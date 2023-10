Come acquistare Bitcoin a Dubai? Guida 2024

A Dubai, non c’è nessuna tassa sulle negoziazioni di criptovalute, che è la cosa più importante per attirare gli investitori nel paese. Oltre a questo, ci sono alcuni regolamenti sulla criptovaluta per proteggere gli investitori da qualsiasi rischio e frode.

Poiché non ci sono tasse sul commercio di criptovalute, questo paese del Medio Oriente sta attirando l’industria delle criptovalute in pieno svolgimento. Ci sono molti trader di criptovalute degli Emirati Arabi Uniti e una pletora di opzioni di investimento in criptovalute negli Emirati Arabi Uniti.

Ma la prima domanda che sorge è se è legale comprare Bitcoin a Dubai? La risposta è che le criptovalute non sono concesse in licenza o riconosciute come moneta a corso legale. Ha alcuni regolamenti che sono obbligatori e questi sono per proteggere gli investitori.

Come acquistare Bitcoin a Dubai?

Comprare Bitcoin a Dubai non è complicato. Si può acquistare Bitcoin attraverso gli scambi semplicemente aprendo un conto lì. Aggiungi fondi al conto e acquista criptovaluta. Bitcoin è disponibile su qualsiasi scambio. Gli investitori che vogliono tenere il loro Bitcoin possono allontanare Bitcoin dallo scambio e conservarlo nel loro portafoglio.

La priorità è selezionare lo scambio. Ottieni tutte le informazioni relative agli scambi. Le recensioni dovrebbero essere controllate. Registrati e apri il conto. Controlla l’elenco di scambio e le commissioni. La registrazione inizia con le password e-mail e altri processi di autenticazione di sicurezza. Per lo più un documento d’identità con foto e Know Your Customer (KYC) sono richiesti in cambio dell’autenticazione.

Molti scambi di criptovalute stanno lavorando a Dubai. Alcuni di loro sono OKX, Bybit, HTX (ex Huboi), ecc. Rain, Bybit, OKX e molti altri sono controllati dalla UAE Financial Services Regulatory Authority (FSRA) o dall’Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Una volta che l’account è stato registrato e creato, l’utente può trasferire i fondi nel conto per acquistare Bitcoin. I Bitcoin possono essere acquistati direttamente anche in contanti utilizzando una carta di credito. La popolarità della criptovaluta a Dubai è dimostrata dal fatto che anche lì sono disponibili bancomat Bitcoin. Gli investitori devono inserire il denaro nella macchina e acquistare Bitcoin all’istante. La prima macchina Bitcoin sarà collocata nel Rixos Premium Dubai Hotel a cinque stelle nel 2019.

Mentre gli scambi peer-to-peer (P2P) sono più comuni nei paesi con maggiori restrizioni sulla criptovaluta, si trova a Dubai. I principali scambi che lavorano a Dubai hanno spesso funzionalità P2P. Permette agli utenti di scambiare Bitcoin direttamente tra loro. Quando gli acquirenti e i venditori sono d’accordo sul prezzo, viene effettuata la vendita.

Dubai ha molte banche cripto-friendly che consentono ai trader di criptovalute di aprire conti e utilizzare conti fiat. First Abu Dhabi Bank (FAB) non ha tale politica per limitare l’acquisto e la vendita delle criptovalute. Ma non consente il trading di criptovalute. Permette all’utente di collegare un account FAB con uno scambio di criptovalute per finanziare l’acquisto di Bitcoin. I residenti di Dubai sono fortunati ad avere accesso al mondo delle criptovalute con alcune normative necessarie.