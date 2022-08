Come acquistare Niifi token (NIIFI) con Trust Wallet

in

Per acquistare il token NiiFi, è necessario scaricare Trust Wallet e abilitare il browser DApp.

Quindi, sarai in grado di scambiare Ethereum per Niifi su PancakeSwap.

NiiFi è un ecosistema di soluzioni decentralizzate che mirano all’adozione di massa.

La prima versione della piattaforma comprende uno strumento di scambio e prestito che si rivolge al gioco e alla finanza.

Il team dietro NiiFi ha sviluppato soluzioni per aziende come Mozilla, Alcatel, Panasonic e Telenor.

Inoltre, hanno lavorato sulla scalabilità blockchain dal 2013.

NiiFi ha oltre 13k follower su Twitter e oltre 9k membri su Telegram.

Il token ha un’offerta circolante totale di 888.888.888 e il suo prezzo nominale è di $ 0,045.

Per saperne di più su NiiFi, puoi visitare il loro sito ufficiale: https://www.niifi.com/.

1. Scarica Trust Wallet

Il primo passo è scaricare Trust Wallet.

Trust Wallet consente di utilizzare applicazioni decentralizzate come Uniswap.

Hai bisogno di Uniswap per acquistare Niifi in seguito.

Innanzitutto, apri l’App Store e Google Play Store e scarica Trust Wallet.

Dopo aver scaricato Trust Wallet, devi creare un nuovo portafoglio.

Mentre crei un nuovo portafoglio, ti verrà data una frase di recupero.

La tua frase di recupero è come la tua password, quindi assicurati di salvarla in un posto sicuro.

Infine, ti viene richiesto di verificare la tua frase di recupero.

Basta posizionare le parole per verificare la frase di recupero.

Quindi, il processo di creazione del portafoglio sarà completo.

2. Copia il tuo indirizzo Ethereum su Trust Wallet

Una volta creato un nuovo portafoglio, devi passare al tuo portafoglio.

Sul tuo portafoglio, vedrai un elenco di portafogli di criptovaluta.

Ciò include Bitcoin, Ethereum, Binance e Smart Chain.

Tocca “Ethereum” per aprire il tuo portafoglio Ethereum.

Sul tuo portafoglio Ethereum, vedrai quattro icone tra cui “Invia”, “Ricevi”, “Copia” e “Altro”.

Tocca “Copia” per copiare il tuo indirizzo Ethereum su Trust Wallet.

Devi inviare Ethereum a questo indirizzo in seguito.

3. Acquista Ethereum su Binance

Successivamente, è necessario acquistare Ethereum

Questo perché puoi scambiare Ethereum solo con Niifi poiché il tipo di token è ERC-20.

Ci sono un paio di modi in cui puoi acquistare Ethereum.

Puoi acquistarlo da uno dei fornitori di Trust Wallet o da uno scambio di criptovaluta come Binance.

Tuttavia, si consiglia di acquistare Ethereum da Binance.

Questo perché Binance ha una commissione di trading spot bassa dello 0,01%.

D’altra parte, i fornitori di Trust Wallet addebitano una commissione fino al 5%.

Per cominciare, scarica l’app Binance dall’App Store o dal Google Play Store.

Se stai utilizzando un desktop, puoi visitare il sito Web di Binance.

Dopo aver scaricato l’app Binance, aprila e crea un nuovo account.

Assicurati di utilizzare il link sopra o “73583477” come codice di riferimento durante la creazione di un account.

Quindi, è necessario acquistare un po ‘di Ethereum.

È necessario acquistare un minimo di 0,0072 Ethereum.

4. Trasferisci Ethereum da Binance a Trust Wallet

Dopo aver acquistato Ethereum da Binance, devi ritirarlo sul tuo portafoglio Ethereum su Trust Wallet.

In questo modo, sarai in grado di acquistare Niifi utilizzando Uniswap su Trust Wallet in seguito.

Innanzitutto, vai al tuo portafoglio su Binance.

Una volta che sei sul tuo portafoglio, tocca “Ethereum” seguito da “Preleva”.

Quindi, atterrerai sulla pagina “Ritira ETH”.

Nella pagina “Ritira ETH”, vedrai più campi tra cui “Indirizzo”, “Rete” e “Importo”.

Incolla il tuo indirizzo Ethereum da Trust Wallet nel campo “Indirizzo”.

Dovresti aver copiato il tuo indirizzo Ethereum dal secondo passaggio.

Quindi, tocca “Seleziona rete” e seleziona “ERC20” come rete.

Assicurati che la rete sia in “ERC20” e non in qualcos’altro.

Quindi, inserisci la quantità di Ethereum che desideri prelevare.

In minima parte, è necessario prelevare 0,0072 ETH.

Infine, tocca “Preleva” per prelevare il tuo Ethereum da Binance a Trust Wallet.

5. Copia l’indirizzo contrattuale di NiiFi

Ora, è necessario copiare l’indirizzo del contratto di Niifi.

Per fare ciò, vai su CoinMarketCap.com e cerca “Niifi”.

Puoi anche visitare il token Niifi qui: https://coinmarketcap.com/currencies/niifi/.

Una volta che sei sulla pagina del token, scorri verso il basso fino a raggiungere la scheda “Contratti”.

Nella scheda “Contratti”, tocca l’icona duplicata per copiare l’indirizzo del contratto di Niifi.

È necessario importare questo indirizzo in Trust Wallet e Uniswap in un secondo momento.

6. Aggiungi NiiFi a Trust Wallet

Ora che hai copiato l’indirizzo del contratto di Niifi, devi aggiungerlo al tuo portafoglio su Trust Wallet.

Questo ti mostrerà il saldo Niifi se lo acquisti.

Se non aggiungi Niifi al tuo portafoglio su Trust Wallet, non sarai in grado di vedere il suo saldo.

Innanzitutto, apri Trust Wallet e tocca l’icona Impostazioni nella barra di navigazione in alto.

Dopo aver toccato l’icona Impostazioni, atterrerai nella pagina “Gestisci”.

Nella pagina “Gestisci”, vedrai un elenco di risorse che puoi abilitare o disabilitare.

Niifi non è elencato, quindi dovrai aggiungerlo manualmente.

Per fare ciò, incolla l’indirizzo di Niifi sulla barra di ricerca.

Quindi, tocca l’icona dell’interruttore per aggiungere Niifi al tuo portafoglio.

Potresti vedere un’icona “ERC20” poiché il logo di Niifi non è stato ancora aggiunto al database di Trust Wallet.

7. Abilita il browser DApp su Trust Wallet

Se è la prima volta che utilizzi Trust Wallet, devi abilitare il browser DApp.

Il browser DApp consente di utilizzare applicazioni decentralizzate come Uniswap.

Se non si abilita il browser DApp, non sarà possibile utilizzare DApps.

Innanzitutto, apri un browser (ad esempio, Safari, Chrome).

Quindi, incolla questo nel campo URL del tuo browser, “trust://browser_enable”.

Quindi, cerca l’URL e apri la pagina su Trust Wallet.

Dopo aver aperto la pagina su Trust Wallet, il browser DApp verrà abilitato.

8. Scambia Ethereum con NiiFi su Uniswap

Dopo aver abilitato il browser DApp su Trust Wallet, vedrai un’icona del browser nella barra di navigazione inferiore dell’app.

Tocca l’icona del browser nella barra di navigazione in basso.

Quindi, scorri verso il basso il browser DApp fino a raggiungere l’intestazione “Popolare”.

Sotto l’intestazione “Popolare”, tocca “Uniswap” per aprire lo scambio Uniswap.

Sullo scambio Uniswap, sarai in grado di scambiare Ethereum con Niifi.

Per cominciare, assicurati di essere nella catena Ethereum.

Quindi, tocca “Seleziona un token”.

Nel campo “Cerca nome o incolla indirizzo”, incolla l’indirizzo del contratto di Niifi.

Puoi copiare l’indirizzo del contratto di Niifi al quinto passaggio.

Quindi, tocca “Importa” due volte per importare il token Niifi su Uniswap.

Dopo aver importato Niifi, inserisci la quantità di Ethereum che desideri scambiare.

Infine, tocca “Swap” per scambiare Ethereum con Niifi!

Se hai aggiunto Niifi a Trust Wallet al sesto passaggio, sarai in grado di vedere il suo saldo sul tuo portafoglio.

Hai imparato con successo come acquistare token NiiFi (NIIFI) su Trust Wallet e Uniswap!