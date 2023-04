Come funzionano i contratti Futures: una guida completa

Se sei un trader o un investitore, è probabile che tu abbia sentito parlare dei contratti Futures. Ma cosa sono esattamente e come funzionano? In questo articolo, esploreremo tutto ciò che c’è da sapere sui contratti Futures, dalle loro definizioni e caratteristiche principali, fino ai modi in cui vengono negoziati e alle loro implicazioni nel mercato finanziario.

Cos’è un contratto Future?

Un contratto Future è un accordo tra due parti per acquistare o vendere un asset sottostante (come una materia prima o una valuta) ad un prezzo prestabilito in una data futura specifica. A differenza degli spot market (in cui l’acquisto e la vendita avvengono immediatamente), i contratti Futures sono negoziati sui mercati regolamentati e prevedono la consegna dell’asset in una data futura specifica. I contratti Futures sono caratterizzati da un alto livello di leva finanziaria, il che significa che anche una piccola variazione del prezzo dell’asset sottostante può portare a grandi profitti o perdite. Inoltre, i contratti Futures sono standardizzati, il che significa che ogni contratto ha specifiche esatte per l’asset sottostante, il prezzo, la dimensione del contratto e la data di scadenza.

Come funzionano i contratti Futures?

Per capire come funzionano i contratti Futures, è utile considerare un esempio. Immagina di voler acquistare un contratto Future per l’oro. Il prezzo corrente dell’oro è di $1.500 all’oncia, ma tu credi che il prezzo aumenterà in futuro. Quindi, acquisti un contratto Future per l’oro ad un prezzo di $1.550 all’oncia, con una data di scadenza di sei mesi. Dopo sei mesi, il prezzo dell’oro è aumentato a $1.700 all’oncia. Poiché hai acquistato il contratto Future ad un prezzo inferiore, puoi vendere l’oro al prezzo prestabilito di $1.550 all’oncia e guadagnare la differenza di $150 all’oncia. Tuttavia, se il prezzo dell’oro fosse sceso a $1.450 all’oncia, avresti subito una perdita di $100 all’oncia. I contratti Futures possono essere utilizzati per scopi di copertura (cioè per proteggersi da fluttuazioni dei prezzi), per speculazione (cioè per cercare di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi) o per entrambi.

Come vengono negoziati i contratti Futures?

I contratti Futures vengono negoziati sui mercati regolamentati, come la Chicago Mercantile Exchange (CME) o l’Intercontinental Exchange (ICE). Ogni contratto ha un prezzo di mercato in tempo reale, che viene determinato dalle offerte e dalle domande dei partecipanti al mercato. Per negoziare un contratto Future, è necessario aprire un conto presso un intermediario autorizzato, come una banca o una società di trading online. Una volta aperto il conto, è possibile acquistare o vendere contratti Futures in base alle proprie strategie di trading o di investimento. I contratti Futures sono disponibili per una vasta gamma di asset sottostanti, tra cui materie prime, valute, indici azionari e persino criptovalute come il Bitcoin.

Conclusioni

In sintesi, i contratti Futures sono uno strumento finanziario popolare tra i trader e gli investitori, poiché offrono la possibilità di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi dell’asset sottostante. Tuttavia, i contratti Futures sono anche caratterizzati da un alto livello di rischio, il che significa che è importante comprendere appieno le loro caratteristiche e i loro meccanismi di funzionamento prima di investire. Suggerimenti inediti 1. Considera l’utilizzo di strumenti di analisi tecnica, come i grafici e gli indicatori, per identificare le tendenze dei prezzi dell’asset sottostante e migliorare le tue strategie di trading. 2. Valuta la possibilità di utilizzare gli stop loss per limitare le tue perdite in caso di fluttuazioni dei prezzi sfavorevoli. 3. Ricorda che i contratti Futures sono soggetti a margin call, il che significa che potresti dover depositare ulteriori fondi sul tuo conto di trading se le tue perdite superano il margine iniziale. Assicurati di comprendere appieno i requisiti di margine prima di iniziare a negoziare contratti Futures.