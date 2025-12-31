Coinbase: Ricevi fino a 150€ in Bitcoin come regalo per i nuovi clienti!

Con l’arrivo della fine dell’anno, Coinbase ha deciso di sorprendere i nuovi clienti con un’incredibile opportunità: un regalo che può arrivare fino a 150€ in Bitcoin.

Per chi desidera avvicinarsi al mondo delle criptovalute, questo è il momento giusto per farlo.

Per ottenere questa promozione, è sufficiente aprire un conto gratuito sulla piattaforma. Dopo aver effettuato il primo deposito e un acquisto di criptovalute, sarà possibile partecipare a una ruota speciale. Girando la ruota, si scoprirà quale premio è stato vinto; l’importo verrà accreditato sul conto entro 24 ore. Si tratta di un modo coinvolgente per iniziare la propria avventura nel settore delle criptovalute.

Perché scegliere Coinbase

Coinbase non è solo un exchange, ma una vera e propria piattaforma per la gestione delle criptovalute. Con oltre 260 monete disponibili, offre un ambiente sicuro e intuitivo sia per i principianti che per i trader esperti. La piattaforma consente di creare portafogli personalizzati, adattabili alle esigenze di ciascun utente.

Funzionalità avanzate

Un aspetto distintivo di Coinbase è la possibilità di guadagnare fino al 14% di APY tramite premi di staking. Tradizionalmente, lo staking richiede competenze tecniche specifiche e attrezzature costose. Con Coinbase, è possibile partecipare a questa attività senza complicazioni, utilizzando semplicemente l’importo da investire.

Un regalo che vale la pena sfruttare

Per i neofiti nel campo delle criptovalute, questa è un’opportunità da non perdere: è possibile ottenere fino a 150€ in Bitcoin attraverso la ruota della fortuna. Aprire un conto è semplice e veloce, e consente di esplorare le varie opzioni di investimento disponibili. Questa promozione rappresenta un incentivo perfetto per iniziare a muovere i primi passi in un settore in costante crescita.

La carta di debito Coinbase

Un ulteriore vantaggio di aprire un conto su Coinbase è la possibilità di richiedere una carta di debito gratuita. Questa consente di utilizzare gli asset digitali per acquisti quotidiani, rendendo l’esperienza di utilizzo delle criptovalute ancora più pratica e conveniente. Non si tratta solo di un’opzione d’investimento, ma di un modo per integrare le criptovalute nella vita quotidiana.

Se si cerca un modo semplice e sicuro per entrare nel mondo delle criptovalute, Coinbase rappresenta una scelta eccellente. Con la promozione di fine anno, non c’è nulla da perdere e molto da guadagnare.