Come funziona il bonus centri estivi 2026: requisiti, importi e domanda

Con l’arrivo del periodo estivo molte famiglie valutano soluzioni per garantire ai figli attività educative e ricreative durante le vacanze.

Il bonus centri estivi è una misura pensata per alleggerire il peso economico di queste scelte: sebbene il bando INPS per il 2026 non sia sempre pubblicato in anticipo, le modalità operative si basano spesso sullo schema adottato nelle edizioni precedenti.

Questa guida riassume i punti principali che i genitori dovrebbero conoscere: chi può presentare domanda, quali strutture sono ammesse, come viene calcolato il contributo in rapporto all’ISEE e quali sono i passaggi pratici per caricare la documentazione online. Le informazioni qui riportate mantengono i contenuti sostanziali noti, presentandoli in forma organica e facilmente consultabile.

A chi è rivolto il contributo e requisiti di accesso

Il bonus centri estivi 2026 è destinato ai minori che frequentano centri diurni: in linea con le edizioni precedenti, il target indicativo comprende i bambini dai 3 ai 14 anni. L’accesso al sostegno, però, non è universale: sono privilegiate particolari categorie, come figli o orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria o del personale del Gruppo Poste Italiane. È fondamentale che il genitore richiedente abbia effettivamente sostenuto la spesa per l’iscrizione al centro estivo.

Categorie e documentazione richiesta

Per richiedere il contributo è necessario allegare documenti che provino la spesa: fatture o ricevute intestate al genitore richiedente con l’indicazione del minore beneficiario, della struttura e del periodo di frequenza. L’identità digitale (SPID, CIE o CNS) è richiesta per l’accesso alla procedura online; pagamenti in contanti non sono ammessi: il versamento deve essere tracciabile tramite bonifico o carte.

Strutture ammesse e attività finanziabili

Possono rientrare nel perimetro del contributo i centri gestiti da enti pubblici, istituti scolastici, associazioni sportive, Onlus, cooperative sociali e oratori, purché regolarmente autorizzati a svolgere attività diurne. Le prestazioni finanziabili comprendono attività ludico-ricreative, sportive, culturali, vitto e coperture assicurative; restano escluse le soluzioni con pernottamento e corsi singoli non riconducibili al servizio diurno.

Requisiti delle strutture

La struttura deve risultare iscritta ai registri amministrativi competenti e disporre dell’autorizzazione comunale per operare come centro diurno. Solo le fatture emesse correttamente e i pagamenti tracciabili sono validi ai fini dell’istruttoria: per questo motivo è consigliabile verificare in anticipo che il centro scelto rispetti questi requisiti prima di effettuare l’iscrizione.

Importo, calcolo e maggiorazioni

La misura del rimborso viene determinata in base all’ISEE del nucleo familiare e non è un importo fisso per tutti. Nelle edizioni pregresse l’INPS ha previsto un tetto massimo di 100 euro a settimana per un numero limitato di settimane (tipicamente fino a quattro), con percentuali di copertura variabili a seconda della fascia ISEE.

Esempio di fasce e tabelle

Un riferimento concreto proviene dal bando precedente: percentuali di rimborso più elevate erano riservate alle famiglie con ISEE più basso (ad esempio 100% fino a 8.000 euro), mentre per fasce reddituali superiori la quota rimborsata scendeva progressivamente (con percentuali decrescenti per scaglioni intermedi). Per i minori con disabilità grave o non autosufficienza sono previste maggiorazioni per coprire i costi di assistenza dedicata.

Procedura di domanda e iter di erogazione

La domanda si presenta esclusivamente online tramite il portale INPS: è necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS e compilare il modulo specifico inserendo i dati della struttura, le settimane di frequenza e allegando le fatture. Dopo la chiusura dei termini, l’INPS effettua una graduatoria basata su ISEE e assegna il contributo ai richiedenti utilmente posizionati. Ai beneficiari richiesti con riserva può essere chiesto di caricare l’IBAN intestato al richiedente per il pagamento.

Varianti locali e note pratiche

Alcune regioni o comuni gestiscono misure analoghe con criteri propri: ad esempio, iniziative locali possono prevedere un importo massimo complessivo diverso (in alcuni casi fino a 300 euro per figlio) e limiti settimanali. Prima di fare la domanda conviene verificare il regolamento nazionale INPS e gli eventuali avvisi comunali, poiché le soglie e le modalità di erogazione possono variare rispetto allo schema nazionale.

In conclusione, il bonus centri estivi 2026 rimane uno strumento utile per sostenere le famiglie nella scelta di servizi educativi estivi: conoscere i requisiti, predisporre la documentazione corretta e seguire la procedura online sono passaggi chiave per non perdere l’opportunità. È sempre consigliabile monitorare il sito ufficiale INPS per il bando aggiornato e le istruzioni definitive.