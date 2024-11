Unione di competenze per l’energia rinnovabile

TechnipFMC e Prysmian hanno recentemente annunciato un accordo di collaborazione che promette di rivoluzionare il settore dell’eolico offshore flottante. Questa alleanza strategica mira a rispondere alla crescente domanda di energia elettrica rinnovabile, combinando le tecnologie e le competenze di due leader del mercato. L’obiettivo è sviluppare una soluzione integrata che copra l’intero processo, dal fondale marino alla superficie del mare.

Innovazione attraverso l’integrazione

La sinergia tra TechnipFMC e Prysmian si basa sull’esperienza consolidata di TechnipFMC nella progettazione e integrazione di applicazioni dinamiche offshore e sulla leadership di Prysmian nella produzione e installazione di sistemi di cavi sottomarini. Questa collaborazione non solo migliorerà l’efficienza dei progetti, ma offrirà anche un modello commerciale innovativo, noto come iEPCI (ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione), che ottimizza ogni fase del processo.

Benefici economici e riduzione dei tempi di esecuzione

Implementando questa nuova soluzione integrata, che include sistemi di ormeggio, ancoraggio e cavi dinamici, le aziende prevedono di migliorare l’economia complessiva dei progetti e ridurre significativamente i tempi di esecuzione. Questo approccio non solo rappresenta un passo avanti per le due aziende, ma contribuisce anche a rendere l’energia rinnovabile più accessibile e competitiva sul mercato globale.

Impatto sul mercato dell’energia

La crescente attenzione verso le fonti di energia rinnovabile, in particolare l’eolico offshore, è un segnale chiaro della transizione energetica in corso. Con l’aumento della domanda di energia pulita, iniziative come quella di TechnipFMC e Prysmian sono fondamentali per garantire un futuro sostenibile. La collaborazione tra queste due aziende non solo rappresenta un’opportunità per innovare, ma anche per stabilire nuovi standard nel settore dell’energia rinnovabile.