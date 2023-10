Come denunciare un numero che chiama sempre

Sei stanco di ricevere chiamate indesiderate da numeri sconosciuti o da call center che ti propongono offerte commerciali? Sai che esiste un modo per bloccare o denunciare questi numeri e mettere fine alle chiamate molestie? In questo articolo scoprirai come capire se un numero ti sta chiamando in modo molesto, come bloccarlo e cosa fare se il numero che chiama è un call center o un’azienda. Ti daremo anche alcuni consigli utili per evitare di ricevere chiamate indesiderate in futuro. Leggi l’articolo e risolvi il problema delle chiamate moleste una volta per tutte!

Come capire se un numero ci sta chiamando in modo molesto

Per capire se un numero ci sta chiamando in modo molesto, il primo segnale è la frequenza delle chiamate. Se riceviamo più di una chiamata al giorno dallo stesso numero, potrebbe essere un indicatore di una possibile molestia telefonica. Inoltre, anche l’orario delle chiamate può rivelarsi sospetto. Ad esempio, se riceviamo chiamate sempre alla stessa ora, magari durante i pasti o in tarda serata, potrebbe trattarsi di un comportamento molesto. Un altro modo per capire se un numero ci sta chiamando in modo indesiderato è verificare il prefisso dell’utenza che ci chiama. Se non conosciamo il numero e risulta essere proveniente dall’estero o da una regione diversa dalla nostra, potrebbe essere un tentativo di phishing o spam telefonico. Per questi motivi, è importante prestare attenzione alle chiamate indesiderate e fare attenzione a non fornire mai informazioni personali durante una conversazione telefonica con uno sconosciuto.

Come bloccare un numero che chiama sempre

Se vogliamo bloccare un numero che ci sta chiamando in modo molesto, possiamo farlo tramite le impostazioni del nostro smartphone. La maggior parte dei telefoni permette di bloccare i numeri indesiderati, sia su Android che su iOS. Sul sistema operativo Android, ad esempio, è possibile bloccare un numero selezionandolo dalla lista delle chiamate ricevute o dai messaggi ricevuti, cliccando sull’icona a forma di “i” accanto al numero e poi selezionando l’opzione “Blocca il numero”. Su iPhone, invece, è possibile bloccare un contatto andando nella rubrica, selezionandolo e poi cliccando su “Blocca questo contatto”. In alternativa, è possibile utilizzare anche alcune app per bloccare i numeri indesiderati, come Truecaller o Mr. Number. Una volta che il numero è stato bloccato, non potrà più chiamarci o inviarci messaggi.

Come denunciare un numero che chiama sempre alle autorità competenti

Se il blocco del numero non risolve il problema delle chiamate moleste, possiamo denunciare il numero alle autorità competenti. In Italia, esiste l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che si occupa di tutelare i consumatori nel settore delle telecomunicazioni. Per denunciare un numero che ci sta chiamando in modo molesto, è possibile contattare il servizio “SOS TELEFONO” dell’AGCOM, compilando un modulo online oppure inviando una segnalazione tramite fax o posta. Nella segnalazione dobbiamo fornire tutte le informazioni relative al numero che ci sta molestando, come la frequenza e l’orario delle chiamate, eventuali messaggi o offerte commerciali ricevuti e altri dettagli utili per l’individuazione del soggetto responsabile. Una volta ricevuta la segnalazione, l’AGCOM può intervenire nei confronti dell’operatore telefonico o dell’azienda che ha effettuato le chiamate indesiderate, sanzionandolo o addirittura sospendendogli la licenza di operatore telefonico.

Cosa fare se il numero che chiama sempre è un call center o un’azienda

Se il numero che ci sta chiamando in modo molesto è un call center o un’azienda, possiamo agire in diversi modi. In primo luogo, possiamo provare a chiedere gentilmente di non ricevere più chiamate commerciali, specificando che non siamo interessati alle loro offerte. Se questo non funziona, possiamo optare per la soluzione del blocco del numero o della denuncia alle autorità competenti. È importante sapere che le aziende e i call center sono tenuti a rispettare le normative sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, e quindi non possono effettuare chiamate senza il nostro consenso preventivo. Se abbiamo già fornito il nostro consenso ma desideriamo revocarlo, possiamo farlo inviando una mail o una lettera all’azienda o al call center in questione, specificando che non vogliamo più ricevere chiamate pubblicitarie da loro parte. In caso di violazione delle normative sulla privacy, possiamo denunciare l’azienda alle autorità competenti o fare ricorso ai nostri diritti di tutela previsti dal Codice del Consumo.

Consigli utili per evitare di ricevere chiamate indesiderate

Per evitare di ricevere chiamate indesiderate, esistono alcuni consigli utili che possiamo seguire. In primo luogo, è importante non fornire mai informazioni personali a sconosciuti che ci chiamano al telefono, come il numero di carta di credito o il codice fiscale. Inoltre, è utile leggere sempre con attenzione le informative sulla privacy quando si accetta di fornire il proprio numero di telefono a un’azienda o a un call center. Possiamo anche scegliere di non fornire il nostro numero telefonico in modo indiscriminato su internet o sui social network, per evitare che venga utilizzato da terze parti per scopi pubblicitari. Altri consigli utili sono quelli di non rispondere a numeri sconosciuti e di installare un’app antispam sul nostro smartphone, come quelle citate in precedenza. Infine, se abbiamo già ricevuto chiamate indesiderate da un certo numero, possiamo segnalarlo alla blacklist dei numeri indesiderati presenti su siti web specializzati, in modo da avvisare gli altri utenti del rischio potenziale associato a quel numero telefonico.

In conclusione, le chiamate indesiderate possono essere molto fastidiose e talvolta anche pericolose per la nostra privacy. Tuttavia, esistono diverse soluzioni per risolvere questo problema, come il blocco del numero, la denuncia alle autorità competenti o l’utilizzo di app antispam. È importante prestare attenzione alle chiamate che riceviamo e non fornire mai informazioni personali a sconosciuti. Inoltre, possiamo seguire alcuni consigli utili per evitare di ricevere chiamate indesiderate in futuro, come non fornire il nostro numero telefonico in modo indiscriminato e installare un’app antispam sul nostro smartphone. Ricordiamo che le aziende e i call center sono tenuti a rispettare le normative sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, e quindi non possono effettuare chiamate senza il nostro consenso preventivo. Con questi accorgimenti, possiamo proteggere la nostra privacy e godere di una maggiore tranquillità durante le nostre giornate.