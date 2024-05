Come acquistare Bitcoin su eToro nel 2024

in

Con i Bitcoin che raggiungono massimi storici nel 2024, molti nuovi investitori si affrettano a entrare in questo mondo complesso.

Piattaforme popolari come eToro possono rendere semplice questo processo.

Per iniziare, è necessario creare un account, verificare la propria identità e depositare fondi con il metodo di pagamento preferito. Sebbene sembri un processo semplice, potrebbe sorgere qualche dubbio se è la prima volta che utilizzi questa piattaforma.

Questa guida passo-passo ti guiderà attraverso l’intero processo di acquisto di Bitcoin con eToro.

Passaggi per Acquistare Bitcoin su eToro

Passo 1: Creare un Account eToro

Per acquistare Bitcoin su eToro, è necessario creare un account. Il primo passo consiste nel fornire informazioni personali di base, tra cui nome, indirizzo di residenza e indirizzo email.

eToro richiede inoltre ai nuovi clienti di dimostrare il proprio livello di conoscenza finanziaria completando un breve questionario.

Assicurati di utilizzare una connessione internet privata prima di inviare informazioni personali online.

Passo 2: Verificare il proprio Account eToro

Il passaggio più critico del processo di registrazione su eToro è la verifica dell’account. In conformità con le normative antiriciclaggio e le politiche di conoscenza del cliente (KYC), i broker sono tenuti a richiedere una valida forma di identificazione.

I nuovi utenti eToro dovranno fornire fotografie di due documenti e caricarli sulla piattaforma: una prova di indirizzo (come una bolletta) e una prova d’identità (come passaporto o patente di guida). Una volta inviati questi documenti, potrebbero essere necessarie fino a 48 ore per la verifica dell’account.

Passo 3: Finanziamento del proprio Account eToro

Una volta creato e verificato l’account di investimento su eToro, sarà necessario collegare un metodo di pagamento approvato. eToro accetta carte di debito, bonifici bancari e portafogli elettronici come PayPal.

Negli Stati Uniti, gli utenti eToro sono tenuti a depositare almeno $100. Per completare questo processo, seleziona ‘Deposit Funds’ dalla dashboard di eToro, scegli il metodo di pagamento e l’importo, e infine seleziona ‘Deposit Now’. eToro non addebita commissioni di deposito.

I depositi effettuati tramite carta di debito, banking online e portafogli elettronici saranno disponibili immediatamente. I bonifici bancari possono richiedere da quattro a sette giorni lavorativi per essere completati.

Passo 4: Cercare il Simbolo del Bitcoin

Una volta creato, verificato e finanziato l’account di investimento, sarai pronto per acquistare Bitcoin su eToro. Utilizza la barra di ricerca nella parte superiore della dashboard per trovare il simbolo del Bitcoin ($BTC). Il simbolo dovrebbe apparire come primo risultato con un pulsante ‘trade’ accanto.

Passo 5: Effettuare un Ordine di Acquisto

Resta solo da effettuare un ordine di acquisto e aprire una posizione sul mercato Bitcoin. Gli investitori possono selezionare l’opzione “trade”, che consente l’acquisto di Bitcoin al prezzo attuale.

In alternativa, eToro offre un’opzione ‘order’, che permette di selezionare un prezzo predeterminato. Questo significa che, una volta raggiunto il prezzo specificato, la posizione sarà aperta automaticamente.

Opzioni di Pagamento e Commissioni per Bitcoin su eToro

Commissione di acquisto/vendita : 1%

: 1% Custodia : Gratuita

: Gratuita Trasferimento di criptoasset : 2%

: 2% Deposito : Gratuito

: Gratuito Prelievo : $5

: $5 Inattività : $10/mese dopo 12 mesi

: $10/mese dopo 12 mesi Opzioni di pagamento: Carta di debito/credito, bonifico bancario, portafoglio elettronico

Acquisto di Bitcoin su eToro con il Copy Trading

eToro è pioniere del social trading. La piattaforma include un feed di notizie in stile social media che permette di interagire con altri trader e vedere i loro investimenti e operazioni.

Il Copy Trading ti consente di seguire il portafoglio di un altro trader e imitare le sue operazioni con i tuoi soldi. Puoi adottare una strategia di investimento più attiva senza dover spendere tempo ed energie nello sviluppo e nell’esecuzione di una strategia.

Tuttavia, anche se eToro permette di copiare solo i trader che sono stati verificati e approvati, il rischio di perdite rimane alto.

Dopo Aver Acquistato Bitcoin su eToro

Dopo aver acquistato Bitcoin su eToro, hai diverse opzioni:

Monitorare il tuo trade : Puoi decidere di mantenere aperta la tua posizione, monitorando l’andamento del prezzo del Bitcoin.

: Puoi decidere di mantenere aperta la tua posizione, monitorando l’andamento del prezzo del Bitcoin. Vendere : Potresti decidere di vendere i tuoi Bitcoin in qualsiasi momento, ritirando i profitti da eToro (con una commissione fissa di $5) o reinvestendoli.

: Potresti decidere di vendere i tuoi Bitcoin in qualsiasi momento, ritirando i profitti da eToro (con una commissione fissa di $5) o reinvestendoli. Trasferire su un portafoglio: Puoi trasferire i tuoi Bitcoin su un portafoglio di criptovalute per avere un controllo completo e ridurre i rischi associati a piattaforme come eToro.

Vantaggi dell’Acquisto di Bitcoin su eToro

Portafoglio cripto proprietario : Il portafoglio eToro Money Crypto supporta migliaia di token diversi e offre maggiore sicurezza attraverso rigorosi controlli.

: Il portafoglio eToro Money Crypto supporta migliaia di token diversi e offre maggiore sicurezza attraverso rigorosi controlli. Basse commissioni : eToro addebita una tariffa fissa dell’1% per l’acquisto e la vendita di criptovalute.

: eToro addebita una tariffa fissa dell’1% per l’acquisto e la vendita di criptovalute. Social trading: eToro offre varie funzionalità di social trading, come la possibilità di copiare le operazioni di investitori di alto profilo.

Rischi dell’Acquisto di Bitcoin su eToro

Commissione di inattività : eToro addebita una commissione mensile di inattività di $10 dopo 12 mesi di inattività.

: eToro addebita una commissione mensile di inattività di $10 dopo 12 mesi di inattività. Nessuna coppia di trading cripto : eToro non offre coppie di trading per criptovalute come alcuni concorrenti.

: eToro non offre coppie di trading per criptovalute come alcuni concorrenti. Volatilità : Le criptovalute sono associate ad alta volatilità e rappresentano un investimento rischioso rispetto ad altre classi di asset.

: Le criptovalute sono associate ad alta volatilità e rappresentano un investimento rischioso rispetto ad altre classi di asset. Mancanza di protezione: Le transazioni in criptovalute non offrono le stesse protezioni legali e regolamentari di altri asset.

Acquistare Bitcoin su eToro nel 2024 può essere un modo semplice e sicuro per entrare nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli dei rischi e seguire le migliori pratiche di sicurezza. Con la giusta preparazione e un’attenta gestione, investire in Bitcoin può essere una parte preziosa della tua strategia finanziaria.