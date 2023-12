Coinrule: è una piattaforma affidabile?

in

Se sei qui alla ricerca di uno strumento di trading, hai fatto la scelta giusta di esplorare Coinrule. Attraverso questa recensione, ti guideremo attraverso i dettagli essenziali di questa piattaforma di trading di criptovalute, analizzando chiaramente i suoi vantaggi e il suo funzionamento.

Perché Coinrule? Una Visione Chiara

Il trading di criptovalute è un terreno intricato, basato su metriche e indicatori che possono risultare mentalmente drenanti. L’errore umano può comportare notevoli perdite finanziarie. Coinrule, attraverso il suo bot di trading, emerge come una soluzione per prevenire tali situazioni. Questo strumento considera attentamente tutte le metriche, assistendo gli utenti nel compiere decisioni di trading redditizie.

Coinrule in Breve: Specifiche e Informazioni Cruciali

Informazioni Chiave su Coinrule

Sito Ufficiale: Coinrule

Coinrule Stabilito: 2018

2018 Opzioni di Pagamento: Stripe, Chargebee, Checkout.com, carte di credito come Visa/MasterCard

Stripe, Chargebee, Checkout.com, carte di credito come Visa/MasterCard Basato su Cloud: Sì

Sì Scambi Supportati: Binance, HitBTC, Coinbase|Pro, Okex, Bitstamp, Poloniex, Kraken, BitMEX, Bitpanda, Liquid

Binance, HitBTC, Coinbase|Pro, Okex, Bitstamp, Poloniex, Kraken, BitMEX, Bitpanda, Liquid Supporto Mobile: Android e iOS

Android e iOS Piani e Prezzi: Starter – Gratuito Hobbyist – $29,99 al mese Trader – $59,99 al mese Pro – $449,99 al mese

Prova Gratuita: Sì

Sì Programma dell’Accademia: No

No Programma di Affiliazione: Sì

Sì Assistenza Clienti: Supporto via email e FAQ

Esplorando Coinrule: Funzionalità e Utilizzo

Interfaccia Utente Coinrule

Coinrule è una piattaforma di bot di trading con sede nel Regno Unito fondata nel 2018. La sua interfaccia utente è progettata per essere solida, rendendola accessibile anche a coloro che sono meno familiari con i bot di trading di bitcoin.

Come Funziona Coinrule?

Coinrule opera attraverso i servizi di bot commerciali presenti sul suo sito web designato. Questi bot facilitano le transazioni di investimento e, differenziandosi da molti altri, Coinrule si concentra specificamente sulle criptovalute. Questo approccio mirato risulta essere particolarmente vantaggioso per i trader algoritmici professionisti.

Strategie di Trading con Coinrule

Coinrule offre modelli di strategie di trading che consentono agli utenti di impostare regole commerciali. Queste regole, basate su analisi tecnica e fondamentale, determinano le condizioni di mercato in cui eseguire le negoziazioni. Coinrule supporta molti scambi internazionali ben noti, garantendo una vasta copertura e flessibilità.

BackTesting: Testare le Strategie Senza Rischio

Il backtesting è uno strumento popolare che consente di testare una strategia di trading su dati storici, fornendo un’indicazione dell’accuratezza della strategia senza impegnare denaro reale. Coinrule offre questa funzionalità, basando la sua affidabilità sulla convinzione che una strategia di trading efficace nel passato sia probabile che lo sia anche in futuro.

Coinrule: Pro e ControPro

Esperienza Utente Solida: Adatta a chi non ha molta familiarità con i bot di trading di bitcoin.

Adatta a chi non ha molta familiarità con i bot di trading di bitcoin. Trading a Rischio Zero: Possibilità di iniziare il trading senza rischi grazie alla registrazione gratuita.

Possibilità di iniziare il trading senza rischi grazie alla registrazione gratuita. Compatibile con Scambi Popolari: Supporto per scambi come Coinbase, Binance, Kraken e altri.

Contro

Limitate Caratteristiche: Non offre molte caratteristiche rispetto ad altri bot di trading concorrenti.

Non offre molte caratteristiche rispetto ad altri bot di trading concorrenti. Costoso per Utenti Avanzati: Il livello più costoso potrebbe risultare oneroso.

Piani e Tariffe Coinrule

Coinrule offre diversi piani per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di trader. Dai piani gratuiti per i principianti ai piani avanzati per i trader esperti, c’è una gamma di opzioni tra cui scegliere. La scelta del piano dipende dalle tue esigenze e competenze nel trading di criptovalute.

Piano Starter (Gratuito)

Questo piano offre un punto di ingresso senza costi, consentendo agli utenti di esplorare e imparare come funziona la piattaforma. Include tre criteri per azione, due regole live, due regole demo, uno scambio connesso, sette strategie di modello e fino a tremila dollari di volume commerciale mensile.

Piano Hobbyist ($29,99 al Mese)

Questo piano è ideale per coloro che vogliono un livello di funzionalità più avanzato. Offre 3 condizioni per azione, 7 regole live, 7 regole demo, 40 strategie modello, 2 scambi connessi e fino a $100,000 di volume commerciale mensile.

Piano Trader ($59,99 al Mese)

Per i trader più avanzati, questo piano offre funzionalità aggiuntive come segnali TradingView, 15 regole live, 15 regole demo, strategie modello illimitate, 3 scambi connessi e un volume commerciale mensile fino a $1 milione.

Piano Pro ($449,99 al Mese)

Il piano Pro è rivolto a trader esperti, offrendo un’ampia gamma di funzionalità avanzate, inclusi 50 regole live, 50 regole demo, strategie modello illimitate, scambi illimitati e volume di trading mensile illimitato.

Costo Stimato

Coinrule non addebita commissioni di transazione, rendendo il costo del piano acquistato l’unico denaro da pagare. Sono disponibili sconti per utenti che optano per la fatturazione annuale.

Conclusione: Coinrule, la Via Verso il Successo nel Trading di Criptovalute

Coinrule emerge come una piattaforma accessibile, adatta sia ai principianti che ai trader esperti. Con la sua vasta gamma di funzionalità e piani tarifari flessibili, Coinrule si posiziona come un alleato prezioso per coloro che cercano successo nel trading di criptovalute. La chiarezza delle sue strategie e l’approccio mirato alle criptovalute ne fanno una scelta degna di considerazione.

Domande Frequenti su Coinrule: Tutto Quello che Devi Sapere

Coinrule è Legittimo?

Coinrule è gestita da una società britannica con sede a Londra, finanziata con 3,5 milioni di euro da figure di spicco come Robin Bade e Stelios Gerogiannakis. Questa solida base finanziaria e la gestione trasparente confermano la legittimità di Coinrule nel mondo del trading di criptovalute.

Quanto è Buona Coinrule?

Coinrule ha ottenuto recensioni positive in vari aspetti cruciali del trading di criptovalute. Con un solido 8,5 su 10 nei parametri di facilità d’uso, sicurezza, scambi supportati, reputazione e assistenza clienti, Coinrule emerge come una scelta affidabile e ben valutata.

Quali Scambi Supporta Coinrule?

Coinrule offre compatibilità con una vasta gamma di scambi, tra cui Binance, Kraken, Kucoin, Coinbase Pro, Bitstamp, Okex, Bitpanda Pro, HitBTC e molti altri. Questa diversificazione di supporto agli scambi aumenta la flessibilità e l’accessibilità per gli utenti.

Coinrule è Affidabile?

Sì, la sicurezza è una priorità per Coinrule. Forniscono agli utenti chiavi private per i loro account, salvate su un’archiviazione dati staccata che utilizza la crittografia AES-256. Questo approccio robusto alla sicurezza conferisce affidabilità alla piattaforma.

Coinrule è Adatto ai Principianti?

Assolutamente sì. Coinrule è progettato con un’interfaccia intuitiva, rendendolo uno dei programmi di trading automatico di criptovalute più accessibili per i principianti. Anche se ogni piattaforma richiede un po’ di apprendimento, Coinrule si distingue per la sua user-friendlyness, pensata appositamente per i trader meno tecnici.