Ti stai chiedendo come eliminare il tuo Binance Account come un professionista? È piuttosto semplice.

Se le iniziative di Binance come Binance Learn and Earn e le nuove inserzioni di Binance non sono sufficienti per tenerti in giro, o vuoi semplicemente trasferire da Binance a Coinbase, Binance rende abbastanza facile eliminare il tuo account.

Proprio come eliminare un account Coinbase, eliminare l’account crittografico di Binance non è certamente scienza missilistica. Quindi, ecco come farlo.

Come eliminare l’account Binance

Il diverso interesse degli utenti e le tendenze volatili delle criptovalute hanno spinto i clienti a esplorare scambi di criptovaluta alternativi. Sia a causa di nuove inserzioni Coinbase, di un passaggio ai portafogli crittografici o per qualsiasi altro motivo, alcuni utenti di Binance potrebbero alla fine voler eliminare il proprio account Binance.

Quindi, ecco come eliminare il tuo account Binance.

Vai all’app o al sito ufficiale di Binance.

Accedi all’app/al sito web utilizzando le tue credenziali.

Fare clic su Impostazioni di sicurezza.

Scorri verso il basso la pagina di sicurezza e fai clic su Attività account

Ti verranno presentate due opzioni: se eliminare il tuo account in modo permanente o disabilitarlo temporaneamente.

Se non riesci a fare clic sull’opzione Elimina il tuo account, ciò significa che potresti avere alcuni fondi nel tuo account Binance che devono essere spostati su un’altra fonte prima di iniziare il processo di eliminazione del tuo account. Dovresti prima prelevare i tuoi soldi da Binance prima di iniziare.

Una volta completato, fai clic su Elimina il tuo account per cancellare definitivamente il tuo account dal sistema di dati binance.

E questo è tutto! Il tuo account Binance è stato eliminato. Naturalmente, ti consigliamo vivamente di assicurarti di voler eliminare il tuo account Binance prima di farlo poiché, come molte eliminazioni, è permanente.