Un passo avanti verso la sostenibilità

Durante la visita ufficiale di Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, in Italia, è stato firmato un importante memorandum d’intesa tra MAIRE e il partner industriale Yousif Mohamed Al Nowais. Questo accordo segna un passo significativo verso il potenziamento del riciclo avanzato della plastica negli Emirati Arabi Uniti. La collaborazione si concentrerà su attività cruciali come la selezione e la classificazione dei rifiuti, oltre al compounding dei materiali end-of-waste. Questo progetto non solo mira a migliorare l’efficienza del riciclo, ma anche a promuovere una cultura della sostenibilità nella regione.

Un legame sempre più forte tra Italia e Emirati Arabi Uniti

La firma di questo memorandum d’intesa è un chiaro segno dell’amicizia e della cooperazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Durante l’incontro al Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza di rafforzare il dialogo tra istituzioni e imprese. Questo accordo rappresenta solo uno dei tanti passi che i due Paesi stanno compiendo per intensificare la loro collaborazione bilaterale, che ha già portato alla firma di oltre 40 intese in vari settori.

Investimenti significativi per il futuro

Un altro aspetto rilevante emerso durante la visita è l’annuncio di un investimento di 40 miliardi di dollari da parte degli Emirati Arabi Uniti nel sistema economico italiano. Questo investimento è considerato una svolta decisiva per la crescita del Paese, capace di generare nuove opportunità per l’industria, l’innovazione e l’occupazione. La Meloni ha affermato che questo intervento estero è uno dei più rilevanti della storia italiana, evidenziando l’importanza di trasformare le opportunità in progetti concreti.