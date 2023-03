Controllare il saldo Postepay online è una procedura semplice e veloce, che può essere effettuata direttamente dal proprio dispositivo personale. Postepay è una carta prepagata, emessa dalle Poste Italiane, che offre una grande varietà di servizi: dalle ricariche telefoniche, all’acquisto di beni e servizi in negozi fisici o online, fino al controllo del saldo contabile e dei movimenti effettuati. Postepay è un metodo di pagamento sicuro, che può essere utilizzato da tutti i clienti, senza alcuna limitazione. In questo articolo spiegheremo come controllare il saldo Postepay online, senza dover effettuare alcuna registrazione, e come verificare i movimenti effettuati.

Come controllare il saldo Postepay online

Controllare il saldo Postepay online è una procedura molto semplice, che può essere effettuata in pochi minuti. Per controllare il saldo contabile e i movimenti effettuati, è necessario accedere al proprio conto Postepay, utilizzando il numero di carta e un codice di accesso. Per controllare il saldo Postepay online, è possibile utilizzare sia l’applicazione Postepay, scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play, sia l’area clienti dell’Agenzia delle Entrate. Se si sceglie di utilizzare l’applicazione Postepay, è necessario effettuare una registrazione, inserendo i propri dati personali. Una volta effettuata la registrazione, è possibile accedere al proprio conto Postepay e controllare il saldo contabile e i movimenti effettuati. Se invece si sceglie di utilizzare l’area clienti dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere direttamente al proprio conto Postepay, senza dover effettuare alcuna registrazione. Una volta effettuato l’accesso, è possibile controllare il saldo contabile e i movimenti effettuati.

Controllare il saldo Postepay senza registrazione

Controllare il saldo Postepay Evolution

Controllare il saldo Postepay senza numero

Estratto conto Postepay

Per controllare i movimenti effettuati con la propria carta Postepay, è possibile richiedere l’estratto conto Postepay. L’estratto conto Postepay è un documento che contiene tutti i movimenti effettuati con la propria carta, inclusi i pagamenti, le ricariche, i prelievi e i bonifici. L’estratto conto Postepay può essere richiesto in formato cartaceo, inviando una richiesta tramite l’applicazione Postepay, scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play, oppure tramite l’area clienti dell’Agenzia delle Entrate.

Conclusione

