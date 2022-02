in

L’app OpenSea consente agli utenti di sfogliare gli NFT con eccezionale facilità. C’è solo un problema.

OpenSea, uno dei più grandi mercati NFT, ha recentemente registrato vendite per un valore di $ 5 miliardi, consolidando il fatto che il settore NFT è qui per rimanere e prosperare a lungo.

Il mercato NFT, che si sta espandendo esponenzialmente ogni giorno, è un potenziale mercato da $ 41 miliardi con opportunità promettenti che hanno recentemente tentato giganti aziendali come Twitter e YouTube di avventurarsi in NFT ed esplorare il suo enorme appeal di vendita.

Per rendere gli NFT più accessibili alle masse, OpenSea ha recentemente introdotto un’applicazione mobile per consentire agli utenti di esplorare diversi NFT disponibili per il commercio e ulteriori investimenti.

Diamo un’occhiata a come acquistare NFT tramite l’app OpenSea.

Come acquistare NFT sull’app mobile OpenSea?

OpenSea non consente agli utenti di acquistare NFT tramite la sua app ufficiale, fungendo invece da esperienza di navigazione.

Gli utenti sono liberi di navigare, selezionare, filtrare ed esplorare più NFT offerti sulla piattaforma e successivamente acquistarli tramite il sito Web di OpenSea.

Se dovessimo indovinare, questo potrebbe essere perché sarebbe più complicato incorporare o utilizzare estensioni del browser come MetaMask per effettuare acquisti.

OpenSea non ha ancora detto se gli utenti saranno mai in grado di acquistare NFT sulla sua app mobile. Tuttavia, poiché è una delle funzionalità più richieste dagli utenti, ci aspetteremmo che almeno alcune funzionalità siano in lavorazione.

Statistiche di vendita NFT recenti di OpenSea.

Le metriche rivelate tramite la piattaforma di analisi DappRadar hanno recentemente riferito che il mercato NFT OpenSea ha superato i $ 20 miliardi di volume di vendite.

Ciò consolida la sua posizione di organizzazione leader che offre un facile accesso alle NFT in tutto il mondo.

Inoltre, i dati riportati tramite Dune Analytics hanno ulteriormente rivelato che le statistiche di mercato di OpenSea in termini di vendite sono aumentate del 35% negli ultimi 30 giorni.

Fondata nel 2017, OpenSea è un mercato NFT diversificato fondato da Devin Finzer e Alex Atallah. L’organizzazione offre accesso a quasi 80 milioni di NFT e attualmente possiede 1,26 milioni di utenti globali attivi.