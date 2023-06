Come denunciare GLS?

Se avete mai avuto a che fare con le spedizioni di pacchi e documenti, è probabile che abbiate già incontrato qualche problema con le compagnie di spedizione. In caso di disservizi, GLS mette a disposizione dei propri clienti un servizio di assistenza per segnalare eventuali problemi riscontrati. In questo articolo, vi spiegheremo come denunciare un disservizio di GLS e come ottenere una soluzione soddisfacente per il vostro problema.

Quando è possibile denunciare un disservizio di GLS

Prima di procedere con la denuncia, è importante capire quando è possibile farla. In generale, si può denunciare un disservizio di GLS quando la spedizione subisce ritardi, danni o smarrimenti. È possibile anche segnalare problemi legati alla consegna, come ad esempio mancate consegne o consegne effettuate in ritardo. Se il corriere non si presenta all’indirizzo indicato, o se la spedizione arriva con danni evidenti, è possibile fare una denuncia. È importante ricordare che per poter effettuare una denuncia, bisogna essere in possesso di tutte le informazioni relative alla spedizione.

Come raccogliere le informazioni necessarie per la denuncia

Una volta capito quando è possibile denunciare un disservizio di GLS, bisogna raccogliere tutte le informazioni necessarie per presentare la denuncia. Innanzitutto, è importante avere il numero di tracking della spedizione. Questo codice permette di seguire l’intero percorso del pacco e di verificare eventuali ritardi o problemi. Inoltre, è utile avere a disposizione il nome del destinatario, l’indirizzo di spedizione e il peso del pacco. Se la spedizione è stata assicurata, bisogna avere anche il valore della merce spedita. Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, si può procedere con la denuncia.

Come contattare il servizio clienti di GLS per segnalare il disservizio

Per segnalare un disservizio di GLS, è possibile contattare il servizio clienti dell’azienda. Esistono diverse modalità per farlo, ad esempio è possibile compilare un form presente sul sito ufficiale di GLS, oppure chiamare il numero verde dedicato. In alternativa, si può inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato sul sito. È importante fornire tutte le informazioni raccolte in precedenza per permettere al servizio clienti di risolvere il problema nel minor tempo possibile. In alcuni casi, GLS potrebbe richiedere ulteriori informazioni o documenti per poter risolvere il disservizio.

Come presentare una denuncia formale a GLS

Se il disservizio non viene risolto tramite la segnalazione al servizio clienti, è possibile presentare una denuncia formale a GLS. Per farlo, bisogna compilare un modulo apposito presente sul sito ufficiale dell’azienda. Nel modulo, bisogna indicare il numero di tracking della spedizione, i dettagli del destinatario e dell’indirizzo di spedizione, la descrizione del disservizio riscontrato e il valore della merce spedita. Inoltre, è possibile allegare eventuali documenti o fotografie che dimostrano il disservizio subito. Una volta presentata la denuncia, GLS si impegna a fornire una risposta entro un determinato periodo di tempo.

Cosa fare se la denuncia non viene risolta

Se la denuncia presentata a GLS non viene risolta o se la soluzione proposta non è soddisfacente, è possibile rivolgersi alle autorità competenti per tutelare i propri diritti. In primo luogo, è possibile contattare l’associazione dei consumatori per chiedere un supporto legale. In alternativa, è possibile presentare un reclamo alla Camera di Commercio o all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). In entrambi i casi, è importante avere a disposizione tutta la documentazione e le informazioni relative al disservizio subito per poter dimostrare la propria ragione.

In caso di disservizi nella spedizione dei pacchi, GLS mette a disposizione dei propri clienti un servizio di assistenza per segnalare eventuali problemi riscontrati. Seguendo i nostri consigli, sarete in grado di denunciare un disservizio di GLS nel modo più corretto e ottenere una soluzione soddisfacente per il vostro problema.