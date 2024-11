Un accordo strategico per l’energia rinnovabile

TechnipFMC e Prysmian hanno recentemente annunciato un’importante collaborazione per accelerare lo sviluppo dell’eolico offshore flottante. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso la soddisfazione della crescente domanda di energia elettrica rinnovabile, un settore in rapida espansione a livello globale. Le due aziende, leader nel loro campo, uniranno le loro competenze per offrire soluzioni innovative e integrate, contribuendo così a un futuro più sostenibile.

Unione di tecnologie e competenze

La sinergia tra TechnipFMC e Prysmian si basa sull’integrazione delle loro tecnologie avanzate. TechnipFMC porterà la sua esperienza nella progettazione e integrazione di applicazioni dinamiche offshore, mentre Prysmian contribuirà con la sua leadership nella produzione e installazione di sistemi di cavi sottomarini. Questa collaborazione mira a sviluppare una soluzione unica che copra l’intero processo, dal fondale marino alla superficie del mare, ottimizzando così le operazioni e migliorando l’efficienza economica dei progetti.

Modello commerciale integrato

Le aziende intendono implementare un modello commerciale completamente integrato, noto come iEPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation). Questo approccio innovativo include la gestione di ormeggio, ancoraggio e sistemi di cavi dinamici, sia inter-array che export. Grazie a questa integrazione, si prevede una significativa riduzione dei tempi di esecuzione e un miglioramento dell’economia complessiva del progetto. La nota ufficiale sottolinea come questa nuova soluzione possa rappresentare un punto di svolta per il settore dell’energia rinnovabile.

Impatto sul mercato e sulle prospettive future

