Come Aprire una Postepay: Costi e Procedure

Aprire una Postepay è molto semplice e veloce. Si tratta di un servizio offerto da Poste Italiane, che permette di pagare e prelevare denaro in modo sicuro e veloce. La Postepay è una carta di debito, che può essere utilizzata presso qualsiasi negozio convenzionato con Poste Italiane. Può essere utilizzata anche per effettuare pagamenti online, prelievi di contante presso gli sportelli automatici e per fare acquisti su internet. Per aprire una Postepay è necessario avere un documento di identità valido, un codice fiscale e un indirizzo e-mail. La procedura è semplice e veloce, ma è importante conoscere i costi e le procedure da seguire. In questo articolo spiegheremo come aprire una Postepay, i costi e le procedure da seguire.

Tipi di Postepay

Esistono diverse tipologie di Postepay. La più comune è la Postepay Standard, che è una carta di debito prepagata, che può essere utilizzata nei negozi convenzionati con Poste Italiane. I limiti massimi di prelievo e pagamento sono di 3.000 euro al giorno. Altri tipi di Postepay sono la Postepay Evolution, che è una carta di debito prepagata ricaricabile, con un limite massimo di 5.000 euro al giorno. È possibile anche aprire una Postepay Junior, che è una carta di debito prepagata riservata ai minori di 18 anni.

Come Aprire una Postepay

Aprire una Postepay è semplice e veloce. È possibile farlo presso qualsiasi ufficio postale, presentando un documento di identità valido, un codice fiscale e un indirizzo e-mail. Per aprire una Postepay Evolution è necessario anche avere un conto corrente bancario o postale. Una volta completata la procedura, si riceverà una carta di debito prepagata con un codice e un PIN, che serviranno per effettuare i pagamenti e i prelievi.

Costi di Apertura di una Postepay

Aprire una Postepay Standard, Evolution o Junior ha un costo di 10 euro. Se si sceglie di aprire una Postepay Evolution, è necessario anche versare una somma minima di almeno 15 euro al momento dell’apertura. Se si sceglie di aprire una Postepay Junior, il costo di apertura è di 5 euro.

Procedure di Apertura di una Postepay

Una volta che si è deciso quale tipo di Postepay aprire, è necessario recarsi presso un ufficio postale e compilare il modulo di apertura. Si dovrà indicare le proprie generalità e fornire un documento di identità valido, un codice fiscale e un indirizzo e-mail. A questo punto, si dovrà versare la somma necessaria per l’apertura della Postepay. Dopo aver completato la procedura, si riceverà una carta di debito prepagata con un codice e un PIN.

Come Ricaricare una Postepay

Una volta che si è in possesso di una Postepay, è possibile ricaricarla in diversi modi. Si può ricaricare presso qualsiasi ufficio postale, tramite bonifico bancario, con una carta di credito, tramite altre carte Postepay e anche con i servizi di ricarica online.

Conclusione

Per concludere, è importante ricordare che è necessario avere sempre una copia delle proprie generalità e un documento di identità valido per poter effettuare i pagamenti con la Postepay.