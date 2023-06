Come avere fac simile tessera sanitaria?

La tessera sanitaria è uno strumento fondamentale per accedere ai servizi sanitari offerti dal nostro sistema nazionale. Tuttavia, può capitare di smarrirla o subire il furto. In questi casi è necessario richiedere una tessera sostitutiva. In questo articolo vi spiegheremo cosa fare in caso di smarrimento, come richiedere la sostitutiva, quali documenti servono, i tempi e le modalità di consegna, e come evitare il furto o lo smarrimento della tessera.

Cosa fare in caso di smarrimento della tessera sanitaria

In caso di smarrimento della tessera sanitaria, la prima cosa da fare è controllare che non sia stata ritrovata o che qualcuno l’abbia presa per errore. In caso contrario, è necessario recarsi presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza o presso un centro CUP per richiedere una tessera sanitaria sostitutiva. In alternativa, è possibile effettuare la richiesta tramite il sito web del Servizio Sanitario Nazionale o attraverso l’app IO. È importante segnalare il furto o lo smarrimento anche alle autorità competenti per evitare utilizzi fraudolenti della tessera. Ricordiamo che la tessera sanitaria è strettamente personale e non deve essere prestata ad altre persone.

Come richiedere una tessera sanitaria sostitutiva

Per richiedere una tessera sanitaria sostitutiva, è possibile recarsi presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza o presso un centro CUP. In alternativa, è possibile effettuare la richiesta tramite il sito web del Servizio Sanitario Nazionale o attraverso l’app IO. Nel caso di richiesta online, è necessario disporre di un’identità digitale SPID o di un account CIE. Durante la richiesta, è possibile indicare se si desidera ricevere la tessera a casa propria o se si preferisce ritirarla di persona presso l’ufficio anagrafe o il centro CUP. La richiesta della tessera sostitutiva è gratuita, ma nel caso in cui si richieda più di una volta, potrebbe essere applicata una sanzione amministrativa.

Documenti necessari per richiedere la tessera sanitaria sostitutiva

Per richiedere una tessera sanitaria sostitutiva, è necessario presentare un documento di identità valido e il codice fiscale. Nel caso in cui la richiesta venga effettuata da un tutore o da un rappresentante legale, sarà necessario presentare anche il documento che attesta la rappresentanza. Nel caso in cui la tessera sostitutiva sia richiesta per la prima volta, potrebbe essere richiesto anche il certificato di residenza. Nel caso in cui si abbia smarrito o perso la tessera sanitaria precedente, è possibile comunicare il numero della tessera al momento della richiesta della sostitutiva. Tuttavia, se non si dispone del numero, è possibile richiederlo presso l’ufficio anagrafe o il centro CUP.

Tempi e modalità di consegna della tessera sanitaria sostitutiva

I tempi di consegna della tessera sanitaria sostitutiva variano a seconda della modalità di richiesta. Nel caso di richiesta presso l’ufficio anagrafe o il centro CUP, la tessera viene solitamente consegnata immediatamente. Nel caso di richiesta online, invece, i tempi di consegna possono variare da pochi giorni a alcune settimane, a seconda del tempo necessario per la produzione e la spedizione della tessera. In caso di consegna a domicilio, sarà necessario verificare la presenza del destinatario al momento della consegna. Nel caso in cui il destinatario non sia presente, verrà lasciato un avviso di passaggio per concordare una nuova consegna.

Come evitare il furto o lo smarrimento della tessera sanitaria

Per evitare il furto o lo smarrimento della tessera sanitaria, è importante tenere la tessera sempre con sé e non prestare mai la propria tessera ad altre persone. In caso di smarrimento o furto, è importante segnalare immediatamente l’accaduto alle autorità competenti e richiedere una tessera sostitutiva. Inoltre, è possibile proteggere la tessera sanitaria da eventuali danni o usura conservandola in una custodia protettiva. In alternativa, è possibile memorizzare il proprio codice fiscale o il numero della tessera in modo da avere sempre a disposizione le informazioni necessarie per richiedere una sostitutiva. Infine, è importante prestare attenzione ai siti web o alle app utilizzate per la richiesta della tessera online, evitando di inserire dati sensibili su siti non sicuri o non ufficiali.

In conclusione, la richiesta di una tessera sanitaria sostitutiva è un’operazione semplice e gratuita, ma è importante prestare attenzione per evitare il furto o lo smarrimento della tessera. Seguendo le indicazioni fornite in questo articolo, sarà possibile richiedere una sostitutiva senza problemi e accedere ai servizi sanitari offerti dal nostro sistema nazionale.