

D: Il grano fa OVN?

A: Tutto quanto sopra

Coinbase iExec RLC Quiz Risposte

D: Quali sono i principali vantaggi del marketplace di iExec?

A: Tutto quanto sopra

D: A cosa serve il token RLC?

A: Tutto quanto sopra

D: Cos’è la fabbrica dell’oracolo?

R: Uno strumento per facilitare la creazione di oracoli

Coinbase Jasmy Quiz Risposte

D: A cosa serve il token Jasmy?

R: Per accedere ai set di dati sul marketplace Jasmy

D: Cosa consente agli utenti di fare la piattaforma Jasmy?

R: Proteggi e assumi la proprietà dei loro dati.

D: Su quale regione si concentra attualmente Jasmy?

A: Asia

Coinbase Cryptex Finance Quiz Risposte

D: Cos’è Cryptex Finance?

A: Un DAO che fornisce prodotti decentralizzati per gli utenti di criptovalute

D: Cos’è il token CTX?

R: Un token di governance ERC-20 che alimenta e protegge il protocollo cryptex

D: Qual è il futuro di cryptex?

A: Una gamma completa di token Cryptex completamente decentralizzati tutti governati da CTX

Coinbase Render Quiz Risposte

D: Cos’è la rete di rendering?

R: Un marketplace di rendering GPU decentralizzato

D: In che modo gli utenti guadagnano RNDR?

R: Rendering di opere d’arte 3D

D: Quali sono le prospettive future nella roadmap dei prodotti della rete Render?

R: Monetizzazione di oggetti e ambienti 3D

Conclusione

Tieni presente che Coinbase Earn non è supportato in tutti i paesi.

In alcuni paesi, puoi guadagnare solo un numero selezionato di criptovalute.

Prima di poter guadagnare criptovalute, devi completare una verifica fotografica.

Coinbase può richiedere fino a 48 ore o più per rivedere la foto.