Come e dove acquistare ApeCoin (APE)

Yuga Labs, i creatori del progetto Bored Ape Yacht NFT stanno facendo di nuovo notizia con il lancio del loro nuovo token crittografico ApeCoin, con i titolari di NFT pronti ad acquistare il nuovo ApeCoin.

Si dice che il nuovo token rafforzi l’ecosistema BAYC agendo come valuta ufficiale, alimentando i prodotti e i servizi BAYC.

Inoltre, il nuovo token è stato confermato per la quotazione su diversi scambi crittografici rendendo più facile per le masse scambiare e acquistare il token. Diamo una rapida occhiata a come e dove gli utenti possono acquistare l’ApeCoin appena lanciato.

ApeCoin: come e dove acquistare il token?

Diversi scambi di criptovaluta hanno già iniziato a quotare ApeCoin il 17 marzo, il giorno della sua uscita.

Tuttavia, per i titolari del Bored Ape Yacht Club o mutant Ape Yacht Club NFT, il 15% della fornitura totale – o 150 milioni di APE – è stato assegnato per questi token nell’ecosistema.

Il 62% dell’offerta totale è assegnato alla tesoreria e ai detentori di NFT esistenti. Il reclamo può essere fatto attraverso il sito web di ApeCoin.

10.094 APE e 2.042 APE sono stati assegnati per NFT rispettivamente per BAYC e MAYC, anche se le tariffe del gas si applicheranno anche a questo airdrop. Gli utenti dovranno connettere la loro MetaMask e avere 90 giorni per richiedere l’ApeCoin, prima che venga inviato al Fondo dell’Ecosistema.

I membri del Kennel Club possono anche riscattare i token assegnati.

Cos’è ApeCoin?

ApeCoin è un token di governance e utility ERC-20 lanciato da Yuga Labs. È definito come un token “per la cultura, il gioco e il commercio utilizzato per potenziare una comunità decentralizzata che costruisce in prima linea nel web3”.

Secondo l’annuncio ufficiale di Twitter, ApeCoin sarà gestito da un’organizzazione autonoma decentralizzata o DAO, in cui a ciascun titolare della comunità verranno concessi diritti di governance sui fondi dell’ecosistema ApeCoin.

Gli utenti che desiderano diventare membri di ApeDAO sono tenuti solo a detenere il token. Il DAO sarà inoltre gestito dalla fondazione ApeCoin che sarà responsabile della gestione dei procedimenti chiave effettuati dalla comunità APeCoin DAO.