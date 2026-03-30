Come funziona Official Trump e come convertirlo in MEME su Kraken

Official Trump è una memecoin nata sulla blockchain Solana e presentata come token celebrativo legato alla figura politica che le ha dato origine.

In questa guida trovi un quadro completo dei principali indicatori: prezzo, conversioni in altre crypto, dati di mercato e gli strumenti che la piattaforma Kraken mette a disposizione per chi vuole acquistare, scambiare o proteggere TRUMP. Memecoin qui indica un token creato per motivi di community o cultura pop, spesso con alta volatilità. Valutazione aggiornata al 30th Mar 2026.

Per orientarti nei numeri: il prezzo indicato all’ultimo aggiornamento è di 2,59 € per unità, con una variazione nelle 24 ore di +4,12%. La fornitura in circolazione è di 232.449.527 TRUMP e il market cap riportato è di 602.044.274 €. Sul fronte dei convertitori, 1 TRUMP equivale a 5725,34 MEME secondo la pagina di conversione di Kraken, che riporta inoltre metriche in MEME per volume e capitalizzazione.

Dati di mercato e conversioni principali

Nell’analisi delle variabili essenziali è importante considerare sia il valore in valuta fiat che le relazioni con altre crypto. Oltre al prezzo in euro, la conversione verso MEME mostra un tasso dinamico e negli ultimi periodi ha oscillato con un delta di -0,07% sulla pagina di conversione. Nei dati riepilogativi si segnalano un market cap espresso in MEME di 689.488.539 MEME e un volume nelle 24 ore di 101.482.154 MEME. Per quanto riguarda l’attività su Kraken, nelle ultime 24 ore sono stati scambiati 34.123.890 TRUMP per un controvalore di circa 88.380.876 €, segnando un buon livello di liquidità per la coppia.

Massimi, minimi e medie temporali

Le statistiche intraperiodo aiutano a comprendere la volatilità: sul convertitore TRUMP/MEME sono riportati massimi a 5820,90 MEME e minimi a 5671,53 MEME nelle 24 ore, con medie a 24 ore e 30 giorni che offrono un contesto per valutare trend. L’uso del grafico permette di osservare i movimenti, con candele che rappresentano apertura, chiusura, massimo e minimo in ogni intervallo temporale; le barre del volume mostrano l’intensità degli scambi e sono utili per identificare fasi di accumulo o distribuzione.

Strumenti e funzionalità di Kraken per TRUMP

Kraken mette a disposizione una serie di strumenti per chi opera con Official Trump. Tra le opzioni trovi il convertitore rapido, il trading spot, il trading avanzato su Kraken Pro e prodotti come lo staking e i derivati, quando disponibili per l’asset. È possibile impostare acquisti ricorrenti per adottare la strategia del Dollar Cost Averaging, attivare ordini personalizzati, nonché usare stop-loss e take-profit per gestire il rischio automaticamente. L’app mobile consente di controllare gli asset in mobilità e di attivare notifiche e avvisi prezzo in tempo reale.

Ordini, avvisi e gestione operativa

Per la parte operativa, Kraken consente di creare ordini limit e market, nonché strumenti avanzati come stop-loss e take-profit. Il widget Avvisi permette di ricevere notifiche personalizzate sui livelli di prezzo, mentre la funzione di esportazione dello storico semplifica la rendicontazione fiscale. I limiti di deposito e prelievo dipendono dal livello di verifica e dalla giurisdizione dell’utente, pertanto è consigliabile consultare il proprio profilo per i dettagli specifici.

Sicurezza, rischi e buone pratiche

La sicurezza è un elemento centrale: Kraken adotta misure come l’autenticazione a due fattori e altre funzionalità configurabili per proteggere gli account. La piattaforma ha inoltre introdotto la Proof-of-Reserves fin dal 2014 per dimostrare la conservazione delle risorse. Tuttavia, per minimizzare i rischi legati alla volatilità delle criptovalute è prudente usare wallet non custodial se si desidera il pieno controllo delle chiavi private. Conservare le chiavi offline e pianificare stop-loss aiuta a limitare esposizioni indesiderate.

Consigli fiscali e informativi

Le normative fiscali sulle criptovalute variano per paese: è opportuno rivolgersi a un professionista locale per assicurare una corretta segnalazione delle operazioni. Kraken offre strumenti per esportare documenti contabili, ma le regole di tassazione dipendono dalle autorità fiscali competenti. Ricorda che i contenuti informativi non costituiscono consulenza di investimento; ogni decisione deve tener conto del proprio profilo di rischio e degli obiettivi finanziari.

In conclusione, Official Trump presenta numeri e strumenti che possono interessare sia chi è curioso delle memecoin sia trader più esperti. Conoscere il market cap, la fornitura in circolazione, il tasso di conversione verso MEME e le opzioni operative offerte da Kraken aiuta a muoversi con maggiore consapevolezza. Valuta obiettivi, rischi e strumenti a disposizione prima di operare, e utilizza funzioni come avvisi, ordini automatici e acquisti ricorrenti per gestire la posizione in modo disciplinato.