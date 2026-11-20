Il processo di onboarding digitale richiede attenzione ai dettagli professionali e alle preferenze di investimento. Analizziamo i campi obbligatori per una corretta profilazione.

L’accesso a piattaforme dedicate alla consulenza patrimoniale e all’innovazione fintech inizia con una fase di profilazione accurata. Questo passaggio fondamentale consente al sistema di calibrare le offerte in base al profilo specifico dell’utente, che sia un investitore privato o un operatore del settore.

Identificazione anagrafica e professionale

La prima sezione del form richiede i dati identificativi essenziali. L’utente deve inserire il nome dell’Azienda di appartenenza, l’Anno di nascita e la Città di residenza. Queste informazioni non sono semplici formalità burocratiche; servono a contestualizzare geograficamente e temporalmente il profilo economico dell’individuo.

Successivamente, è cruciale definire il proprio Ruolo professionale e la categoria di appartenenza tra Investitore, Consulente finanziario o Operatore professionale. Questa distinzione determina il livello di approfondimento delle analisi di mercato e la natura delle comunicazioni ricevute. Un consulente avrà bisogno di strumenti diversi rispetto a un investitore retail, e il sistema riconosce questa differenza fin da subito.

Mappatura degli interessi di mercato

Una volta stabilita l’identità professionale, l’utente deve selezionare almeno un’area di interesse tra quelle proposte. Le opzioni coprono uno spettro ampio della finanza moderna:

Collezionismo : per chi si avvicina ad asset alternativi come arte o oggetti rari.

: per chi si avvicina ad asset alternativi come arte o oggetti rari. Pleasure assets : beni di consumo di lusso e passioni personali.

: beni di consumo di lusso e passioni personali. Fintech e innovazione : tecnologie emergenti nel settore bancario.

: tecnologie emergenti nel settore bancario. Business & megatrends : grandi trasformazioni economiche globali.

: grandi trasformazioni economiche globali. Sostenibilità e impact : investimenti etici e ambientali.

: investimenti etici e ambientali. Private equity & markets : mercati privati e operazioni societarie.

: mercati privati e operazioni societarie. Normativa e fiscalità : aggiornamenti legislativi e ottimizzazione fiscale.

: aggiornamenti legislativi e ottimizzazione fiscale. Finanza aziendale: corporate finance e gestione d’impresa.

Questa selezione permette di filtrare i contenuti rilevanti, evitando sovraccarico informativo e focalizzando l’attenzione sui temi più pertinenti alla strategia personale o professionale.

Gestione dei consensi e privacy policy

La chiusura della registrazione riguarda gli aspetti legali e commerciali. È necessario accettare esplicitamente la Privacy Policy e acconsentire al trattamento dei dati per ricevere comunicazioni via email. Senza questo passaggio, il flusso di aggiornamento resta interrotto.

Inoltre, due ulteriori caselle di consenso opzionali ma strategiche regolano la ricezione di materiale promozionale. Il primo riguarda le comunicazioni commerciali sui servizi di We Wealth, mentre il secondo autorizza la condivisione dei contatti con i partner della rete. Comprendere queste distinzioni è vitale per gestire la propria impronta digitale e decidere quanto esporre il proprio profilo al marketing diretto.