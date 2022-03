Come acquistare oro online nel 2022

Con l’avvento delle criptovalute, si parla molto di sostituire l’oro con criptovalute come Bitcoin. Tuttavia, l’oro ha mantenuto il suo splendore e continua a mantenere la sua posizione di merce importante. Puoi prendere diverse strade per investire in oro e l’acquisto di oro online è una di queste strade.

Diamo un’occhiata a come acquistare oro in linea.

Acquista oro online in cinque passaggi

Se stai cercando di acquistare oro online, è un processo abbastanza semplice che prevede solo 5 semplici passaggi.

1. Scegliere il tuo broker

Scegliere il broker giusto per aiutarti a investire è fondamentale. Seleziona sempre un broker che offra diverse opzioni come il tipo di oro, le opzioni di archiviazione e tassi di commissione ragionevoli.

2. Scegliere il tipo di oro

Fisicamente, è possibile acquistare lingotti d’oro e monete d’oro. In alternativa, hai anche la possibilità di acquistare futures sull’oro, ETF e azioni minerarie.

3. Selezione delle opzioni di archiviazione

È fondamentale disporre di opzioni di archiviazione adeguate prima di acquistare l’oro. Quando si tratta della memorizzazione del tuo acquisto, hai due opzioni principali. Puoi conservare l’oro con il tuo broker o prendere in custodia il tuo oro e quindi pagare per i servizi di archiviazione.

Puoi scegliere l’opzione di archiviazione che funziona meglio per te.

4. Blocca il tuo prezzo

Come altri asset, anche i prezzi dell’oro tendono a fluttuare. Prima di acquistare l’oro, blocca il prezzo di acquisto e conferma il prezzo dopo il quale puoi effettuare l’acquisto.

5. Modalità di pagamento

Una volta bloccato il prezzo di acquisto, devi selezionare il metodo di pagamento. Ci sono diverse opzioni per effettuare il pagamento.

Puoi effettuare un bonifico bancario o completare l’acquisto utilizzando la tua carta di debito o di credito. Hai anche la possibilità di completare il pagamento utilizzando PayPal o persino criptovalute.

Quali sono i tipi di oro che puoi acquistare

Ci sono un paio di opzioni che puoi esplorare per quanto riguarda il tipo di oro che puoi acquistare online

Lingotti d’oro e monete d’oro

I lingotti d’oro, noti anche come lingotti, sono una scelta estremamente popolare. I lingotti d’oro sono in genere venduti da once o grammi. L’oro di qualità degli investimenti deve essere oro puro al 99,5%. Le monete d’oro sono oggetti da collezione popolari. Tuttavia, le monete d’oro hanno un contenuto d’oro inferiore rispetto ai lingotti d’oro.

Futures sull’oro

I futures sull’oro consentono agli investitori di speculare sull’aumento o sul calo dei prezzi dell’oro. Gli investitori possono anche prendere la custodia fisica dell’oro, se lo desiderano. Un vantaggio significativo dei futures sull’oro è la leva che offre agli investitori, consentendo loro di detenere molto oro per una quantità relativamente piccola di denaro.

Dove acquistare oro

Esistono diversi tipi di oro che è possibile acquistare, con ogni tipo che ha i suoi vantaggi specifici e talvolta svantaggi.

ETF

Un ETF o fondo comune d’oro consente di investire in diverse azioni di estrazione dell’oro alla volta. Ciò ti consente di diversificare in modo significativo le tue partecipazioni invece di mantenere tutte le tue opzioni in un unico paniere. Ciò significa che una performance inferiore a quella desiderata da parte di un asset non avrà alcun effetto sugli altri investimenti.

Azioni minerarie

Le azioni minerarie sono anche un ottimo modo per investire in oro. Le azioni minerarie sono un’eccellente opzione di investimento in quanto offrono due strade per trarre profitto. Se il prezzo dell’oro aumenta, aumentano anche i profitti per i minatori. La seconda strada per il profitto è che i minatori possono aumentare la produzione nel tempo, se necessario, dando più profitti agli investitori.

AND SO ON

Un ETC è un altro modo attraverso il quale gli investitori possono investire in oro. I contratti sull’oro ETC sono scambiati proprio come le azioni normali, con il prezzo del contratto dell’oro che cambia a seconda delle variazioni del prezzo dell’oro.

Fattori da considerare prima di acquistare oro online

Prima di acquistare oro online, ci sono diversi fattori che devi considerare. Alcuni dei fattori sono elencati di seguito.

È fondamentale scegliere un broker affidabile e ciò che offrono. Cerca un broker che offra tassi di commissione affidabili, opzioni di archiviazione affidabili e diversi tipi di oro.

Scegli attentamente il tuo oro prima di investire.

Valuta le tue opzioni quando si tratta di archiviazione. Puoi fare in modo che il tuo broker memorizzi il tuo oro per te o prenda la custodia fisica del tuo oro.

Tieni sempre traccia del prezzo prima dell’acquisto poiché i prezzi dell’oro fluttuano considerevolmente.

L’acquisto di oro online è un buon investimento?

L’oro non è uno schema per arricchirsi rapidamente, quindi se questo è il tuo finale, è meglio investire altrove. La forza dell’oro è il suo quoziente di investibilità, in quanto è considerato uno degli investimenti più sicuri che puoi fare. Anche in caso di rallentamento o recessione economica, l’oro può recuperare rapidamente il suo valore. È anche un’eccellente opzione di investimento grazie alla sua capacità di mantenere il suo valore rispetto ad altre attività. Ci sono diverse strade attraverso le quali è possibile acquistare oro online e iniziare il viaggio di investimento.