Come aggiungere Avalanche (AVAX) a MetaMask

Per aggiungere Avalanche (AVAX) a MetaMask, devi accedere al tuo portafoglio MetaMask.

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo portafoglio MetaMask, devi aggiungere una nuova rete.

Quando aggiungi una nuova rete, devi inserire il nome della rete di Avalanche, il nuovo URL RPC, l’ID catena, il simbolo e l’esploratore.

Puoi recuperare queste informazioni sul sito web di supporto di Avalanche.

Una volta inseriti i dettagli di Avalanche, sarai in grado di inviare e ricevere AVAX.

Se hai AVAX nel tuo portafoglio Avalanche, puoi inviarlo al tuo portafoglio MetaMask.

1. Accedi al tuo portafoglio MetaMask

Il primo passo è aprire Chrome e scaricare l’estensione MetaMask.

Dopo aver scaricato l’estensione MetaMask, devi creare un nuovo portafoglio.

Il processo di creazione del portafoglio richiede di scegliere una password e memorizzare una frase di recupero.

Assicurati di conservare la frase di recupero in un luogo sicuro.

Se hai già un portafoglio MetaMask, devi accedervi.

Per fare ciò, fai clic sull’estensione MetaMask chrome, inserisci la tua password e fai clic su “Sblocca”.

2. Aggiungi una nuova rete

Dopo aver fatto clic su “Sblocca”, sarai connesso al tuo portafoglio MetaMask.

Ora devi aggiungere la rete Avalanche al tuo portafoglio.

Questo perché MetaMask non ce l’ha.

Per aggiungere una nuova rete, fare clic sulla casella a discesa rete.

Per impostazione predefinita, verrà selezionata la rete “Ethereum Mainnet”.

Fare clic su “Aggiungi rete” per aggiungere una nuova rete.

3. Aggiungi la rete Avalanche (AVAX)

Dopo aver fatto clic su “Aggiungi rete”, atterrerai alla pagina “Aggiungi una rete”.

Questo si trova in MetaMask > Impostazioni > reti > Aggiungi una rete.

Ora sarai in grado di aggiungere la rete Avalanche (AVAX) al tuo portafoglio MetaMask.

Per fare ciò, è necessario inserire i dettagli di Avalanche.

Ciò include il nome della rete, il nuovo URL RPC, l’ID catena, il simbolo di valuta e l’URL di Esplora blocchi.

È possibile ottenere queste informazioni dal sito Web di supporto Avalanche.

Copia e incolla questi campi di conseguenza:

Nome della rete: Avalanche Network

Nuovo URL RPC: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc

ID catena: 43114

Simbolo: AVAX

Esploratore: https://snowtrace.io/

Dopo aver copiato e incollato i campi, fai clic su “Salva” per aggiungere la rete Avalanche a MetaMask.

4. Invia o ricevi Avalanche (AVAX)

Dopo aver fatto clic su “Salva”, la rete Avalanche Mainnet verrà aggiunta al tuo portafoglio MetaMask.

La rete passerà automaticamente alla rete Avalanche Mainnet.

Puoi vederlo guardando la casella a discesa della rete.

La casella a discesa della rete dovrebbe dire “Avalanche Mainnet C-Chain”.

Ora sarai in grado di inviare e ricevere AVAX.

Ecco come inviare AVAX dal tuo portafoglio Avalanche al tuo portafoglio MetaMask:

Apri il tuo portafoglio Avalanche qui: https://wallet.avax.network/. Fai clic su "Cross Chain" nella barra laterale sinistra. Seleziona la "Catena C (Contratto)". Inserisci l'importo che desideri inviare e fai clic su "Conferma". Seleziona "Invia". Seleziona "Contratto C". Inserisci l'indirizzo del tuo portafoglio Avalanche da MetaMask. Confermare e finalizzare la transazione.

Hai aggiunto con successo la rete Avalanche e inviato AVAX al tuo portafoglio MetaMask!

Rete principale da valanga

Nome di rete: Avalanche Mainnet C-Chain

Nuovo URL RPC: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc

ID catena: 43114

Simbolo: AVAX

Esploratore: https://snowtrace.io/

FUJI Testnet

Nome di rete: Avalanche FUJI C-Chain

Nuovo URL RPC: https://api.avax-test.network/ext/bc/C/rpc

ID catena: 43113

Simbolo: AVAX

Esploratore: https://testnet.snowtrace.io/

Testnet locale (AVASH)

Nome di rete: Avalanche Local

Nuovo URL RPC: http://localhost:9650/ext/bc/C/rpc

ID catena: 43112

Simbolo: AVAX

Esploratore: N/A

Conclusione

Per interagire con la blockchain di Avalance, è necessario disporre di un portafoglio di criptovaluta come MetaMask.

Tuttavia, per inviare o ricevere AVAX, devi prima aggiungere la rete Avalanche al tuo portafoglio MetaMask.

Quindi, puoi seguire la guida sopra per farlo.

Tieni presente che solo il portafoglio C-Chain è compatibile con MetaMask.

Se vuoi inviare AVAX dal tuo portafoglio Avalanche a MetaMask, devono essere nel tuo portafoglio C-Chain.

D’altra parte, se stai inviando AVAX da uno scambio di criptovaluta come Binance a MetaMask, non è necessario configurare nulla in più.

Tutto quello che devi fare è copiare l’indirizzo del tuo portafoglio Avalanche da MetaMask e incollarlo nella pagina di invio di uno scambio.

Se vuoi acquistare AVAX, puoi creare un account su Binance.

